ترامب يهين ماكرون ويهدده: غبي.. وسيدفع الثمن من «النبيذ»

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

ماكرون وترامب - أرشيفية

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بطريقة? مهينة، إذ ألصق يه صفة "الغباء"، تعليقا على فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت العملاقة، مهددا بفرض ضريبة مماثلة على النبيذ الفرنسي، إذ كتب ترامب، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة"، مضيفا: "سنرد قريبا بالمثل، بعد غباء ماكرون. لقد قلت دائما إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي".

وكان البرلمان الفرنسي، قد أقر بشكل نهائي، قبل أسبوعين، فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة، لتصبح فرنسا واحدة من الدول الأولى التي تفرض ضرائب في هذا القطاع.ومن المقرر، أن تطبق الضريبة على نحو 30 شركة عالمية، أبرزهم جوجل وفيسبوك، وانستجران، وأمازون، وأبل، وآر بي أند بي، وكريتيو الفرنسية، مع توقعات