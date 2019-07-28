هل تكون إيران أول خلاف بين ترامب وبوريس جونسون؟

يخشى الخبراء والمُحلّلون تحوُّل الخلاف السياسي بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى أمر يؤثر في مستقبل التحالف بين البلدين بشكل واضح

تحرير:محمود نبيل ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

ترامب

بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون. رفض بريطانيا دعوة الولايات المتحدة إلى بذل جهود دولية متعددة الأطراف لحماية السفن غير الإيرانية في الخليج العربي، بات أمرا يهدد العلاقات الأمريكية/ البريطانية، كما أنه أيضا بات موقفا غير مبرر من جانب لندن، التي لا تزال إيران تحتجز إحدى ناقلاتها النفطية.

وقالت صحيفة "ذا هيل" إن بريطانيا اختارت زيادة وجودها العسكري في المنطقة بدلا من الانضمام للجهود الأمريكية، وهو تطور مقلق لأولئك الذين عملوا منذ فترة طويلة على تطوير العلاقة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو". هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟ وقال إيلان جولدنبرج، المسؤول السابق في