انطلاق مبادرة ( Be Fit) لممارسة الرياضة في الميادين

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

جولة وزارة الشباب

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة « خليك رياضى - Be Fit» والتى ينظمها الاتحاد المصرى لـ"ستريت وورك اوت –برئاسة إسلام قرطام ستبدأ فعالياتها في 3 محافظات هى القاهرة والإسكندرية وأسوان على أن تستكمل لاحقا في باقي محافظات الجمهورية. وأكد وزير الشباب والرياضة أنه تم تحديد عدد من المناطق والميادين والحدائق العامة بالتعاون مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومع محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان وتتضمن القاهرة "حديقة الحرية بالزمالك، وحديقة الطفل بمكرم عبيد، حدائق 15 مايو، حديقة الأزهر".

أما محافظة الإسكندرية شملت جزءًا من منطقة بئر مسعود بحي المنتزة، حديقة لوران، وجزء من حديقة بيرم التونسى بمنطقة الشاطبي، حديقة الجندي المجهول بالمنشية، وشملت محافظة أسوان حديقة فندق شيراتون التى تتميز بموقعها المباشر على نهر النيل. وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لكل من وزير التنمية المحلية والسادة محافظي

أما محافظة الإسكندرية شملت جزءًا من منطقة بئر مسعود بحي المنتزة، حديقة لوران، وجزء من حديقة بيرم التونسى بمنطقة الشاطبي، حديقة الجندي المجهول بالمنشية، وشملت محافظة أسوان حديقة فندق شيراتون التى تتميز بموقعها المباشر على نهر النيل.



وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لكل من وزير التنمية المحلية والسادة محافظي القاهرة، والإسكندرية، وأسوان على التعاون والجهد المبذول من أجل نشر الرياضة في الميادين والحدائق العامة لكل المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.



وتهدف مبادرة «خليك رياضى - Be Fit» إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة من خلال عمل "جيم مفتوح" فى كافة الحدائق والميادين العامة بمصر، وتنفذ المبادرة بالتعاون بين الاتحاد المصري "ستريت وورك أوت" برئاسة إسلام قرطام.