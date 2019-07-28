قتيل و10 مصابين في حادث تصادم بوادي النطرون

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرون، جراء حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق مطار البريجات خلف مستر أمام مزرعة التل الكبير، بسور المزرعة، على أثر انفجار إطار السيارة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام، والجثة لمشرحة المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد ورود بلاغ بحادث تصادم وانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بوادى النطرون.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة وادى النطرون و6 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة بعد اصطدامها بسور مزرعة. وأسفر الحادث عن مصرع "صبحى. م. م- 53 عاما"، وإصابة كل من "محمد. ع. م- 20 عاما"، و"عصام. م. ا- 29 عاما"، و"سعد. م. ا- 48 عاما"، و"مصطفى. س. م- 16 عاما"، و"يوسف. م. ع-