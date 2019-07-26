الاحتلال يواصل بطشه.. 36 مصابا في غزة وضرب مخيم بخان يونس

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م

تظاهرات غزة - أرشيفية

واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها الغاشمة على الفلسطينيين، إذ أصاب الرصاص الإسرائيلي اليوم الجمعة، 36 مواطنا فلسطينيا على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 36 إصابة مختلفة منها 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، كما أفادت مصادر فلسطينية، بأن جيش الاحتلال بادر بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين وصولوا للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الثامنة والستين على حدود قطاع غزة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بالوصول إلى 5 نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في جمعة التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، على عدد من المتظاهرين شرق مدينة غزة، كما أطلق قنابل الغاز صوب الخيام في مخيم العودة شرق