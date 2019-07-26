رياضة

عبد الشافي يعلنها رسميًا: سأعود لبيتي من جديد

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م
محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي
أعلن النجم محمد عبد الشافي، العودة من جديد لصفوف فريق نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، معلنا عن نهاية مسيرته الاحترافية في صفوف فريق أهلي جدة السعودي، وذلك بعد خمسة سنوات بدأت منذ 2014، وقال عبدالشافي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، إنه بعد أكثر من خمس سنوات تشرفت خلالها بتمثيل نادي أهلي جدة السعودي وجمهوره العظيم الذي كان سندي وضهري والداعم الأول لي في السعودية، بعد الله سبحانه وتعالى وخلال هذه السنوات الخمس تشرفت بحصولي مع النادي على العديد من البطولات.
وحصل عبدالشافي على بطولة كأس ولي العهد، ودوري عبداللطيف جميل، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي. وتابع: "هذه الأيام لن تُنسى أتقدم بخالص الشكر لنادي الأهلي السعودي ومجلس إدارته المحترم ولكل جماهير وعشاق النادي على هذه الفترة التي لا تُنسى وعلى هذا الحب والدعم الذي لاقيته منذ أول يوم لي
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (9)

رسالة خالد جلال للاعبي الزمالك قبل موقعة الأهلي

وجه خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك، رسالة للاعبي فريقه قبل مباراة القمة المرتقبة أمام غريمة التقليدي الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وطالب مدرب الفارس الأبيض اللاعبين بعدم الانشغال بأي أمور أخرى بعيدًا عن اللقاء، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، حيث حرص جلال على عقد جلسة طالب خلالها بتحقيق الفوز بالقمة لمصالحة جماهير القلعة البيضاء، بعد فقد فرصة الحصول على لقب بطولة الدوري الممتاز.
جولة-وزارة-الشباب-والرياضة‎

انطلاق مبادرة ( Be Fit) لممارسة الرياضة في الميادين

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة « خليك رياضى - Be Fit» والتى ينظمها الاتحاد المصرى لـ"ستريت وورك اوت –برئاسة إسلام قرطام ستبدأ فعالياتها في 3 محافظات هى القاهرة والإسكندرية وأسوان على أن تستكمل لاحقا في باقي محافظات الجمهورية. وأكد وزير الشباب والرياضة أنه تم تحديد عدد من المناطق والميادين والحدائق العامة بالتعاون مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومع محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان وتتضمن القاهرة "حديقة الحرية بالزمالك، وحديقة الطفل بمكرم عبيد، حدائق 15 مايو، حديقة الأزهر".
بكينباور

أسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ يصارع الموت

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية يصارع المرض حاليا ويبدو أن حالته ازدادت تدهورا خلال الأيام القليلة السابقة، وذلك بعد إصابته بالزهايمر، وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، إن أيقونة بايرن ميونيخ تأثرت ذاكرته بفعل المرض ولا يوجد أمل في التحسن، يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد بيكنباور نفسه أن عينه اليمنى أصبحت مهددة بالعمى الكلي بعدما كشف عن أن رؤيته بها تضاءلت بشكل كبير، وأجرى صاحب الـ73 عاما عمليتين في القلب في وقت سابق.
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أشرف بن شرقي (10)

أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد انتقاله للزمالك

في أول تعليق للمغربي أشرف بن شرقي، المنتقل حديثا لنادي الزمالك قادما من صفوف الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، نشر الدولي المغربي صورته بقميص الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب: "تحدٍّ جديد". وتعاقد الزمالك مع بن شرقي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (3)

في قبرص.. الزمالك يختتم معسكره بالفوز على أمونيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على نظيره أمونيا القبرصي، بهدف دون رد، في رابع اللقاءات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام، واستطاع الزمالك خلال التجربة الرابعة له أمام أمونيا القبرصي تقديم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا وتحقيق الفوز الثاني له، وتعود بعثة الفريق إلى القاهرة غدا السبت. وخاض الزمالك خلال معسكره 4 مباريات ودية، الاولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 – 3، والثانية أمام أنورثوسيس وانتهت بالتعادل 3 – 3، والثالثة أمام دوكسا وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر.
كهربا

تقارير تركية: هذا النادي تعاقد مع كهربا

أثار محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وهو في طائرة، الأمر الذي أثار تساؤلات البعض عن وجهة كهربا في ظل التقارير المنتشرة عن رغبته في فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء. وأكدت تقارير تركية أن نادي دنيزلي سبور التركي توصل إلى اتفاق مع محمود «كهربا»، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة "akishaber" التركية أن دنيزلي سبور اتفق مع «كهربا»، على انضمامه للفريق بدايةً من الموسم المقبل.
أشرف بن شرقي (8)

الزمالك يتفوق على الوداد والوحدة في صراع ابن شرقي

ذكرت تقارير سعودية، اليوم الجمعة، أن نادي الزمالك اقترب كثيرًا من ضم المغربي أشرف بن شرقي، نجم نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد استبعاد ابن شرقي من حسابات الفريق الهلالي في الموسم الجديد (2019-2020). وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن إدارة الهلال تلقت عددا من العروض لكسب خدمات أشرف بن شرقي، وأشارت إلى أن العروض جاءت من الوداد البيضاوي المغربي والوحدة الإماراتي، إضافة إلى عرض الزمالك الذي يعد الأقوى بين العروض الثلاثة، وتتجه الإدارة الزرقاء إلى قبوله.
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