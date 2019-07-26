رياضة

انطلاق مبادرة ( Be Fit) لممارسة الرياضة في الميادين

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
جولة وزارة الشباب
جولة وزارة الشباب
أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة « خليك رياضى - Be Fit» والتى ينظمها الاتحاد المصرى لـ"ستريت وورك اوت –برئاسة إسلام قرطام ستبدأ فعالياتها في 3 محافظات هى القاهرة والإسكندرية وأسوان على أن تستكمل لاحقا في باقي محافظات الجمهورية. وأكد وزير الشباب والرياضة أنه تم تحديد عدد من المناطق والميادين والحدائق العامة بالتعاون مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومع محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان وتتضمن القاهرة "حديقة الحرية بالزمالك، وحديقة الطفل بمكرم عبيد، حدائق 15 مايو، حديقة الأزهر".
أما محافظة الإسكندرية شملت جزءًا من منطقة بئر مسعود بحي المنتزة، حديقة لوران، وجزء من حديقة بيرم التونسى بمنطقة الشاطبي، حديقة الجندي المجهول بالمنشية، وشملت محافظة أسوان حديقة فندق شيراتون التى تتميز بموقعها المباشر على نهر النيل. وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لكل من وزير التنمية المحلية والسادة محافظي
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (9)

رسالة خالد جلال للاعبي الزمالك قبل موقعة الأهلي

وجه خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك، رسالة للاعبي فريقه قبل مباراة القمة المرتقبة أمام غريمة التقليدي الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وطالب مدرب الفارس الأبيض اللاعبين بعدم الانشغال بأي أمور أخرى بعيدًا عن اللقاء، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، حيث حرص جلال على عقد جلسة طالب خلالها بتحقيق الفوز بالقمة لمصالحة جماهير القلعة البيضاء، بعد فقد فرصة الحصول على لقب بطولة الدوري الممتاز.
أهلي- جدة -و محمد- عبد- الشافي

عبد الشافي يعلنها رسميًا: سأعود لبيتي من جديد

أعلن النجم محمد عبد الشافي، العودة من جديد لصفوف فريق نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، معلنا عن نهاية مسيرته الاحترافية في صفوف فريق أهلي جدة السعودي، وذلك بعد خمسة سنوات بدأت منذ 2014، وقال عبدالشافي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، إنه بعد أكثر من خمس سنوات تشرفت خلالها بتمثيل نادي أهلي جدة السعودي وجمهوره العظيم الذي كان سندي وضهري والداعم الأول لي في السعودية، بعد الله سبحانه وتعالى وخلال هذه السنوات الخمس تشرفت بحصولي مع النادي على العديد من البطولات.
بكينباور

أسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ يصارع الموت

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية يصارع المرض حاليا ويبدو أن حالته ازدادت تدهورا خلال الأيام القليلة السابقة، وذلك بعد إصابته بالزهايمر، وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، إن أيقونة بايرن ميونيخ تأثرت ذاكرته بفعل المرض ولا يوجد أمل في التحسن، يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد بيكنباور نفسه أن عينه اليمنى أصبحت مهددة بالعمى الكلي بعدما كشف عن أن رؤيته بها تضاءلت بشكل كبير، وأجرى صاحب الـ73 عاما عمليتين في القلب في وقت سابق.
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محمود باهي يطير إلى روسيا استعدادا لبطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت»

سافر محمود باهي بطل الجمهورية في رياضة "ستريت وورك أوت" اليوم الجمعة، إلى روسيا للمشاركة في بطولة العالم للعبة التي تقام فعاليتها غداً السبت، حيث يشارك باهي ممثلا لمصر بعد بعد فوزه بلقب بطولة الجمهورية، في منتصف يوليو الجاري، التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وسنطلق بطولة العالم "ستريت وورك أوت"، غدًا السبت، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة.
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وزير الرياضة: سنواصل دعم لعبة «ستريت وورك أوت»

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، برئاسة إسلام قرطام، على التنظيم الرائع لبطولة الجمهورية، وسط حضور كبير من الضيوف المميزين. وأعرب الوزير، خلال كلمته في افتتاح بطولة الجمهورية، مساء السبت، عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير من الشباب لفعاليات البطولة يمنح المنظومة الرياضية في مصر مزيد من الأمل تجاه المستقبل. وأضاف أن رياضة «ستريت وورك أوت» هى لعبة بسيطة، لها رسالة تحفيزية مهمة للشباب المصري على ممارسة الرياضة دون أي معوقات.
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قرطام: الاتحاد الإفريقي لستريت وورك أوت يقترب من مصر

كشف إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الفعاليات في جميع محافظات مصر، بدعم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وأعلن قرطام، خلال كلمته بحفل الافتتاح، الذي أقيم اليوم السبت، عن تلقي الاتحاد أخبار سعيدة بأن هناك مطالب بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة، وذلك بفضل الفعاليات العديدة التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة. وحرص رئيس الاتحاد على توجيه الشكر وتحية جميع الحضور لفعاليات بطولة الجمهورية بمركز شباب الجزيرة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
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إسلام قرطام: الجماهير لها مفعول السحر

حرص إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، على توجيه الشكر والتحية لكل الذين حرصوا على حضور فعاليات بطولة الجمهورية بمركز شباب الجزيرة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووسائل الإعلام والجماهير. وأعرب «قرطام»، خلال الكلمة التي ألقاها على هامش انطلاق البطولة، عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير للفعاليات، مؤكدًا أن هذا المشهد بمثابة طاقة تحفيزية للجميع من لاعبين ومنظمين على بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة نحو التطور أكثر.
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