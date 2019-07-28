تسمم 9 أطفال من أسرة واحدة في سوهاج بسبب اللبن

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

سيارة إسعاف

استقبل مستشفى سوهاج العام، 9 أطفال من أسرة واحدة، مصابين بحالة إعياء وألم بالبطن إثر تناولهم وجبة غذائية منزلية، وتم احتجازهم بقسم الاستقبال تحت الملاحظة. وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بإصابة 9 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم، وتم نقلهم للمستشفى المركزى للعلاج. وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، بوصول نرمين حسن، 3 سنوات، وشقيقتها ملك، 7 سنوات.

ووردت نفس الإشارة من مستشفى سوهاج العام، إذ وصل أحمد، 13 سنة، "مراد ا"، 6 سنوات، "عبده ا"، 7 سنوات، "عثمان ط"، 5 سنوات، "كمال ط"، 4 سنوات، "سعاد ز"، 6 سنوات، "عبد الرحمن ز"، 5 سنوات، ويقيمون بدائرة المركز، ومن أسرة واحدة، مصابين بآلام في البطن وقيء مستمر (ادعاء تناول طعام فاسد) وحالتهم مستقرة. وانتقل