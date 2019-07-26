رياضة

عرض سعودي لنجم الزمالك بعد التألق في بطولة إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م
محمود علاء
محمود علاء
كشفت صحيفة "الكأس الرياضية" السعودية، عن دخول نادي أهلي جدة السعودي، في مفاوضات لضم الدولي المصري محمود علاء مدافع فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد طلب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق ، التعاقد مع لاعب الفراعنة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع الفارس الأبيض والمنتخب الوطني، وأشارت الصحيفة أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورا في المفاوضات بين الناديين، وخصوصا مع رغبة الأهلي في حسم ملف اللاعبين الأجانب، نظرا لضيق الوقت المتبقي على رفع قائمة العناصر المشاركة في دوري أبطال آسيا".
وكان محمود علاء صاحب الـ 28 عاما، قد انضم إلى صفوف نادي الزمالك قادمًا من فريق وادي دجلة في صيف 2017، وشارك في 27 مباراة في بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 15 هدفًا، وصنع هدفًا. وتوج علاء مع الزمالك بلقب بطولة كأس الكونفدرالية، إلى جانب مسابقة كأس مصر مرة، والسوبر المصري السعودي
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (9)

رسالة خالد جلال للاعبي الزمالك قبل موقعة الأهلي

وجه خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك، رسالة للاعبي فريقه قبل مباراة القمة المرتقبة أمام غريمة التقليدي الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وطالب مدرب الفارس الأبيض اللاعبين بعدم الانشغال بأي أمور أخرى بعيدًا عن اللقاء، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، حيث حرص جلال على عقد جلسة طالب خلالها بتحقيق الفوز بالقمة لمصالحة جماهير القلعة البيضاء، بعد فقد فرصة الحصول على لقب بطولة الدوري الممتاز.
أهلي- جدة -و محمد- عبد- الشافي

عبد الشافي يعلنها رسميًا: سأعود لبيتي من جديد

أعلن النجم محمد عبد الشافي، العودة من جديد لصفوف فريق نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، معلنا عن نهاية مسيرته الاحترافية في صفوف فريق أهلي جدة السعودي، وذلك بعد خمسة سنوات بدأت منذ 2014، وقال عبدالشافي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، إنه بعد أكثر من خمس سنوات تشرفت خلالها بتمثيل نادي أهلي جدة السعودي وجمهوره العظيم الذي كان سندي وضهري والداعم الأول لي في السعودية، بعد الله سبحانه وتعالى وخلال هذه السنوات الخمس تشرفت بحصولي مع النادي على العديد من البطولات.
جولة-وزارة-الشباب-والرياضة‎

انطلاق مبادرة ( Be Fit) لممارسة الرياضة في الميادين

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة « خليك رياضى - Be Fit» والتى ينظمها الاتحاد المصرى لـ"ستريت وورك اوت –برئاسة إسلام قرطام ستبدأ فعالياتها في 3 محافظات هى القاهرة والإسكندرية وأسوان على أن تستكمل لاحقا في باقي محافظات الجمهورية. وأكد وزير الشباب والرياضة أنه تم تحديد عدد من المناطق والميادين والحدائق العامة بالتعاون مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومع محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان وتتضمن القاهرة "حديقة الحرية بالزمالك، وحديقة الطفل بمكرم عبيد، حدائق 15 مايو، حديقة الأزهر".
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وائل-جمعة

وائل جمعة: عبد الحفيظ كان حائط صد لكل من يكره الأهلي

يرى وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، أن المارد الأحمر كان يتعرض لمعركة شرسة، تم إيقافها بالفوز بلقب بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك عبر قناة النادي اليوم الجمعة، قائلًا: "كانت هناك حرب ضد النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين، الجميع شاهد هذه الحرب، لكن تم إنهاء كل هذه الأمور بالفوز بالدوري.. اللاعبون مطالبون بالفوز بكل البطولات، أشعر في بعض الوقت بتقصير من جانب اللاعبين في هذه النقطة، وأظن أن السبب هو غياب جماهير القلعة الحمراء، لكن على اللاعبين أن يدركوا جيداً أنهم مطالبون بالفوز بكل البطولات التي يشارك فيها الأهلي."
فرحة-الاهلى‎ (8)

رمضان صبحي: تحملنا الكثير لإسعاد الجماهير الحمراء

احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، ورقص لاعبو المارد الأحمر، احتفالاً بلقب الدوري، كما حملوا حسام عاشور قائد الفريق، على الأعناق، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد اللقب، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.
ايمن-يونس

تعليق مثير من أيمن يونس بعد فوز الأهلي بالدوري

علق أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على تتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث قال يونس في تصريحات لقناة أون سبورت عقب مباراة الأهلي والمقاولون، إن الأهلي استحق اللقب لأنه نجح في استغلال كل الظروف لصالحه رغم الصعوبات والأزمات التي تعرض لها في بداية الموسم.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

أحمد ياسر ريان: مبروك لأعظم نادٍ في الكون

تغنى أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة، والمعار من صفوف الأهلي، بتتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، حيث نشر لاعب الفريق الساحلي، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، مساء اليوم الأربعاء، عقب تتويج الأهلي بالمسابقة المحلية، قائلا: "مبروك لأعظم نادٍ فى الكون".
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