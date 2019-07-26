أحمد الفيشاوي ينشر صورة مع والده:مع السلامة يا صديقي

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

أحمد الفيشاوي خلال تشييع جثمان والده

أصعب ما قد يمر به الإنسان هو فقدان أحد والديه، والجميع شاهد كيف كان الفنان أحمد الفيشاوي في حالة صعبة خلال تشييع جثمان والده الفنان القدير فاروق الفيشاوي، ثم دفنه بعد ذلك في مقابر العائلة في سرس الليان بمحافظة المنوفية. ونشر أحمد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورًا تجمع بوالده الراحل، وعلق عليها قائلًا "مع السلامة يا صديقي"، في إشارة إلى قوة العلاقة بينهما، حيث كان يعتبره أباه وصديقه، وقد تفاعل متابعوه معه بشكل كبير، إذ حرصوا على تقديم التعازي في الفقيد، وطلب الرحمة له، داعين الله أن يصبره على مصابه.

الفيشاوي نشر أمس صورة خلال تلقيه واجب العزاء في والده، وذلك في مسقط رأسه، وقد كتب الآية القرآنية: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ"، وطالب جمهوره