محمود باهي يطير إلى روسيا استعدادا لبطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت»

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

محمود باهي

سافر محمود باهي بطل الجمهورية في رياضة "ستريت وورك أوت" اليوم الجمعة، إلى روسيا للمشاركة في بطولة العالم للعبة التي تقام فعاليتها غداً السبت، حيث يشارك باهي ممثلا لمصر بعد بعد فوزه بلقب بطولة الجمهورية، في منتصف يوليو الجاري، التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وسنطلق بطولة العالم "ستريت وورك أوت"، غدًا السبت، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة.

من جانبه أكد محمود باهي أنه سيبذل قصارى جهده لحصد مركز متقدم في البطولة، مشيرًا إلى أن معنوياته مرتفعة تماما في ظل الدعم الكبير الذي يلاقيه من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي ساعده على تحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم، وإسلام قرطام رئيس اتحاد اللعبة في مصر. وأسفرت المرحلة النهائية في

من جانبه أكد محمود باهي أنه سيبذل قصارى جهده لحصد مركز متقدم في البطولة، مشيرًا إلى أن معنوياته مرتفعة تماما في ظل الدعم الكبير الذي يلاقيه من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي ساعده على تحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم، وإسلام قرطام رئيس اتحاد اللعبة في مصر.



وأسفرت المرحلة النهائية في البطولة التي وصل لها 10 لاعبين، عن فوز اللاعب محمود باهي "بطل الجمهورية عام 2017" بالمركز الأول واللاعب أحمد بدران بالمركز الثاني واللاعب هاني عبده بالمركز الثالث وبذلك تأهل للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في روسيا العام الجاري



والـ10 لاعبين الذين وصولوا للمرحلة النهائية هم: مصعب سرحان وأحمد عمارة ومازن أحمد وهاني عبده ومحمد جواد وطارق حازم وأحمد عصام وعمرو جمال وأحمد بدران ومحمود باهي