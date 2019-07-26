رياضة

أول تعليق من رياض محرز على تجاهله مصافحةرئيس الوزراء

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
رياض محرز وساديو مانى
رياض محرز وساديو مانى
كشف رياض محرز لاعب منتخب الجزائر ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذى قاد منتخب محاربى الصحراء للتتويج ببطولة أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى فى تاريخه حقيقة الواقعة الشهيرة التى كشفت عنها بعض التقارير الصحفية حول تعمد اللاعب الجزائرى عدم مصافحة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عند استلام كأس أمم إفريقيا 2019 . وأشار محرز في تصريحات لمجلة «أونز مونديال» الفرنسية، قائلا:" لم أتعمد عدم مصافحة رئيس الوزراء المصري، ولم أكن أعرفه حتى أقدم على هذا التصرف، بخلاف أن علاقتي طيبة بالشعب المصري والمسؤولين".
وأكمل النجم الجزائري، قائلا:" كنت سأتجه لمصافحة رئيس الوزراء المصري بالفعل وباقي المسؤولين الموجودين على المنصة، لولا أنهم نادوني وطلبوا مني استلام الكأس، وربما أكون أجبرت وقتها على التحرك فورًا. واختتم محرز تصريحاته قائلا:" ليس لدي أي مشكلة مع الشعب المصري أو أي مسؤول في مصر، ولست مطالباً بالرد على
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كشف حموشي بن سليماني، منسق المنتخب الجزائري فى تصريحات صحفية عن عدم تعمد رياض محرز عدم مصافحة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، موضحًا أنه تحدث مع رياض عن الواقعة التى وصفها بالـ"غير مقصودة". وقال حموشي على لسان نجم مانشستر سيتى: ”عندما عدت مرة أخرى لاستلام الكأس، ذهبت إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي مباشرة لأستلم منه، وكان بجواره رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو، وعدم مصافحتي لمن يتواجدون بجوار الأخير، كان بسبب أنني بالفعل صافحتهم في المرة الأولى“.
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بسبب أمم إفريقيا.. اعتقال عشرات الجزائريين في فرنسا

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