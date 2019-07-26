رياضة

التعليق الأول من حسام البدري على توليه قيادة الزمالك

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
حسام البدري
حسام البدري
نفى حسام البدري الرئيس السابق لنادي بيراميدز، والمدير الفني لفريق الأهلي الأسبق، قيامه بالتوقيع على عقود قيادة فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك في بيان رسمي اليوم الجمعة، قائلًا: "تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك.. أؤكد أن هذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع، وإذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك فقد أكدت أن سواء الأهلي أو الزمالك أبناؤهم أحق بهما، وإنني أعيد وأكرر ذلك."
وأضاف: "أؤكد أنني لم أوقع لنادي الزمالك وأن ترشيح اسمي لنادي كبير مثله شرف ووسام لي هذا بالإضافة إلى أنني أكن كل التقدير لرئيسه ودائما ما قلت إنه يسعدني أن تأتي منه الإشاده بي منه كرئيس لكيان كبير مثل الزمالك.. ويبقي أن أؤكد أنني أرجوا من الجميع تحري الدقه والحقيقة." وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات
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محمود باهي يطير إلى روسيا استعدادا لبطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت»

سافر محمود باهي بطل الجمهورية في رياضة "ستريت وورك أوت" اليوم الجمعة، إلى روسيا للمشاركة في بطولة العالم للعبة التي تقام فعاليتها غداً السبت، حيث يشارك باهي ممثلا لمصر بعد بعد فوزه بلقب بطولة الجمهورية، في منتصف يوليو الجاري، التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وسنطلق بطولة العالم "ستريت وورك أوت"، غدًا السبت، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة.
ماتياس دي ليخت (3)

دى ليخت: مستويات اللاعبين فى يوفنتوس مفاجأة

قال الهولندى ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد إنه فوجئ بمستويات كل من زملائه الجدد في السيدة العجوز بعدما انتظم فى التدريب بشكل يومي مع الفريق، وتحدث دي ليخت لموقع "توتو سبورت" الإيطالي قائلا: "أنا سعيد للغاية بزملائي هنا كلهم لطفاء معي وأتعلم منهم كل يوم". وأضاف المدافع القادم من أياكس أمستردام: "هناك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات هنا وأنا سعيد للغاية، وربما تكون المفاجأة لي أن كل منهم في قمة تركيزه وسيكون من الصعب أن أصبح أساسيا مع لاعبين مثلهم إلا أنني سأبذل قصارى جهدي بكل تأكيد".
كهربا

إيناسيو يعلق على أداء كهربا في أول ظهور له مع أفيس

أثنى أوجوستو إيناسيو، المدير الفني لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، على اللاعب المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، بعد ظهوره المتميز خلال مشاركته الأولى مع الفريق أمس الخميس في اللقاء الودي أمام فييرينسي استعدادًا للموسم الجديد، وقال أوجوستو إيناسيو، إنه دفع بجميع الصفقات الجديدة فى المباراة للوقوف على مستواهم قبل انطلاق الدورى البرتغالى، مؤكدا على أن الفرعون المصرى سوف يكون له دور محوريا مع الفريق خلال المرحلة القادمة. وشارك كهربا في المباراة منذ البداية حتى نهاية المباراة، والتي انتهت بخسارة أفيس بهدف دون مقابل.
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اسلام-جابر‎

ماذا قدم إسلام جابر الوافد الجديد لصفوف الزمالك؟

ارتبط اسم إسلام جابر، لاعب مصر للمقاصة، بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء مساء أمس الخميس، في وجود وكيل اللاعب ومسؤولي الفريق الفيومي. وتمت إعارة اسلام جابر فالموسم المنقضي للداخلية، وظهر بمستوى جيد لفت أنظار العديد من الأندية، على رأسها الأهلي، وبيراميدز، والزمالك، قبل أن ينجح الأخير في حسم الصفقة لصالحه، كما انضم اللاعب لصفوف المنتخب، لكنه لم ينضم لقائمة الفراعنة الأخيرة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وشارك في مباراة نيجيريا الودية التي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: بيراميدز اتظلم والأهلي أحق بالدوري

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر تعرض لضغوط كثيرة وشديدة في الموسم الجاري، خاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز، لكنه تمكن في النهاية من حسم اللقب لصالحه. وأضاف القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الخميس من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن قرارات التحكيم العكسية كانت من بين هذه الضغوط التي طالت ناديه منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قد يكون استفاد من أخطاء التحكيم في مباراة، لكنه تضرر في مباريات كثيرة أخرى لذلك فهو يستحق اللقب.
كأس-زايد-للأندية-الأبطال (2)

قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال تنطلق في الرباط

تجرى مراسم قرعة دور الـ32، من البطولة العربية، السبت المقبل في العاصمة المغربية الرباط، بثوبها الجديد لهذا الموسم 2019/ 2020، بعدما سميت المسابقة بـ"كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، بعد أن كانت تقام في النسخة الماضية، تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال، وفاز بها فريق النجم الساحلي التونسي، الذي حقق الفوز على نظيره الهلال السعودي، بهدف نظيف، خلال المواجهة النهائية، التي أقيمت في مدينة العين الإماراتية، في أواخر شهر أبريل الماضي، وحصل على ملبغ 6 ملايين دولار بعد التتويج باللقب.
حسام-البدرى

رئيس الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام البدري

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن عقد جلسة خاصة مع حسام البدري، المستقيل من منصبه كرئيس لنادي بيراميدز، من أجل الاتفاق معه حول تولي القيادة الفنية لقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس الأبيض، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، المذاع على قناة المحور، فجر اليوم الثلاثاء، إنه لم يجلس مع حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي للتعاقد معه لقيادة الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، حال رحيل خالد جلال المدير الفني الحالي.
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