القمة 118.. أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك
٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص
الأهلي والزمالك
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة القمة 118 بين الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، وسبق وتقابل المارد الأحمر أمام القلعة الحمراء في 117 مباراة بالدوري طوال تاريخهما، حقق الأحمر 43 فوزًا، مقابل 26 فوزًا للأبيض، وكان التعادل حاضرًا في 47 مباراة بين الفريقين. حافظ الأهلي على نظافة شباكه خلال 50 مباراة أمام الزمالك بالدوري، بينما لم تستقبل شباك الأبيض أهدافا في 33 لقاء.
- سجل لاعبو الأهلي 145 هدفًا في شباك الزمالك بالدوري، بينما أحرز الأبيض 100 هدف في مرمى الفريق الأحمر.
- 6 لاعبين فقط من الجيل الحالي للأهلي سبق لهم زيارة شباك الزمالك في الدوري، وهم أجايي وأحمد فتحي ووليد سليمان وأزارو وعمرو جمال ومؤمن زكريا، بينما سجل للفريق الأبيض أيمن حفني فقط.
- خالد بيبو مهاجم
- سجل لاعبو الأهلي 145 هدفًا في شباك الزمالك بالدوري، بينما أحرز الأبيض 100 هدف في مرمى الفريق الأحمر.
- 6 لاعبين فقط من الجيل الحالي للأهلي سبق لهم زيارة شباك الزمالك في الدوري، وهم أجايي وأحمد فتحي ووليد سليمان وأزارو وعمرو جمال ومؤمن زكريا، بينما سجل للفريق الأبيض أيمن حفني فقط.
- خالد بيبو مهاجم الأهلي السابق هو اللاعب الوحيد الذي سجل سوبر هاتريك في مباريات القمة، وذلك في المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 6-1.
- حسام حسن، مهاجم الأهلي والزمالك السابق، هو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في مباريات القمة برصيد 9 أهداف، 5 بقميص الأهلي و4 بقميص الزمالك.
- محمد عامر، لاعب الأهلي السابق، الوحيد الذي سجل لكلا الفريقين عام 1981، عندما سجل هدفًا في شباك فريقه وسجل هدفًا آخر في شباك الزمالك، بالمباراة التي انتهت بهدف لمثله.