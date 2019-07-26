رياضة

دى ليخت: مستويات اللاعبين فى يوفنتوس مفاجأة

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م
دى ليخت
دى ليخت
قال الهولندى ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد إنه فوجئ بمستويات كل من زملائه الجدد في السيدة العجوز بعدما انتظم فى التدريب بشكل يومي مع الفريق، وتحدث دي ليخت لموقع "توتو سبورت" الإيطالي قائلا: "أنا سعيد للغاية بزملائي هنا كلهم لطفاء معي وأتعلم منهم كل يوم". وأضاف المدافع القادم من أياكس أمستردام: "هناك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات هنا وأنا سعيد للغاية، وربما تكون المفاجأة لي أن كل منهم في قمة تركيزه وسيكون من الصعب أن أصبح أساسيا مع لاعبين مثلهم إلا أنني سأبذل قصارى جهدي بكل تأكيد".
وأكمل اللاعب عن دور صاروخ ماديرا (كريستيانو رونالدو) في انتقاله إلى يوفنتوس قال: "لم يكن العامل الأساسي بل هناك العديد من الأشياء الأخرى، وبعد تلك العوامل كان من الرائع أن يتحدث معي لاعب عظيم مثل رونالدو ويطلب مني القدوم إلى يوفنتوس". وانضم دى ليخت إلى صفوف البيانكونرى فى منتصف الشهر الحالى قادما من
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ماتياس دي ليخت (2)

رسميا.. يوفنتوس يضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميا مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، آتيا من صفوف أياكس الهولندي، لمدة 5 سنوات حتى صيف عام 2024، مقابل 75 مليون يورو، تسدد على 5 سنوات، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى متغيرات على الصفقة. وكان قد كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن بعض التفاصيل الجديدة في عقد ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس، إذ ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021.
ماتياس دي ليخت (1)

لماذا وضع دي ليخت شرطا جزائيا في عقده مع يوفنتوس؟

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة في العقد المرتقب للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مع نادي يوفنتوس، حيث ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021. وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن مسؤولي اليوفي يريدون تأمين بقاء نجم الطواحين لمدة موسمين، على الأقل، قبل التفاوض معه على عقد جديد لإزالة الشرط الجزائي، علمًا بأن دي ليخت أصر على وضع شرط جزائي في عقده مع ناديه الجديد، وهو ما أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
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