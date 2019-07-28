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اليوم.. عزاء فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تحرير:التحرير ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
يقام مساء اليوم الأحد، عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب. فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس الماضي الموافق 25 يوليو، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا، وكان قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة.
ولد فاروق الفيشاوي في 5 فبراير 1952 بقرية سرى الليان، بمحافظة المنوفية، لعائلة ميسورة الحال، وكان هو "آخر العنقود" الذي حرم من والده، فقد توفي وهو في الحادية عشرة من عمره، وتولى رعايته شقيقه الأكبر، ودرس فاروق الفيشاوي في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وظهر حبه للتمثيل عقب انضمامه إلى فريق التمثيل بالجامعة،
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أمازون تستعد لإطلاق الموسم الخامس من The Expanse

أعلنت شركة أمازون، إنتاج الجزء الخامس من مسلسل الخيال العلمي والفانتزيا المشهور دوليا "The Expanse"، وذلك خلال المؤتمر الدولى لجمعية نقاد التليفزيون الأمريكية اليوم الإثنين، حسب صحيفة cent الأمريكية. تدور أحداث مسلسل The Expanse حول حياة البشر في نظام شمسيٍّ استعمروه في المستقبل، والقصة مأخوذة من سلسلة الكتب الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة التي تحمل نفس الاسم، لمؤلفها وكاتبها دانيال أبراهام وتى فرانك، والمسلسل من بطولة توماس جين، وستيفن سترايت.
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أبطال «حواديت الشانزليزيه» يصورون بمدينة الإنتاج

يواصل أبطال مسلسل «حواديت الشانزليزيه» التصوير داخل ديكور العمل الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد انضمت لهم اليوم الفنانة داليا مصطفى لتصوير أولى مشاهدها وذلك بعد تغايبها الفترة الماضية بسبب وفاة والدتها، وكان أبطال العمل كلا من إياد نصار، مى سليم، إدوارد، أمانى كمال، إنجى المقدم، عايدة رياض، فريدة سيف النصر وهاجر الشرنوبي، قد بدأ التصوير قبل أسبوعين، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، التي تشهد بناء الديكور الخاص بالمسلسل الذي تدور أحداثه فى فترة الخمسينات ويستعرض الحياة الإجتماعية فى هذا العصر.
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نجوم الفن في عزاء النجم فاروق الفيشاوي (صور)

أقيم اليوم الأحد، عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب، وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ الدقائق الأولى، منهم أحمد السقا، هانى مهنا، حسن الرداد، محمد الشقنقيرى، إلهام شاهين، فيفى عبده، هالة سرحان، عماد رشاد، أشرف زكى، أحمد بدير، فتوح أحمد، يسرى نصر الله، أشرف عبد الغفور، المخرج محمد العدل.. فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.
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أحمد الفيشاوي ينشر صورة مع والده:مع السلامة يا صديقي

أصعب ما قد يمر به الإنسان هو فقدان أحد والديه، والجميع شاهد كيف كان الفنان أحمد الفيشاوي في حالة صعبة خلال تشييع جثمان والده الفنان القدير فاروق الفيشاوي، ثم دفنه بعد ذلك في مقابر العائلة في سرس الليان بمحافظة المنوفية. ونشر أحمد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورًا تجمع بوالده الراحل، وعلق عليها قائلًا "مع السلامة يا صديقي"، في إشارة إلى قوة العلاقة بينهما، حيث كان يعتبره أباه وصديقه، وقد تفاعل متابعوه معه بشكل كبير، إذ حرصوا على تقديم التعازي في الفقيد، وطلب الرحمة له، داعين الله أن يصبره على مصابه.
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كواليس آخر لقاء لفاروق الفيشاوي قبل وفاته

قبل ساعات من دخول الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، في غيبوبة الكبد، زارته الفنانة المعتزلة الشهيرة، وأبلغها الأطباء أنه ممنوع من الزيارات، لكنه حين علم بوجودها سمح لها بالدخول. وكتبت الفنانة منشورا على حسابها في موقع التواصل «فيسبوك»: «فاروق إنت مشيت.. هو كده خلاص يعني، يا أجدع وأحب خلق الله.. من إمبارح وأنا مش مصدقة لأن قبلها بيوم كنت عندك في المستشفى، وكانت الزيارة ممنوعة، بس إنت لما عرفت إني موجودة طلبت أدخلك، وقضيت معاك فوق النص ساعة من المرح والضحك، وكأنك مش مريض وفي حالة خطرة».
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سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه. الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.
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الهضبة ينعى الفيشاوي.. والصاوي: رحل المبهج

حرص الفنان عمرو دياب على نعى الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفى فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز 67 عاما، وكتب الهضبة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان»، كما نعاه أيضا الفنان خالد الصاوي، الذي قام بنشر صورة له من تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وعلق عليها: «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون».
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