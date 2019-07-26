رد حاسم.. هل تتحكم الإفتاء في موعد عيد الأضحى؟

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

دار الإفتاء المصرية

علقت دار الإفتاء المصرية، عن ما تردد مؤخرا، بشأن قيامها بتحديد موعد بداية شهر ذو الحجة وعيد الأضحى المبارك، مؤكدة في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما انتشر خلال الأيام القليلة الماضية، على صفحات "فيسبوك"، بشأن إعلان دار الإفتاء المصرية موعد عيد الأضحى لهذا العام، موضحة أن استطلاع الهلال يكون في يوم 29 من كل شهر هجري، مشددة على أن ما جاء في موقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأنها لم تعلن عن شئ بهذا الصدد.. وكان معهد البحوث الفلكية، قد أعلن في وقت سابق، أن أول أيام شهر ذى الحجة فلكيا هو الجمعة 2 أغسطس، وبذلك يكون يوم عرفة السبت 10 أغسطس.

وقال الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس، مؤكدًا أن الدول العربية والإسلامية ستنتظر إعلان الرياض موعد غرة ذى الحجة، ومن ثم تحديد وقفة عرفة لارتباط ذلك بشعائر الحج. وطبقا لما أعلنه، فمن المتوقع أن تكون الإجازة بدءًا من السبت