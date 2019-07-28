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صحف سعودية: تونس تودع السبسي بالدموع والزغاريد

الصحف استعرضت القلق الإيراني من التحركات الأوروبية والأمريكية لتشكيل قوة لحماية الملاحة في الخليج، وهو ما عبر عنه ضمناً سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالعديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، كما تناولت القلق الإيراني من تشكيل قوة لحماية الملاحة في الخليج. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تونس ودعت أمس، بالدموع والزغاريد رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية، الخميس الماضي، عن 92 عاماً. وانطلق موكب التشييع من قصر قرطاج الرئاسي، عقب انتهاء مراسم التأبين. وحملت عربة عسكرية نعش الراحل موشّحاً بالراية الوطنية.
واحتشدت جموع من المواطنين في يوم قائظ على جانبي الطريق المؤدي إلى المقبرة لوداع الرئيس الراحل. واختلطت دموع المودّعين بموجات التصفيق والزغاريد. وأشارت صحيفة "الحياة" إلى أن مراسم تأبين السبسي بدأت بمشاركة الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والفلسطيني محمود عباس، والجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، والبرتغالي
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قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 13 فلسطينيا في اشتباكات مع جيش الاحتلال بنابلس

أصيب أكثر من 13 شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بين شبان فلسطينيين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقعت الاشتباكات عندما دخلت 18 حافلة للمستوطنين المدينة للصلاة في قبر يوسف الموجود في منطقة بلاطة البلد الجزء الشرقي من المدينة. وجرى نقل جميع المصابين فى تلك الاشتباكات إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وهناك حالة من الجدل بشأن ما إذا كان هذا القبر للنبي يوسف بن يعقوب.
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بطائرات مسيرة.. الحوثي تعلن قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية

قالت جماعة الحوثي، إن سلاح الجو التابع لها، استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة، ونقلت موقع قناة "المسيرة" التابع للحوثيين، عن متحدث القوات المسلحة الحوثية العميد يحيى سريع، مساء اليوم الإثنين، إن عملية سلاح الجو المسير، أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية، مضيفا أن العملية تأتي ردا على عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي تصنفها الرياض بأنها إرهابية، بحسب سبوتنيك.
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وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفيت مساء اليوم الإثنين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان السودانية، بعد صراع طويل مع المرض، ونقلت "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة "باج نيوز" السودانية، إن الحاجة هدية محمد الزين والدة البشير، طلبت من المجلس العسكري في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها الذي اعتاد زيارتها وقضاء معها أوقات طويلة قبل الإطاحة به واعتقاله إثر ثورة شعبية، لكن طلبها لم يكتب له التحقيق، حتى دخلت المستشفى في حالة صحية متدهورة، وتوفيت اليوم.
السودان

بعد مقتل 6 سودانيين.. فرض حظر التجول في شمال كردفان

فرضت السلطات السودانية، اليوم الإثنين حظرا للتجوال في عدد من مدن ولاية شمال كردفان، بعد مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين. حيث أشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن المظاهرات التي اندلعت في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، احتجاجا على تردي أوضاع الخدمات العامة، أسفرت عن سقوط ستة قتلى وإصابة 27 آخرين برصاص مجهولين. ونقلت الوكالة عن شاهد عيان، قوله إن "المظاهرات التي خرجت في مدينة الأُبيض صباح اليوم الإثنين، جاءت احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه وسوء أوضاع المرافق العامة والخدمات الأساسية".
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات تبرز جنازة السبسي ومفاوضات الخرطوم

تصدّرت جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة، اليوم الأحد، كما أطلعتنا على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن التونسيين ودعوا أمس رئيسهم خلال مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل بالقصر الرئاسي في قرطاج، بحضور عدد من الملوك ورؤساء الدول والأمراء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، وممثلين رفيعي المستوى لدولهم. وهي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التونسية منذ 1957 التي تقام فيها جنازة وطنية مهيبة لرئيس دولة تونسية توفي وهو على رأس السلطة.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: واشنطن تحمي مصالحها وحلفاءها بمضيق هرمز

أطلعتنا الصحف السعودية على العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف، كما أبرزت الأوضاع في تونس والاستعداد لوداع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. في افتتاحيتها تحت عنوان "ترامب ملتزم بحماية مصالح أمريكا وحلفائها في هرمز"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التزامه بحماية مصالح واشنطن وحلفائها في مضيق هرمز، بينما اتسع نطاق التحركات الأوروبية لحماية الملاحة في الخليج.
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صحف الإمارات: تونس تودع رئيسها.. وأردوغان يختفي

تصدرت استعدادات تونس لتوديع رئيسها عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، وتناولت تطورات الأزمة بين إيران وأمريكا، كما استعرضت العديد من القضايا الأخرى. أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن الجيش التونسي سيتولى تنظيم جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي اليوم، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوفود الأجنبية، على ما أعلن أول من أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأكدت وزارة الداخلية، في بيان أمس، أنها ستتخذ احتياطات استثنائية بتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله.
صحف سعودية

صحف سعودية: إيران تُلمّح لتبادل الناقلات والتفاوض

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، حيث تناولت تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، كما طالعتنا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان. تحت عنوان "روحاني مستعد لتبادل إطلاق الناقلتين"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن الرئيس حسن روحاني لمح إلى استعداد بلاده للإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، في مقابل إطلاق جبل طارق ناقلة نفط إيرانية، لكن مستشاراً للمرشد الإيراني علي خامنئي حذر من أن اقتراح لندن نشر قوة حماية بحرية أوروبية في مضيق هرمز "قد يجر ما ليس في الحسبان".
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