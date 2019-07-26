في حالة تعفن وتحلل.. جثة مجهولة داخل فيلا محمد النني

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

محمد النني

عثر ناصر النني مدرب كرة قدم ووالد الدولي محمد النني لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، على جثة مجهولة الهوية وفي حالة تعفن، داخل فيلا تحت الإنشاء يمتلكها الأخير في دائرة قسم أول المحلة، ليقرر على الفور إبلاغ الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، وتلقى مأمور قسم أول المحلة العميد حسام الخشن، البلاغ، قبل أن يوجه مدير الأمن اللواء طارق حسونة، بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي، للتأكد من هوية الجثة، وسماع أقوال الجيران وشهود العيان.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها كل من المقدم هيثم الشامي، رئيس المباحث، والرائد محمد نصر معاون أول المباحث، اللذان انتقلا لموقع البلاغ، أن الجثة التي عثر عليها داخل فيلا النني، لعامل خردة، لقي مصرعه صعقا بالكهرباء. ورجحت التحريات أن يكون العامل حاول الدخول إلى الفيلا بطريقة غير مشروعة، ليلقى