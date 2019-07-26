كلوب يكشف عن إمكانية رحيل ثلاثي ليفربول الهجومي

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

يورجن كلوب

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن النادي أرسل إشارة قوية، إلى الأندية المنافسة من خلال تمديد عقود نجوم الفريق هذا الصيف، مما يغلق الباب أمام الأندية الأخرى التي تسعى للتعاقد مع لاعبى الفريق . وقال كلوب في تصريحات لشبكة «ESPN»: "تجديد التعاقد مع اللاعبين في الوقت الحالي هو سوق انتقالاتنا الحقيقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هذه العقود الجديدة مع إبقاء هؤلاء النجوم هنا، كانت إشارة قوية للجميع، إنه أمر رائع بالتأكيد".

وأكمل المدرب الألمانى:"هؤلاء النجوم في سن رائع للعب كرة القدم، لقد فازوا بدوري أبطال أوروبا، وهذا أمر جيد، إنه يساعد بالطبع لأنه يحافظ على القوام الخاص بالفريق". وأوضح كلوب عن نية الثلاثى الهجومى للبقاء فى صفوف الريدز قائلا: "تعهد كل من روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني وجوميز بالبقاء في النادي

وأكمل المدرب الألمانى:"هؤلاء النجوم في سن رائع للعب كرة القدم، لقد فازوا بدوري أبطال أوروبا، وهذا أمر جيد، إنه يساعد بالطبع لأنه يحافظ على القوام الخاص بالفريق".



وأوضح كلوب عن نية الثلاثى الهجومى للبقاء فى صفوف الريدز قائلا: "تعهد كل من روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني وجوميز بالبقاء في النادي خلال الموسم الماضي، بينما تبعهم ترينت ألكساندر أرنولد وأندي روبرتسون في يناير".



وأنهى تصريحاته قائلا: "في الخارج يعتقدون أنك تمتلك لاعبًا جيدًا، وتريد الحفاظ عليه، لو وقع على عقد جديد فهذا يعني فقط أنه سيكون أغلى في حالة إذا ما أردت بيعه".



وكانت أشارت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة إلى أن نادي ليفربول يدرس تجديد عقد نجم الفريق، محمد صلاح، وجعله الأعلى أجرًا في البريميرليج، لمنع رحيله إلى ريال مدريد.