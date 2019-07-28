القمة 118.. أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة القمة 118 بين الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، وسبق وتقابل المارد الأحمر أمام القلعة الحمراء في 117 مباراة بالدوري طوال تاريخهما، حقق الأحمر 43 فوزًا، مقابل 26 فوزًا للأبيض، وكان التعادل حاضرًا في 47 مباراة بين الفريقين. حافظ الأهلي على نظافة شباكه خلال 50 مباراة أمام الزمالك بالدوري، بينما لم تستقبل شباك الأبيض أهدافا في 33 لقاء.

- سجل لاعبو الأهلي 145 هدفًا في شباك الزمالك بالدوري، بينما أحرز الأبيض 100 هدف في مرمى الفريق الأحمر. - 6 لاعبين فقط من الجيل الحالي للأهلي سبق لهم زيارة شباك الزمالك في الدوري، وهم أجايي وأحمد فتحي ووليد سليمان وأزارو وعمرو جمال ومؤمن زكريا، بينما سجل للفريق الأبيض أيمن حفني فقط. - خالد بيبو مهاجم