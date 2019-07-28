هل تكون إيران أول خلاف بين ترامب وبوريس جونسون؟

يخشى الخبراء والمُحلّلون تحوُّل الخلاف السياسي بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى أمر يؤثر في مستقبل التحالف بين البلدين بشكل واضح
بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون.
رفض بريطانيا دعوة الولايات المتحدة إلى بذل جهود دولية متعددة الأطراف لحماية السفن غير الإيرانية في الخليج العربي، بات أمرا يهدد العلاقات الأمريكية/ البريطانية، كما أنه أيضا بات موقفا غير مبرر من جانب لندن، التي لا تزال إيران تحتجز إحدى ناقلاتها النفطية.
وقالت صحيفة "ذا هيل" إن بريطانيا اختارت زيادة وجودها العسكري في المنطقة بدلا من الانضمام للجهود الأمريكية، وهو تطور مقلق لأولئك الذين عملوا منذ فترة طويلة على تطوير العلاقة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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وقال إيلان جولدنبرج، المسؤول السابق في
وقالت صحيفة "ذا هيل" إن بريطانيا اختارت زيادة وجودها العسكري في المنطقة بدلا من الانضمام للجهود الأمريكية، وهو تطور مقلق لأولئك الذين عملوا منذ فترة طويلة على تطوير العلاقة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".
هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟
وقال إيلان جولدنبرج، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، والذي أصبح الآن خبيرا في شؤون الشرق الأوسط وإيران بمركز الأمن الأمريكي الجديد: "إنها علامة رهيبة على أن الولايات المتحدة وأقرب حلفائها لا يمكنهما العمل معا على شيء أساسي".
وبالمثل، يبدو أن الولايات المتحدة لا تميل إلى تقديم المساعدة لبريطانيا، إذ قال وزير الخارجية مايك بومبيو خلال حواره مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، يوم الخميس، إن المسؤولية "تقع على عاتق المملكة المتحدة لرعاية سفنها".
وقال جولدنبرج: "هذا يقول شيئا عن ما تمر به العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "من خلال حديثه مع مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة وبريطانيا، يتضح أن هناك قلقا من جانب لندن بشأن إمكانية الانجراف في مواجهة عسكرية مع إيران".
وأوضح جولدنبرج لصحيفة "ذا هيل": "إنهم قلقون من حدوث أي خطأ في عمليات تأمين السفن البريطانية في مضيق هرمز، وهو ما قد ينتج عنه صراع عسكري مباشر مع إيران".
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وأشارت الصحيفة إلى أن سياسة "أمريكا أولا" لإدارة ترامب تدفع الحلفاء للقلق بشأن إظهار الدعم للجهود الأمريكية في إيران، مؤكدة أنهم غير متأكدين من أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدتها لهم في حالة نشوب صراع أكبر.
تلك المخاوف التي تنتاب الحلفاء في الوقت الحالي كان أساسها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، الذي أكد أن دور القوات التابعة للولايات المتحدة في التحالف، هو الإدارة والمراقبة وتقديم الدعم الاستخباراتي للدول الأخرى، ما يسهل عملية تأمين حركة الملاحة.
وجاءت هذه التصريحات بمنزلة ضربة قاتلة لمساعي إدارة ترامب لإقناع الدول الحليفة والصديقة بالانضمام إلى التحالف الذي يهدف إلى مراقبة الممرات المائية في منطقة الخليج، والمعروفة باسم "عملية الحارس".
وتهدف تلك العملية لمنع استهداف المزيد من السفن، حيث وضعت الإدارة الخطوط العريضة لـ"عملية الحارس" من أجل مرافقة السفن التي تمر عبر الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان، مع قيام الجيش الأمريكي بدور رقابي، بالإضافة إلى دوريات منتظمة.
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وتكمن المخاوف الرئيسية في أن يتسبب الوضع الحالي، وتحديدًا رفض بريطانيا فكرة التحالف والعملية البحرية التي تسوقها الولايات المتحدة، في إمكانية حدوث صدام بين دونالد ترامب وبوريس جونسون، حتى وإن أبدى الأول إعجابا بشخصية رئيس الحكومة البريطانية الجديد في أكثر من مناسبة.
ويرى الخبراء أن المواقف السياسية المتعارضة بين الجانبين يمكن أن يكون لها تأثيرها الواضح فى مستقبل التحالف السياسي والإستراتيجي بين البلدين.