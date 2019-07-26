رياضة

لوكاكو يغادر معسكر يونايتد استعدادًا لرحيله لإنتر

تحرير:علي الزيني ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
لوكاكو
لوكاكو
كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن مغادرة الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق مانشستر يونايتد، معسكر الشياطين الحمر الذي يقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد، متجهًا إلى مدينة مانشستر للدخول في مفاوضات مع وكيله بشأن مستقبله، وسوف يستقل طائرة أخرى ليغادر المدينة دون الكشف عن الوجهة، إلا أن الصحيفة أكدت أن إنتر ميلان الإيطالي مستعد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات لوكاكو في الموسم الجديد، بعد رغبة أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري، من أجل تدعيم خط الهجوم.
من جانبها قالت شبكة سكاي سبورتس، أن مانشستر يونايتد وضع موسى ديمبيلي مهاجم فريق ليون الفرنسي بديلًا لروميلو لوكاكو. في المقابل، ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان اتفق مع لوكاكو على حصوله على 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة لمكافآت أخرى، على أن تبلغ مدة التعاقد 5 أعوام حتى عام 2024. وانتقل
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محمود باهي يطير إلى روسيا استعدادا لبطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت»

سافر محمود باهي بطل الجمهورية في رياضة "ستريت وورك أوت" اليوم الجمعة، إلى روسيا للمشاركة في بطولة العالم للعبة التي تقام فعاليتها غداً السبت، حيث يشارك باهي ممثلا لمصر بعد بعد فوزه بلقب بطولة الجمهورية، في منتصف يوليو الجاري، التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وسنطلق بطولة العالم "ستريت وورك أوت"، غدًا السبت، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة.
ماتياس دي ليخت (3)

دى ليخت: مستويات اللاعبين فى يوفنتوس مفاجأة

قال الهولندى ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد إنه فوجئ بمستويات كل من زملائه الجدد في السيدة العجوز بعدما انتظم فى التدريب بشكل يومي مع الفريق، وتحدث دي ليخت لموقع "توتو سبورت" الإيطالي قائلا: "أنا سعيد للغاية بزملائي هنا كلهم لطفاء معي وأتعلم منهم كل يوم". وأضاف المدافع القادم من أياكس أمستردام: "هناك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات هنا وأنا سعيد للغاية، وربما تكون المفاجأة لي أن كل منهم في قمة تركيزه وسيكون من الصعب أن أصبح أساسيا مع لاعبين مثلهم إلا أنني سأبذل قصارى جهدي بكل تأكيد".
حسام-البدرى

التعليق الأول من حسام البدري على توليه قيادة الزمالك

نفى حسام البدري الرئيس السابق لنادي بيراميدز، والمدير الفني لفريق الأهلي الأسبق، قيامه بالتوقيع على عقود قيادة فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك في بيان رسمي اليوم الجمعة، قائلًا: "تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك.. أؤكد أن هذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع، وإذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك فقد أكدت أن سواء الأهلي أو الزمالك أبناؤهم أحق بهما، وإنني أعيد وأكرر ذلك."
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Paul-Pogba-بول-بوجبا (1)

سولسكاير واثق بترحيب جماهير اليونايتد ببوجبا

توقع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير أن يحظى النجم الفرنسي بول بوجبا باستقبال مميز من قبَل جماهير مانشستر يونايتد، عند عودته للعب على ملعب أولد ترافورد في بداية الموسم المقبل، وذلك على الرغم من إعلانه عن رغبته في الرحيل، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "تعرف الجماهير جيدا ما قدمه بوجبا من أجل النادي، وما يمكنه أن يقدمه، فكان بوجبا من أفضل اللاعبين في المجموعة، وذلك بشهادتي وبشهادة اللاعبين، ولم يتسبب في أي مشكلة مع الفريق حتى لو لثانية واحدة، ونشعر بالامتنان عندما يقدم أفضل مستوياته كما اعتاد على فعل ذلك".
كانتى

لامبارد متفائل بعودة كانتى بداية الموسم المقبل

قال فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى إنه "متفائل" بعودة نجولو كانتى خط وسط البلوز فى بداية الموسم المقبل. وجاءت تصريحات لامبارد بعد المباراة الودية التى جمعت بين فريقه وفريق برشلونة الإسبانى، حيث خسر الأخير بهدفين مقابل هدف، وأشار لامبارد عن رحيل صاحب الـ28 عاما تاركًا المعسكر خلال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد 2019- 2020، قائلا: "قد أرسلته إلى المنزل قبل بضعة أيام، أعتقد أنه كان من المفيد جدًّا له أن يترك المعسكر فى الوقت الحالى".
برونو فيرنانديز 3

فيرنانديز يجدد رغبته في الانتقال للبريميرليج

أعرب متوسط الميدان البرتغالي برونو فيرنانديز، عن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي، وسط اهتمام كبير من مانشستر يونايتد بالتعاقد معه من صفوف سبورتينج لشبونة هذا الصيف، وقال فيرنانديز حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أهتم بسوق الانتقالات، تحدث عن ذلك الأمر مرات عدة، الأمر الذي يشغلني الآن هو اللحاق بطائرة سبورتينج لشبونة المتجهة إلى الولايات المتحدة، هل هذه هي المباراة الأخيرة لي مع الفريق؟ لا أعرف، المدرب هو من يقرر ذلك، سبق وأن صرحت برغبتي باللعب في إنجلترا، ولكني لا أهتم بذلك في الوقت الحالي".
هاري- كين‎

هاري كين يتغنى بهدفه في مرمى يوفنتوس

قال الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن الهدف الذي أحرزه في شباك يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، ببطولة الكأس الدولية للأبطال، هو أحد أفضل الأهداف التي سجلها خلال مسيرته الكروية. وأحرز كين هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس، من منتصف الملعب، منح به توتنهام الفوز في الوقت القاتل، بنتيجة (3-2)، في تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد. ويستعد توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، في ثاني مباريات الفريق بالكأس الدولية للأبطال، فيما سيلتقي يوفنتوس بغريمه إنتر ميلان يوم الأربعاء.
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