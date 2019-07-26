ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م

ضياء السيد

انتقد ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قيد اللاعبين في الموسم الجديد، موضحًا أن قرارات الجبلاية غير واضحة، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" هو مين بياخد قرارات في اتحاد الكرة هو كل يوم قرار واليوم اللي بعده قرار شكلها مفيش فايدة. ولا إصلاح ولا نيلة". وواصل:" وطبعا من أهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوى أنه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال إفريقيا يتعامل مصرى والفلسطيني والسورى مصري.. والمصري يلغي مسابقته 97،98 ويقعدوا فى البيت. مفيش فايده، ده خراب مش إصلاح".

وأعلنت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أمس الخميس، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، إذ نشر اتحاد الكرة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل نادٍ سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو

وأعلنت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أمس الخميس، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، إذ نشر اتحاد الكرة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل نادٍ سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا، يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بدايةً من الموسم الذي يليه 2020- 2021.



وأكد اتحاد الكرة فتح باب القيد لموسم 2019- 2020 يوم 29 يوليو الجاري حتى يوم 29 أغسطس المقبل، أي ستكون مدة القيد شهرا كاملا، على أن يبدأ الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر المقبل.



وكان الموسم الجاري للدوري المصري قد شهد السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين.