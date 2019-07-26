رياضة

كلوب يكشف عن إمكانية رحيل ثلاثي ليفربول الهجومي

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن النادي أرسل إشارة قوية، إلى الأندية المنافسة من خلال تمديد عقود نجوم الفريق هذا الصيف، مما يغلق الباب أمام الأندية الأخرى التي تسعى للتعاقد مع لاعبى الفريق . وقال كلوب في تصريحات لشبكة «ESPN»: "تجديد التعاقد مع اللاعبين في الوقت الحالي هو سوق انتقالاتنا الحقيقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هذه العقود الجديدة مع إبقاء هؤلاء النجوم هنا، كانت إشارة قوية للجميع، إنه أمر رائع بالتأكيد".
وأكمل المدرب الألمانى:"هؤلاء النجوم في سن رائع للعب كرة القدم، لقد فازوا بدوري أبطال أوروبا، وهذا أمر جيد، إنه يساعد بالطبع لأنه يحافظ على القوام الخاص بالفريق". وأوضح كلوب عن نية الثلاثى الهجومى للبقاء فى صفوف الريدز قائلا: "تعهد كل من روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني وجوميز بالبقاء في النادي
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لوكاكو-مانشستر-يونايتد

لوكاكو يغادر معسكر يونايتد استعدادًا لرحيله لإنتر

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن مغادرة الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق مانشستر يونايتد، معسكر الشياطين الحمر الذي يقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد، متجهًا إلى مدينة مانشستر للدخول في مفاوضات مع وكيله بشأن مستقبله، وسوف يستقل طائرة أخرى ليغادر المدينة دون الكشف عن الوجهة، إلا أن الصحيفة أكدت أن إنتر ميلان الإيطالي مستعد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات لوكاكو في الموسم الجديد، بعد رغبة أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري، من أجل تدعيم خط الهجوم.
ضياء-السيد‎

ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة

انتقد ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قيد اللاعبين في الموسم الجديد، موضحًا أن قرارات الجبلاية غير واضحة، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" هو مين بياخد قرارات في اتحاد الكرة هو كل يوم قرار واليوم اللي بعده قرار شكلها مفيش فايدة. ولا إصلاح ولا نيلة". وواصل:" وطبعا من أهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوى أنه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال إفريقيا يتعامل مصرى والفلسطيني والسورى مصري.. والمصري يلغي مسابقته 97،98 ويقعدوا فى البيت. مفيش فايده، ده خراب مش إصلاح".
ساديو مانى مع رياض محرز

أول تعليق من رياض محرز على تجاهله مصافحة رئيس الوزراء

كشف رياض محرز لاعب منتخب الجزائر ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذى قاد منتخب محاربى الصحراء للتتويج ببطولة أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى فى تاريخه حقيقة الواقعة الشهيرة التى كشفت عنها بعض التقارير الصحفية حول تعمد اللاعب الجزائرى عدم مصافحة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عند استلام كأس أمم إفريقيا 2019 . وأشار محرز في تصريحات لمجلة «أونز مونديال» الفرنسية، قائلا:" لم أتعمد عدم مصافحة رئيس الوزراء المصري، ولم أكن أعرفه حتى أقدم على هذا التصرف، بخلاف أن علاقتي طيبة بالشعب المصري والمسؤولين".
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فيليب-كوتينيو (2)

يورجن كلوب يغلق الباب في وجه كوتينيو

استبعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني لصفوف الريدز مرة أخرى. كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو، وفشل في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا، بشكل مستمر، ومؤخرا كان مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن البرسا. وقال كلوب لشبكة أي إس بي إن، عقب تعادل ليفربول أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي: "هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له -بما فيه فريقنا- لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".
فانتازى -البريمرليج‎

الفانتازى.. أبرز الاختيارات وأسعار اللاعبين

في الوقت الذي بدأت فيه أندية الدوري الإنجليزي الاستعداد للموسم الجديد عن طريق تدعيم صفوفها ببعض الصفقات التي يطلبها المدربون، هناك على الجانب الآخر مدربون من نوع آخر وصل عددهم حتى الآن إلى مليون و432 ألف شخص بدؤوا الاستعداد للموسم الجديد في لعبة الفانتازي وذلك عن طريق تكوين فرقهم بشراء أفضل اللاعبين من وجهة نظرهم، حيث يبدأ الدورى الإنجليزى يوم 9 أغسطس المقبل بمواجهة ليفربول ضد نوريتش سيتي الصاعد لدورى الدرجة الأولى هذا الموسم ونستعرض لكم أسعار اللاعبين في الفانتازي وأكثر اللاعبين الذين يتم شراؤهم.
محمد-صلاح (1)

ليفربول يغري محمد صلاح براتب أسبوعي خيالي

يخطط نادي ليفربول، لتمديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، حيث أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، أن ليفربول يخطط لتمديد عقد صلاح الذي ينتهي في صيف 2023 لموسم إضافي، مع رفع راتبه السنوي إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني، ليحصل صلاح في عقده المحتمل على راتب أسبوعي يبلغ نحو 430 ألف إسترليني. صلاح المستهدف من قبل ريال مدريد، وفقًا لتقارير إسبانية، ساعد ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الماضي، علمًا بأنه سجل 54 هدفًا في 74 مباراة بالبريميرليج منذ انضمامه في عام 2017.
كلوب‎

يورجن كلوب يكشف موعد الرحيل عن الريدز

تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تجهيزات الريدز للموسم المقبل 2019- 2020، مشيرا إلى أنه سيكون اهتمامه الأول والأخير للدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وجاءت هذه التصريحات فى المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية التي تقام على ملعب نوتردام وذلك خلال المعسكر التدريبي للفريق فى الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ المدير الفنى الألمانى تصريحاته عن إمكانية استكمال مشواره مع الريدز قائلا: "على الاقل لمدة ثلاث سنوات".
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