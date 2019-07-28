رياضة

القمة 118.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
حسين الشحات وصالح جمعة
حسين الشحات وصالح جمعة
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التى يخوضها القطبان كـ«تحصيل حاصل» بعدما حسم المارد الأحمر لقب بطولة الدوري (2018-2019)، يوم الأربعاء الماضي، بعدما حقق الفوز على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
واستقر الأروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الزمالك، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول. في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وصالح جمعة. في خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (9)

القمة 118.. أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة القمة 118 بين الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، وسبق وتقابل المارد الأحمر أمام القلعة الحمراء في 117 مباراة بالدوري طوال تاريخهما، حقق الأحمر 43 فوزًا، مقابل 26 فوزًا للأبيض، وكان التعادل حاضرًا في 47 مباراة بين الفريقين. حافظ الأهلي على نظافة شباكه خلال 50 مباراة أمام الزمالك بالدوري، بينما لم تستقبل شباك الأبيض أهدافا في 33 لقاء.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (7)

القمة 118.. بين النهاية السعيدة واستعادة الكبرياء

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والغريم التقليدي الزمالك، بالشارع المصري، في ديربي ينتظره عشاق الكرة في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام والمصري بشكل خاص، حيث يلتقي الفريقان في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام مباريات مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، ويقود المباراة تحكيميًا طاقم مجري بقيادة فرانس كاراكو، ويعاونه كل من من شتيفان ألبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدام فوركش (حكم رابع).
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (2)

القمة 118.. تعرف على حكام مواجهة الأهلي ضد الزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، وأسندت اللجنة إدارة المباراة إلى طاقم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو (حكم ساحة)، ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدام فوركش (حكم رابع). وكانت لجنة الحكام قد خاطبت 8 اتحادات أوروبية إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها معسكرات إعداد للموسم الجديد.
الاهلى- الزمالك

القمة 118.. طاقم مجري يحكم موقعة الأهلي ضد الزمالك

علم «التحرير» من مصادر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة أنهت اتفاقها مع طاقم حكام مجري لإدارة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، ووصل طاقم الحكام المجري إلى القاهرة منذ قليل، على أن يتوجه الطاقم إلى الإسكندرية صباح الغد، لإدارة المباراة التي تقام على ملعب برج العرب.
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