حجز قاتل عروسه يوم «الصباحية» بمستشفى بنها الجامعي

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

قتل

أكد مصدر طبى داخل مستشفى بنها الجامعى استقرار حالة المحامى المتهم بقتل زوجته بعد دخوله المستشفى ليلة أمس للاشتباه في إصابته بجرح نافذ بالبطن بآلة حادة وفى حالة خطرة وتم حجزه لتلقي العلاج، بينما أمرت النيابة العامة بالمنوفية بالتحفظ عليه لحين شفائه للتحقيق معه فى واقعة قتل زوجته. وكان والد العروس ذهب مع بعض أفراد عائلته نساءً ورجالا ليبارك لابنته فى "الصباحية" ففوجئوا جميعا بجثة العروس وسط بركة من الدماء مرتدية فستانها الأبيض ليتحول الفرح إلى مأتم، وبالبحث عن الزوج لم يجدوه، ولكن بعد ساعات عثرت عليه قوات الشرطة داخل مستشفى بنها الجامعى.

وأصابت جميع أهالى القرية حالة من الذهول عقب اكتشاف الحادثة، وأكد أحد الشباب بقرية القرنين بمركز الباجور مسقط رأس الزوج ومحل الواقعة، أن زوجها المحامي كان يعانى من حالة نفسية منذ سنوات، وحاول قبل ذلك الانتحار وحرق نفسه. كان اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشي