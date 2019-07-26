رسالة خالد جلال للاعبي الزمالك قبل موقعة الأهلي

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م

الزمالك

وجه خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك، رسالة للاعبي فريقه قبل مباراة القمة المرتقبة أمام غريمة التقليدي الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وطالب مدرب الفارس الأبيض اللاعبين بعدم الانشغال بأي أمور أخرى بعيدًا عن اللقاء، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، حيث حرص جلال على عقد جلسة طالب خلالها بتحقيق الفوز بالقمة لمصالحة جماهير القلعة البيضاء، بعد فقد فرصة الحصول على لقب بطولة الدوري الممتاز.

واختار خالد جلال قائمة الفريق استعداداً، لمواجهة الأهلي، وجاءت كالتالي: "عماد السيد - عمر صلاح - حمدي النقاز - عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز "زيزو" - محمد حسن - محمد إبراهيم - أحمد مدبولي - أحمد سيد "زيزو"

واختار خالد جلال قائمة الفريق استعداداً، لمواجهة الأهلي، وجاءت كالتالي: "عماد السيد - عمر صلاح - حمدي النقاز - عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز "زيزو" - محمد حسن - محمد إبراهيم - أحمد مدبولي - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيم حسن - أيمن حفني - محمد عنتر - حميد أحداد - عمر السعيد".



وتوج النادي الأهلي رسميا ببطولة الدوري، أول أمس الأربعاء، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حيث رفع الفريق رصيده إلى النقطة 77.