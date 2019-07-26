ماذا قدم إسلام جابر الوافد الجديد لصفوف الزمالك؟

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

إسلام جابر

ارتبط اسم إسلام جابر، لاعب مصر للمقاصة، بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء مساء أمس الخميس، في وجود وكيل اللاعب ومسؤولي الفريق الفيومي. وتمت إعارة اسلام جابر فالموسم المنقضي للداخلية، وظهر بمستوى جيد لفت أنظار العديد من الأندية، على رأسها الأهلي، وبيراميدز، والزمالك، قبل أن ينجح الأخير في حسم الصفقة لصالحه، كما انضم اللاعب لصفوف المنتخب، لكنه لم ينضم لقائمة الفراعنة الأخيرة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وشارك في مباراة نيجيريا الودية التي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.

إسلام جابر مع المقاصة إسلام جابر انتقل لمصر المقاصة بداية الموسم الماضي قادما من الشرقية للدخان ولم يظهر بشكل لافت، حيث شارك جابر مع الفريق الفيومي في 7 مباريات، بواقع 6 مباريات في مسابقة الدوري، إضافة إلى لقاء وحيد في كأس مصر. وبلغ معدل دقائق اللاعب مع فريق مصر المقاصة 270 دقيقة، إلا أنه لم يسجل أي