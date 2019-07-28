اليوم.. عزاء فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تحرير:التحرير ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

فاروق الفيشاوي

يقام مساء اليوم الأحد، عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب. فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس الماضي الموافق 25 يوليو، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا، وكان قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة.

ولد فاروق الفيشاوي في 5 فبراير 1952 بقرية سرى الليان، بمحافظة المنوفية، لعائلة ميسورة الحال، وكان هو "آخر العنقود" الذي حرم من والده، فقد توفي وهو في الحادية عشرة من عمره، وتولى رعايته شقيقه الأكبر، ودرس فاروق الفيشاوي في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وظهر حبه للتمثيل عقب انضمامه إلى فريق التمثيل بالجامعة،