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رد حاسم.. هل تتحكم الإفتاء في موعد عيد الأضحى؟

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
علقت دار الإفتاء المصرية، عن ما تردد مؤخرا، بشأن قيامها بتحديد موعد بداية شهر ذو الحجة وعيد الأضحى المبارك، مؤكدة في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما انتشر خلال الأيام القليلة الماضية، على صفحات "فيسبوك"، بشأن إعلان دار الإفتاء المصرية موعد عيد الأضحى لهذا العام، موضحة أن استطلاع الهلال يكون في يوم 29 من كل شهر هجري، مشددة على أن ما جاء في موقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأنها لم تعلن عن شئ بهذا الصدد.. وكان معهد البحوث الفلكية، قد أعلن في وقت سابق، أن أول أيام شهر ذى الحجة فلكيا هو الجمعة 2 أغسطس، وبذلك يكون يوم عرفة السبت 10 أغسطس.
وقال الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس، مؤكدًا أن الدول العربية والإسلامية ستنتظر إعلان الرياض موعد غرة ذى الحجة، ومن ثم تحديد وقفة عرفة لارتباط ذلك بشعائر الحج. وطبقا لما أعلنه، فمن المتوقع أن تكون الإجازة بدءًا من السبت
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الاحتلال يواصل بطشه.. 36 مصابا في غزة وضرب مخيم بخان يونس

واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها الغاشمة على الفلسطينيين، إذ أصاب الرصاص الإسرائيلي اليوم الجمعة، 36 مواطنا فلسطينيا على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 36 إصابة مختلفة منها 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، كما أفادت مصادر فلسطينية، بأن جيش الاحتلال بادر بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين وصولوا للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الثامنة والستين على حدود قطاع غزة.
الانبا-ابيفانيوس

«أبو مقار» يحيي ذكرى رحيل العلامة والناسك إبيفانيوس

يوم الإثنين المقبل، تحل الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، عن عالمنا، إذ وُجد مقتولا في الطرقة المؤدية إلى كنيسة الدير فجر الأحد 29 يوليو 2018، إلا أن دير الأنبا مقار أقام صلاة قداس الذكرى السنوية على روحه، اليوم الجمعة. وشكَّل مقتله صدمة، خاصةً بعدما أدين اثنان من رهبان الدير بقتله، وتم الحكم عليهما بالإعدام نهاية أبريل الماضي، وأحدهما تم تجريده ويدعى إشعياء المقاري (وائل سعد)، والآخر فلتاؤس المقاري، ويعد موت الأنبا إبيفانيوس حدًّا فاصلا في تاريخ الكنيسة القبطية المعاصر.
وزير-النقل -كامل الوزير -تحويل-ميناء الإسكندرية-لميناء-أخضر (1)

وزير النقل: تحويل ميناء الإسكندرية لميناء أخضر

شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة وضع أولوية لتحويل المواني المصرية إلى خضراء طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "أول ما نهتم به في هذه الفترة هو تحويل ميناء الإسكندرية لميناء أخضر صديق للبيئة"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالعمل على تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للمواني الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، وسوف يتم ذلك بوضع حلول مبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلى الميناء.
رئاسة-مجلس-الوزراء

حذف عشوائي من بطاقات التموين.. الحكومة تنفي 10 شائعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية وإغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونيا لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني وعدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها واستخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن، ما أدى لاختفائها من المستشفيات.
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أزهريون لسعد الهلالي: لا يجوز الحج بالقميص والبنطلون

عاد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، للجدل مرة أخرى عقب تأكيده فى فتوى له، أن ملابس الإحرام في الحج من واجبات الحج وليست من أركانه، مؤكدا أن الحاج يمكنه أداء الحج بملابس الحل، وهي الملابس العادية مثل البنطال والجلباب وغيرهما من الملابس. وأضاف الهلالى، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الإحرام يبدأ بالنية وليس بارتداء الملابس، مشددا على أن عدم ارتداء ملابس الإحرام يعد مخالفة ولها هدي مذبوح.
نبيلة-مكرم (2)

أول رد من نبيلة مكرم بعد اتهامها بتهديد المعارضين بـ«التقطيع»

"أي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحصله إيه؟.. يتقطع"، جملة قالتها الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال احتفالية مع ممثلي الجالية المصرية بأونتاريو في كندا، التي تزورها حاليا، أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، إذ تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي الفيديو، بينما فسرها أحد المواقع الإخبارية، بأنها تهدد المعارضين في الخارج، بأن من ينتقد الدولة المصرية؛ "ستقطع رقبته".. لكن الوزيرة أكدت أنها تابعت كل ما أثير عن حديثها، وأن هناك من تجاوب في التعليقات وهناك من أوضح الحقيقة، مؤكدة أن كلامها تم تحويره من مضمون بشكل مغرض.
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السيسي: ثورة يوليو ضربت مثالا على وعي الشعب المصري

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشعب المصري بالذكرى السادسة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا يقول فيه: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة". فيما كتبت قرينة الرئيس انتصار السيسي: "الثورة تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبا وجيشا لتظل ذكراها شاهدا على إرادة هذا الشعب".
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بمناسبة العيد و23 يوليو.. عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليه، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 351 لسنة 2019، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952ـ وعيد الأضحي المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1440 هجرية، وذلك بعد الإطلاع على الدستور، وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وعدد من القوانين الأخرى المعنية.
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