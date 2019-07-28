القمة 118.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

حسين الشحات وصالح جمعة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التى يخوضها القطبان كـ«تحصيل حاصل» بعدما حسم المارد الأحمر لقب بطولة الدوري (2018-2019)، يوم الأربعاء الماضي، بعدما حقق الفوز على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستقر الأروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الزمالك، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول. في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وصالح جمعة. في خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان

واستقر الأروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الزمالك، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.



في خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.



في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وصالح جمعة.



في خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو.



- سبق وتقابل الأهلي مع الزمالك في 117 مباراة بالدوري طوال تاريخهما، حقق الأحمر 43 فوزًا، مقابل 26 فوزًا للأبيض، وكان التعادل حاضرًا في 47 مباراة بين الفريقين.



- حافظ الأهلي على نظافة شباكه خلال 50 مباراة أمام الزمالك بالدوري، بينما لم تستقبل شباك الأبيض أهدافا في 33 لقاء.



- سجل لاعبو الأهلي 145 هدفًا في شباك الزمالك بالدوري، بينما أحرز الأبيض 100 هدف في مرمى الفريق الأحمر.



