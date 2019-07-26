التعليق الأول من حسام البدري على توليه قيادة الزمالك

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

حسام البدري

نفى حسام البدري الرئيس السابق لنادي بيراميدز، والمدير الفني لفريق الأهلي الأسبق، قيامه بالتوقيع على عقود قيادة فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك في بيان رسمي اليوم الجمعة، قائلًا: "تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك.. أؤكد أن هذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع، وإذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك فقد أكدت أن سواء الأهلي أو الزمالك أبناؤهم أحق بهما، وإنني أعيد وأكرر ذلك."

وأضاف: "أؤكد أنني لم أوقع لنادي الزمالك وأن ترشيح اسمي لنادي كبير مثله شرف ووسام لي هذا بالإضافة إلى أنني أكن كل التقدير لرئيسه ودائما ما قلت إنه يسعدني أن تأتي منه الإشاده بي منه كرئيس لكيان كبير مثل الزمالك.. ويبقي أن أؤكد أنني أرجوا من الجميع تحري الدقه والحقيقة." وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات