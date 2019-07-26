عرض سعودي لنجم الزمالك بعد التألق في بطولة إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

محمود علاء

كشفت صحيفة "الكأس الرياضية" السعودية، عن دخول نادي أهلي جدة السعودي، في مفاوضات لضم الدولي المصري محمود علاء مدافع فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد طلب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق ، التعاقد مع لاعب الفراعنة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع الفارس الأبيض والمنتخب الوطني، وأشارت الصحيفة أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورا في المفاوضات بين الناديين، وخصوصا مع رغبة الأهلي في حسم ملف اللاعبين الأجانب، نظرا لضيق الوقت المتبقي على رفع قائمة العناصر المشاركة في دوري أبطال آسيا".

وكان محمود علاء صاحب الـ 28 عاما، قد انضم إلى صفوف نادي الزمالك قادمًا من فريق وادي دجلة في صيف 2017، وشارك في 27 مباراة في بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 15 هدفًا، وصنع هدفًا. وتوج علاء مع الزمالك بلقب بطولة كأس الكونفدرالية، إلى جانب مسابقة كأس مصر مرة، والسوبر المصري السعودي

وكان محمود علاء صاحب الـ 28 عاما، قد انضم إلى صفوف نادي الزمالك قادمًا من فريق وادي دجلة في صيف 2017، وشارك في 27 مباراة في بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 15 هدفًا، وصنع هدفًا.



وتوج علاء مع الزمالك بلقب بطولة كأس الكونفدرالية، إلى جانب مسابقة كأس مصر مرة، والسوبر المصري السعودي مرة.



ومع المنتخب الوطني، لعب محمود علاء 7 مباريات آخرها في بطولة أمم إفريقيا 2019، حيث شارك في 3 لقاءات من أصل 4 مواجهات لمنتخب الفراعنة، خلال البطولة التي غادرها منتخب مصر من دور الستة عشر بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف نظيف، وقدم اللاعب مستوى جيد خلال المواجهات التي لعبها.