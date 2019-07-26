لوكاكو يغادر معسكر يونايتد استعدادًا لرحيله لإنتر

تحرير:علي الزيني ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

لوكاكو

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن مغادرة الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق مانشستر يونايتد، معسكر الشياطين الحمر الذي يقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد، متجهًا إلى مدينة مانشستر للدخول في مفاوضات مع وكيله بشأن مستقبله، وسوف يستقل طائرة أخرى ليغادر المدينة دون الكشف عن الوجهة، إلا أن الصحيفة أكدت أن إنتر ميلان الإيطالي مستعد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات لوكاكو في الموسم الجديد، بعد رغبة أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري، من أجل تدعيم خط الهجوم.

من جانبها قالت شبكة سكاي سبورتس، أن مانشستر يونايتد وضع موسى ديمبيلي مهاجم فريق ليون الفرنسي بديلًا لروميلو لوكاكو. في المقابل، ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان اتفق مع لوكاكو على حصوله على 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة لمكافآت أخرى، على أن تبلغ مدة التعاقد 5 أعوام حتى عام 2024. وانتقل



من جانبها قالت شبكة سكاي سبورتس، أن مانشستر يونايتد وضع موسى ديمبيلي مهاجم فريق ليون الفرنسي بديلًا لروميلو لوكاكو.



في المقابل، ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان اتفق مع لوكاكو على حصوله على 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة لمكافآت أخرى، على أن تبلغ مدة التعاقد 5 أعوام حتى عام 2024.



وانتقل لوكاكو إلى صفوف مانشستر يونايتد، قادمًا من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 45 مباراة مع يونايتد بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل 15 هدفًا وصنع أربعة أهداف.



ولم يشارك لوكاكو الذي تقدر قيمته السوقية بـ 80 مليون جنيه إسترليني في مباريات فريقه في الجولة الخارجية، وبقي على دكة البدلاء، حيث كشف النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر عن تعرض اللاعب لإصابة خفيفة.