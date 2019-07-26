جريمة

في حالة تعفن وتحلل.. جثة مجهولة داخل فيلا محمد النني

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
محمد النني
محمد النني
عثر ناصر النني مدرب كرة قدم ووالد الدولي محمد النني لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، على جثة مجهولة الهوية وفي حالة تعفن، داخل فيلا تحت الإنشاء يمتلكها الأخير في دائرة قسم أول المحلة، ليقرر على الفور إبلاغ الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، وتلقى مأمور قسم أول المحلة العميد حسام الخشن، البلاغ، قبل أن يوجه مدير الأمن اللواء طارق حسونة، بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي، للتأكد من هوية الجثة، وسماع أقوال الجيران وشهود العيان.
وتبين من التحريات الأولية التي أجراها كل من المقدم هيثم الشامي، رئيس المباحث، والرائد محمد نصر معاون أول المباحث، اللذان انتقلا لموقع البلاغ، أن الجثة التي عثر عليها داخل فيلا النني، لعامل خردة، لقي مصرعه صعقا بالكهرباء. ورجحت التحريات أن يكون العامل حاول الدخول إلى الفيلا بطريقة غير مشروعة، ليلقى
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طعن-بالسكين

ننشر أقوال المتهم بقتل زوجته «بسبب المصروف» في بنها

أدلى "خالد. ع" المتهم بقتل زوجته ببنها، أمام خالد صلاح، وكيل نيابة قسم بنها، باعترافات تفصيلية، قائلا: "زوجتي ميسورة الحال وأهلها بيساعدوها بفلوس كثيرة ولما طلبت منها مبلغ من المال رفضت وعايرتني ببطالتي، قائلة (روح اشتغل وابعد عن شرب المخدرات)"، متابعا أنه استشاط غيظا وأمسك بسكين المطبخ وطعنها 8 طعنات في رقبتها وجسدها حتى سقطت غارقة في دمائها. وأشار إلى أنه بعدها صرخ بأعلى صوت مرددًا عبارة "قتلت زوجتي، قتلت زوجتي"، وبعدها صعد الجيران وأم زوجته وحاولوا الإمساك به، لكنه وضع السكين على رقبة ابنته مهددًا بذبحها، وفر هاربًا من المنزل.
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كواليس سقوط عصابة «بابا وماما» لتزوير المستندات

زوجان قررا طرق باب عالم الجريمة بحثا عن المال، واستغل الزوج سجله الإجرامي المكتظ بالقضايا والوقائع المخالفة التي ارتكبها غير عابئ بكونه مطلوبا لأجهزة الشرطة على خلفية صدور 6 أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات وتبديد، فكونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في أعمال التزييف والتزوير، وتحديدا تزوير وترويج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية. وجاءت أولى خطوات تنفيذ خطتهما الشيطانية بالبحث عن عناصر تنضم للعصابة لتوزيع الأدوار في ما بينهم ظنا أن الأمر لن تنكشف خباياه.
إطلاق نار - أرشيفية

3 قتلى و4 مصابين في مشاجرة «بعد صلاة الجمعة» بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون في مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بعزبة النقطة بقرية بني قرة بمركز القوصية في محافظة أسيوط، أمام بوابة مسجد النقطة، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وخروجهم، حيث تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام بوابة مسجد عزبة النقطة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في أثناء خروج المصلين من المسجد، وأسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق "جمصة- طلخا" الساحلي، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أسمدة ينقل عمالا عند قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بكسور متفرقة وسحجات. تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بالحادث، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى طلخا، وتم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة ينقل عمالا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتحطم السيارتين.
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جثه-في-ارض-زراعيه

مزارع يقتل والده بالمنيا في مشاجرة بسبب حمار

قتل مزارع والده عن طريق الخطأ، وسط زراعات إحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، خلال مشاجرة وقعت بين المجني عليه وابن عمه بسبب نزول حمار أرضه الزراعية وأكل الحشائش، تدخل على إثرها نجل المجني عليه محاولا قتل الأول بشرشرة "آلة حصاد"، إلا أن الطعنة أخطأت هدفها واستقرت في رقبة والده، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة ملوي، من الدكتور أسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول محمد ع.، 55 عاما، وشهرته ندير مزارع، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار طعنة نافذه بالرقبة.
جثة طفل

بـ«كيس مخدة».. أم تخنق طفلتها بعد شك الزوج في نسبها

قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار خالد الأتربي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خنق طفلتها بـ"كيس مخدة"، بعدما أنكر زوجها نسب الطفلة له، لشكه في سلوك زوجته وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة، وتلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يوما، حديثة الولادة جثة هامدة، ولا توجد أي آثار إصابات ظاهرة في جسدها.
حريق-مدرسة-إعدادية

11 مصابا و22 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل شب في 3 منازل بمنطقة الدراسات أمام موقف طناح بمدينة المنصورة، قبل امتداده، ما أسفر عن إصابة 11 شخص بحروق واختناقات، وتبين أن الحريق اندلع في أخشاب قديمة وقش أعلى سطح أحد المنازل ثم انتقل إلى الأسطح المجاورة، وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا عن ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بأحد المنازل بمنطقة الدراسات بالمنصورة، وانتقال النيران لعدد من المنازل المجاورة.
طعن-بالسكين

مجهول و9 طعنات.. جريمة قتل هزت بورسعيد

لقي صراف بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الإثنين، على أثر اعتداء شخص عليه بسلاح أبيض، في أثناء عمله بمكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن في حى الشرق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إخطارا بورود بلاغ بمقتل صراف في أثناء عمله بالتأمينات، بطعنه 9 طعنات في الصدر والرقبة والبطن على أثر الاعتداء عليه من مجهول. وعلى الفور توجه رجال الشرطة والمباحث لمعاينة مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الحميات، وتحرر المحضر اللازم.
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