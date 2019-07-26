أسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ يصارع الموت

تحرير:محمد جمال ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

بكينباور

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية يصارع المرض حاليا ويبدو أن حالته ازدادت تدهورا خلال الأيام القليلة السابقة، وذلك بعد إصابته بالزهايمر، وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، إن أيقونة بايرن ميونيخ تأثرت ذاكرته بفعل المرض ولا يوجد أمل في التحسن، يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد بيكنباور نفسه أن عينه اليمنى أصبحت مهددة بالعمى الكلي بعدما كشف عن أن رؤيته بها تضاءلت بشكل كبير، وأجرى صاحب الـ73 عاما عمليتين في القلب في وقت سابق.

ويعد بيكنباور أحد أهم وأبرز لاعبي الكرة الألمانية على مدار التاريخ، كونه ساهم فى قيادة الماكينات الألمانية لاعبا للتتويج بكأس العالم 1974، فضلا عن قيادته للفوز مدربا عام 1990، ويشغل حاليا الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ . واتهم بيكنباور بالتورط في قضايا فساد ترتبط بفوز روسيا وقطر بتنظيم مونديالي



ويعد بيكنباور أحد أهم وأبرز لاعبي الكرة الألمانية على مدار التاريخ، كونه ساهم فى قيادة الماكينات الألمانية لاعبا للتتويج بكأس العالم 1974، فضلا عن قيادته للفوز مدربا عام 1990، ويشغل حاليا الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ .



واتهم بيكنباور بالتورط في قضايا فساد ترتبط بفوز روسيا وقطر بتنظيم مونديالي 2018 و2022، ووُجهت اتهامات لأسطورة الكرة الألمانية باختلاس الأموال، بصفته رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، حيث بدأت التحقيقات في هذه القضية قبل 4 أعوام.



وتوجه محامي بيكنباور، البالغ من العمر 73 عامًا، بتقارير طبية للمدعي العام الفيدرالي في سويسرا، توضح مدى تدهور حالة أسطورة ألمانيا، الذي باتت حياته مهددة، وتضمنت الوثائق التي تقدم بها سوء حالته الصحية منذ أبريل الماضي، وهو ما أدى لغيابه عن جلسة الاستماع أمام المحققين السويسريين.