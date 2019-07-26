دى ليخت: مستويات اللاعبين فى يوفنتوس مفاجأة

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م

دى ليخت

قال الهولندى ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد إنه فوجئ بمستويات كل من زملائه الجدد في السيدة العجوز بعدما انتظم فى التدريب بشكل يومي مع الفريق، وتحدث دي ليخت لموقع "توتو سبورت" الإيطالي قائلا: "أنا سعيد للغاية بزملائي هنا كلهم لطفاء معي وأتعلم منهم كل يوم". وأضاف المدافع القادم من أياكس أمستردام: "هناك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات هنا وأنا سعيد للغاية، وربما تكون المفاجأة لي أن كل منهم في قمة تركيزه وسيكون من الصعب أن أصبح أساسيا مع لاعبين مثلهم إلا أنني سأبذل قصارى جهدي بكل تأكيد".

وأكمل اللاعب عن دور صاروخ ماديرا (كريستيانو رونالدو) في انتقاله إلى يوفنتوس قال: "لم يكن العامل الأساسي بل هناك العديد من الأشياء الأخرى، وبعد تلك العوامل كان من الرائع أن يتحدث معي لاعب عظيم مثل رونالدو ويطلب مني القدوم إلى يوفنتوس". وانضم دى ليخت إلى صفوف البيانكونرى فى منتصف الشهر الحالى قادما من

وأكمل اللاعب عن دور صاروخ ماديرا (كريستيانو رونالدو) في انتقاله إلى يوفنتوس قال: "لم يكن العامل الأساسي بل هناك العديد من الأشياء الأخرى، وبعد تلك العوامل كان من الرائع أن يتحدث معي لاعب عظيم مثل رونالدو ويطلب مني القدوم إلى يوفنتوس".



وانضم دى ليخت إلى صفوف البيانكونرى فى منتصف الشهر الحالى قادما من أياكس أمستردام الهولندى بعقد مدته 5 سنوات، مقابل 75 مليون يورو.



ويعد دي ليخت أصغر قائد في تاريخ الفريق الهولندى، وتمكن من قيادة الفريق الموسم الماضي للفوز بالثنائية المحلية، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة في الثواني الأخيرة أمام توتنهام.