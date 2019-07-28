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هل تكون إيران أول خلاف بين ترامب وبوريس جونسون؟

يخشى الخبراء والمُحلّلون تحوُّل الخلاف السياسي بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى أمر يؤثر في مستقبل التحالف بين البلدين بشكل واضح
تحرير:محمود نبيل ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
ترامب
ترامب
بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون. رفض بريطانيا دعوة الولايات المتحدة إلى بذل جهود دولية متعددة الأطراف لحماية السفن غير الإيرانية في الخليج العربي، بات أمرا يهدد العلاقات الأمريكية/ البريطانية، كما أنه أيضا بات موقفا غير مبرر من جانب لندن، التي لا تزال إيران تحتجز إحدى ناقلاتها النفطية.
وقالت صحيفة "ذا هيل" إن بريطانيا اختارت زيادة وجودها العسكري في المنطقة بدلا من الانضمام للجهود الأمريكية، وهو تطور مقلق لأولئك الذين عملوا منذ فترة طويلة على تطوير العلاقة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو". هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟ وقال إيلان جولدنبرج، المسؤول السابق في
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تفاصيل تبرئة 12 إسرائيليا من تهمة اغتصاب بريطانية

في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، ألقت السلطات القبرصية القبض على 12 مواطنا إسرائيليا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا بتهمة اغتصاب امرأة في منتجع بالدولة المتوسطية. حيث قالت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما إن المتهمين اغتصبوها بشكل جماعي في غرفة فندق في بلدة منتجع "أيا نابا" بقبرص. إلا أن القضية التي أثارت نعرات قومية في إسرائيل، أخذت منحى غير متوقع أمس الأحد بعد إطلاق السلطات القبرصية سراح المتهمين، وألقت بالقبض على المرأة البريطانية، حيث أطلق سراح 5 من المشتبه بهم يوم الخميس، وأعيدوا إلى إسرائيل، فيما تم إطلاق سراح الآخرين يوم الأحد.
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فوز جونسون يهدد بانفصال أسكتلندا عن بريطانيا

وضعت روث ديفيدسون، رئيسة حزب المحافظين الأسكتلندي، نفسها في مسار تصادم مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بعد أن قالت إنها لن تدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقبل اجتماع بين الاثنين في أدنبرة في وقت لاحق اليوم، قالت ديفيدسون في مقال لها على موقع "سكوتيش ميل": "لا أعتقد أنه يجب على الحكومة متابعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وإذا كان الأمر يتعلق بذلك، فأنا لن أدعمها". وأضافت: "لقد كتبت لأخبر رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، بذلك، العام الماضي، وأكدت موقفي لخليفها عندما تحدثت إليه الأسبوع الماضي".
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هل تقحم إيران الصين في أزمة مضيق هرمز؟

باتت التوترات في مضيق هرمز تنذر بمزيد من العواقب السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في أعقاب التصعيد الأخير بين طهران ولندن بشأن الناقلة التي تحتجزها السلطات الإيرانية منذ أسبوعين تقريبا، الأمر الذي دفع بريطانيا لاتخاذ عدد من الإجراءات. وجاء على رأس تلك الإجراءات البريطانية، قرار زيادة الوجود العسكري للمملكة المتحدة في خليج هرمز، بما يسمح لها بمرافقة كل الناقلات التجارية والنفطية، وتقديم الحماية اللازمة لها ضد أي تجاوزات أو تهديدات في تلك المنطقة الحيوية.
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بريطانيا تحسم عرض تبادل الناقلات مع إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات المحتجزة مع إيران، في أحدث تصريح بشأن التوتر المتزايد بين الدولتين مؤخرا، لافتًا إلى أن واشنطن تدعم مبادرة لأمن الخليج يقودها الاتحاد الأوروبي. ويأتي تصريح الوزير البريطاني، بعدما تحدثت مصادر لشبكة «سكاي نيوز» عن نية لندن إرسال مزيد من القوات إلى الخليج، حيث ستتمركز في البحرين، ضمن الجهود البريطانية لتأمين الملاحة البحرية التي تهددها اعتداءات إيران خلال الفترة الماضية.
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هل تؤدي زيادة الوجود البريطاني بهرمز لحرب مع إيران؟

اختارت بريطانيا السير في طريق المواجهة مع إيران بقرارها الصادر بشأن تأمين ومرافقة كل السفن التي ترفع أعلامها في أثناء المرور بمضيق هرمز والخليج العربي، وذلك على خلفية التهديدات الإيرانية لناقلاتها التجارية على مدى الأسابيع القليلة الماضية. القرار الذي اتخذته بريطانيا قد أثار حالة من القلق في الأوساط السياسية بالداخل والخارج، لا سيما أن ذلك قد يضعها في مواجهة محتملة مع الوحدات العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، وذلك إذا ما تحرشت تلك الزوارق بالناقلات التجارية في الممر الملاحي.
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بريطانيا توضح حقيقة إرسال وسيط إلى إيران

قال مصدر بريطاني، اليوم الأربعاء، إن لندن لم ترسل أي وسطاء إلى إيران، لبحث مسألة ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها إيران منذ أيام، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وكان مدير مكتب مرشد النظام الإيراني محمد كلبايكاني، قد قال في وقت سابق اليوم، إن لندن أرسلت وسيطا إلى طهران لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة منذ الجمعة. ولم يقدم كلبايكاني مزيدا من التفاصيل حول زيارة المبعوث البريطاني، وذلك وفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.
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طهران أم واشنطن.. من ينجح في استقطاب بوريس جونسون؟

على الرغم من كون المؤشرات الأولية جميعها رجحت كفته في انتخابات حزب المحافظين، فإن تولي بوريس جونسون بشكل رسمي مهام قيادة الحكومة في المملكة المتحدة يمكن أن يشهد ردود فعل متنوعة ومتباينة من جانب أطراف عديدة خلال الوقت الحالي. ولا شك أن تعامل البلدان على مستوى العالم بشكل رسمي مع بوريس جونسون، والذي بات رئيسًا لحكومة بريطانيا منذ ساعات قليلة، قد يكون له أبعاد سياسية تتجاوز العلاقات الدبلوماسية بشكلها المعروف، خاصة أن جونسون يتولى القيادة في توقيت عصيب لبريطانيا.
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رغم التوترات الأخيرة.. بريطانيا لا تزال تدعم إيران

على الرغم من تأكيدات بريطانيا بدراسة الموقف في مضيق هرمز بعد احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة لها خلال الأيام القليلة الماضية، ردًا على توقيف قوات النخبة البريطانية لناقلة تابعة لطهران في جبل طارق منذ أسبوعين، فإن لندن لا تزال مترددة في اتخاذ قرارات حاسمة على المستوى السياسي ضد إيران. وبدا من الواضح أن التحركات العسكرية الأخيرة لبريطانيا، والتي شملت إرسال بعض الوحدات البحرية إلى مضيق هرمز لتأمين السفن البريطانية العابرة لهذا الممر الملاحي، لم تكن مرضية للأوساط السياسية بشكل رئيسي في لندن.
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