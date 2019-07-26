وزير الشباب ومحافظ القليوبية يقودان ماراثون «وجهة مصر 2030»

تحرير:هيثم بطاح وأحمد سعيد حسانين ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

وزير الشباب ومحافظ القليوبية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مارثون رياضى مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيرمان حداد، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والمهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، في إطار وجهة مصر 2030، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.. وانطلق الماراثون من أمام استاد بنها الرياضي، مرورا بشارع مستشفى التأمين الصحى ودار الطب وكلية دار العلوم والعودة للاستاد مرة أخرى.

يأتي الماراثون بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) والتى تستهدف زيادة وعي الشباب بقضايا السكان، وخاصة الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، من خلال أنشطة تعليمية، وترفيهية مختلفة مثل الرياضة والموسيقى، والفن والمسرح، وورش العمل التفاعلية. وشملت فعاليات اليوم جولة سياحية