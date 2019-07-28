تزوجت مرتين وأنجبت.. تجديد حبس والد «طفلة العرفي»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

المحكمة- تعبيرية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارا بتجديد حبس عامل في بداية العقد الخامس من العمر، لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بإجبار ابنته، الطفلة على الزواج مرتين وأنجبت رضيعا وهي بالكاد على وشك أن تتم ربيعها الثالث عشر، بينما تبين تعرض الأم الصغيرة للاغتصاب على يد زوج جارتها، الذي عاشرها معاشرة الأزواج وصوّرها عارية أمام زوجته وبرضاها خلال فترة استضافتهما لها لوضع مولودها، مستغلا ضعفها، لابتزازها وضمان عدم الإبلاغ عنه.

كانت الطفلة «فاطمة. م. ال» 13 سنة، تتهم والدها بإجبارها على الزواج قبل نحو عام ونصف العام، إذ طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الثالث، قبل أن يزوّجها والدها لشاب آخر من محافظة الإسماعيلية، لكنه طلقها أيضًا بعد شهرين فقط، قبل أن تنتقل إلى منزل جارتها من أجل أن ترعاها وقت ولادتها، لكن بعد الولادة