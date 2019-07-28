جريمة

تزوجت مرتين وأنجبت.. تجديد حبس والد «طفلة العرفي»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
المحكمة- تعبيرية
المحكمة- تعبيرية
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارا بتجديد حبس عامل في بداية العقد الخامس من العمر، لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بإجبار ابنته، الطفلة على الزواج مرتين وأنجبت رضيعا وهي بالكاد على وشك أن تتم ربيعها الثالث عشر، بينما تبين تعرض الأم الصغيرة للاغتصاب على يد زوج جارتها، الذي عاشرها معاشرة الأزواج وصوّرها عارية أمام زوجته وبرضاها خلال فترة استضافتهما لها لوضع مولودها، مستغلا ضعفها، لابتزازها وضمان عدم الإبلاغ عنه.
كانت الطفلة «فاطمة. م. ال» 13 سنة، تتهم والدها بإجبارها على الزواج قبل نحو عام ونصف العام، إذ طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الثالث، قبل أن يزوّجها والدها لشاب آخر من محافظة الإسماعيلية، لكنه طلقها أيضًا بعد شهرين فقط، قبل أن تنتقل إلى منزل جارتها من أجل أن ترعاها وقت ولادتها، لكن بعد الولادة
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جثة-طفل

لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
قضية-الرشوة (1)

بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
شهود-فى-محكمة (4)

تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
حريق-في-وسط-البلد (1)

إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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اسعاف (1)

65 مصابا حصيلة حريق مصنع ملابس الإسكندرية

ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق في حريق مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الحرة بالعامرية غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، إلى 65 عاملا، وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد بنشوب حريق بمصنع للملابس داخل المنطقة الحرة بدائرة القسم وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية لمحل الواقعة ترافقهم 12 سيارة إسعاف و8 سيارات إطفاء، وتم نقل 13 مصابا لتلقي العلاج و52 آخرين تم علاجهم بمحل الواقعة.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (2)

إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بـ«زراعى البحيرة»

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بأخرى نصف نقل على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بالقرب من قرية كوم أشو بدائرة مركز كفر الدوار، أثناء سير السيارة النصف نقل اصطدمت بالملاكي فتوالى الاصطدام وانقلبت إحدى السيارات في الأرض الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لتولي التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
سلاح-ومخدرات (5)

سقوط 35 تاجر مخدرات وضبط 8 قطع سلاح في الجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
جثة طفل

بـ«كيس مخدة».. أم تخنق طفلتها بعد شك الزوج في نسبها

قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار خالد الأتربي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خنق طفلتها بـ"كيس مخدة"، بعدما أنكر زوجها نسب الطفلة له، لشكه في سلوك زوجته وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة، وتلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يوما، حديثة الولادة جثة هامدة، ولا توجد أي آثار إصابات ظاهرة في جسدها.
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