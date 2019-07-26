إيناسيو يعلق على أداء كهربا في أول ظهور له مع أفيس

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م

كهربا

أثنى أوجوستو إيناسيو، المدير الفني لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، على اللاعب المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، بعد ظهوره المتميز خلال مشاركته الأولى مع الفريق أمس الخميس في اللقاء الودي أمام فييرينسي استعدادًا للموسم الجديد، وقال أوجوستو إيناسيو، إنه دفع بجميع الصفقات الجديدة فى المباراة للوقوف على مستواهم قبل انطلاق الدورى البرتغالى، مؤكدا على أن الفرعون المصرى سوف يكون له دور محوريا مع الفريق خلال المرحلة القادمة. وشارك كهربا في المباراة منذ البداية حتى نهاية المباراة، والتي انتهت بخسارة أفيس بهدف دون مقابل.

وأعلن الفريق البرتغالي عن تعاقده مع كهربا لمدة موسمين، ومن المقرر أن ينطلق الدوري البرتغالي في 11 أغسطس المقبل، وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، بعد هروب الأخير من النادي ورفضه استكمال عقده الممتد حتى موسم 2022، بسبب عدم تعديل عقده ورفع قيمته المادية إلى لاعبي

وأعلن الفريق البرتغالي عن تعاقده مع كهربا لمدة موسمين، ومن المقرر أن ينطلق الدوري البرتغالي في 11 أغسطس المقبل، وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، بعد هروب الأخير من النادي ورفضه استكمال عقده الممتد حتى موسم 2022، بسبب عدم تعديل عقده ورفع قيمته المادية إلى لاعبي الفئة الأولى، كما أكد اللاعب أنه لا يعترف بهذا العقد، مبررًا ذلك بعدم توثيقه في الموعد القانوني، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد الكرة أكثر من مرة قانونية عقد اللاعب مع الزمالك وأن النادي اتبع الإجراءات القانونية في توثيق العقد.



على الجانب الآخر أعلن رئيس الزمالك في أكثر من مناسبة أن كهربا سوف يدفع ثمن هروبه وعدم التزامه بتعاقده مع النادي، وأن إدارة الزمالك ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد اللاعب لحفظ حق النادي.