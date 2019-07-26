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وزير الشباب ومحافظ القليوبية يقودان ماراثون «وجهة مصر 2030»

تحرير:هيثم بطاح وأحمد سعيد حسانين ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
وزير الشباب ومحافظ القليوبية
وزير الشباب ومحافظ القليوبية
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مارثون رياضى مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيرمان حداد، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والمهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، في إطار وجهة مصر 2030، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.. وانطلق الماراثون من أمام استاد بنها الرياضي، مرورا بشارع مستشفى التأمين الصحى ودار الطب وكلية دار العلوم والعودة للاستاد مرة أخرى.
يأتي الماراثون بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) والتى تستهدف زيادة وعي الشباب بقضايا السكان، وخاصة الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، من خلال أنشطة تعليمية، وترفيهية مختلفة مثل الرياضة والموسيقى، والفن والمسرح، وورش العمل التفاعلية. وشملت فعاليات اليوم جولة سياحية
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جورج-حبيب-بباوى

كيف رد جورج بباوي على محاضرة أنبا رافائيل بدع حديثة؟

حالة الجدل أو الشد والجذب داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الدائرة بشكل كبير منذ مقتل الأنبا إبيفانيوس في 29 يوليو من العام الماضي، تتجدد بين الحين والآخر بمجموعة حلقات مختلفة، آخرها خلال شهر يوليو الجاري، بعدما عقد الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة محاضرة تم تسجيلها ونشرها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تحت عنوان «بدع حديثة.. كورس دفاعيات»، حيث رد عليه من الجهة الأخرى الدكتور جورج حبيب بباوي الذي أبعد عن الكنيسة بقرار من المجمع المقدس في عهد البابا شنودة دون محاكمة عام 2006.
جمال عبد الناصر

في مثل هذا اليوم.. جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس

في مثل هذا اليوم 26 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1956: الرئيس جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس. وفي عام 1983: الإسرائيليون يقتلون 3 طلاب بمدينة الخليل. وفي عام 2005: الإفراج عن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع بعد صدور قانون عفو عام من مجلس النواب اللبناني وذلك بعد قضائه لـ11 عاما في سجن تحت الأرض بمبنى وزارة الدفاع.
مطرانية-مغاغة

بعد 11 يوما على سرقتها.. عودة جثة كاهن كنسية مارجرجس بالمنيا

أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة لأقباط الأرثوذكس شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، رجوع جثة القمص جرجس إبراهيم البسيط كاهن كنيسة مارجرجس بقرية جزيرة شارونة، بعد سرقتها من المقابر قبل نحو 11 يوما، وأصدرت المطرانية، بيانا، شكرت فيه الأجهزة الأمنية ومركز شرطة مغاغة وجهازي الأمن القومي والوطني والمباحث الجنائية والأمن العام لمجهوادتهم المتواصلة منذ سرقة الجثمان في يوم 13 يوليو الجاري، وعودته يوم 24 الجاري. إذ قالت: "نشكر العناية الإلهية التي ساعدت على عودة جثمان المتنيح القمص جرجس إلى المدفنة الخاصة به بمقابر العائلة بقرية شارونة بمركز مغاغة".
غزة (9)

الاحتلال يواصل بطشه.. 36 مصابا في غزة وضرب مخيم بخان يونس

واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها الغاشمة على الفلسطينيين، إذ أصاب الرصاص الإسرائيلي اليوم الجمعة، 36 مواطنا فلسطينيا على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 36 إصابة مختلفة منها 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، كما أفادت مصادر فلسطينية، بأن جيش الاحتلال بادر بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين وصولوا للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الثامنة والستين على حدود قطاع غزة.
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مرزوق-وعبد-الحكيم يفتتحان-اعمال-تجديد تمثال-وحديقة-جمال-عبد الناصر-بطحانوب (3)

نجل عبد الناصر يحتفل بذكرى ثورة يوليو في «طحانوب»

زار الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، يرافقه المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قرية طحانوب بشبين القناطر لافتتاح أعمال التجديدات، التي قام بها أهالي القرية مع جمعية تنمية المجتمع المحلي والوحدة المحلية لتمثال الزعيم جمال عبد الناصر وافتتاح نصب تذكاري يتضمن أسماء جميع شهداء القرية وإقامة نافورة في الحديقة المحيطة بالتمثال. قال المحافظ إن ثورة 23 يوليو ثورة تاريخية خالدة وستظل محفورة فى قلوب وعقول المصريين بما حققته من إنجازات عظيمة لترسيخ حق المصريين فى حياة كريمة فى ظل العدل والحرية والمساواة.
سحر-نصر

كيف أصبحت مصر أكبر متلقّ للاستثمار الأجنبي بإفريقيا؟

أصبحت مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال عام 2018، بحسب تصريحات جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مؤكدا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، ما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات العالمية بإفريقيا. وأكد زان أن حجم الاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية سجل نحو 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة قدرها 11% على العام السابق له 2017، لافتا إلى أن مصر ظلت الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.
محمد-عبد العاطي وزير-الموارد-المائية والري-و -الدكتور علاء-عبد الحليم مرزوق-محافظ القليوبية -سحارة مصرف بلبيس (3)

وزير الري ومحافظ القليوبية يتفقدان سحارة مصرف بلبيس

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، سحارة مصرف بلبيس بـ"أبو زعبل" بمدينة الخانكة، والتى تبلغ مساحتها 800م وبتكلفة 100 مليون جنيه بتمويل من الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي بالقاهرة، وتقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا. جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
ميناء-الحديدة

اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحديدة..هل تنتهي الحرب؟

وصل فريق الحكومة اليمنية للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة إلى السفينة الأممية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي قبالة ميناء الحديدة للمشاركة في الاجتماع الخامس المشترك في لجنة إعادة الانتشار، ويعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممي برئاسة مايكل لوليسجارد، ووفد ميليشيا الحوثي. وذكرت قناة "العربية"، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيعقد في المياه الدولية نظرا لإغلاق الميليشيات الانقلابية المنفذ بمدينة الحديدة، ومن المتوقع أن يصل وفد الميليشيات، ظهرا، وسيتم بعد ذلك عقد الاجتماع في المياه الدولية.
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