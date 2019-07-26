بعد 11 يوما على سرقتها.. عودة جثة كاهن كنسية مارجرجس بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

مطرانية مغاغة

أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة لأقباط الأرثوذكس شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، رجوع جثة القمص جرجس إبراهيم البسيط كاهن كنيسة مارجرجس بقرية جزيرة شارونة، بعد سرقتها من المقابر قبل نحو 11 يوما، وأصدرت المطرانية، بيانا، شكرت فيه الأجهزة الأمنية ومركز شرطة مغاغة وجهازي الأمن القومي والوطني والمباحث الجنائية والأمن العام لمجهوادتهم المتواصلة منذ سرقة الجثمان في يوم 13 يوليو الجاري، وعودته يوم 24 الجاري. إذ قالت: "نشكر العناية الإلهية التي ساعدت على عودة جثمان المتنيح القمص جرجس إلى المدفنة الخاصة به بمقابر العائلة بقرية شارونة بمركز مغاغة".

وأضاف البيان: "كما نشكر أجهزة الأمن بالمحافظة، على استجابتها السريعة ومتابعتها للبلاغ المقدم من الأسرة، وكذا البيان الصادر عن المطرانية بشأن سرقة الجثمان". وأكد أنه جرى معرفة الجناة والقبض عليهم، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، وعودة الجثة بعد مرور 11 يوما منذ سرقتها من المدفن. وشدد البيان المزيل