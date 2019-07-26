عبد الشافي يعلنها رسميًا: سأعود لبيتي من جديد

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

محمد عبد الشافي

أعلن النجم محمد عبد الشافي، العودة من جديد لصفوف فريق نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، معلنا عن نهاية مسيرته الاحترافية في صفوف فريق أهلي جدة السعودي، وذلك بعد خمسة سنوات بدأت منذ 2014، وقال عبدالشافي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، إنه بعد أكثر من خمس سنوات تشرفت خلالها بتمثيل نادي أهلي جدة السعودي وجمهوره العظيم الذي كان سندي وضهري والداعم الأول لي في السعودية، بعد الله سبحانه وتعالى وخلال هذه السنوات الخمس تشرفت بحصولي مع النادي على العديد من البطولات.

وحصل عبدالشافي على بطولة كأس ولي العهد، ودوري عبداللطيف جميل، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي. وتابع: "هذه الأيام لن تُنسى أتقدم بخالص الشكر لنادي الأهلي السعودي ومجلس إدارته المحترم ولكل جماهير وعشاق النادي على هذه الفترة التي لا تُنسى وعلى هذا الحب والدعم الذي لاقيته منذ أول يوم لي