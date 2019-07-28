صحف سعودية: تونس تودع السبسي بالدموع والزغاريد

الصحف استعرضت القلق الإيراني من التحركات الأوروبية والأمريكية لتشكيل قوة لحماية الملاحة في الخليج، وهو ما عبر عنه ضمناً سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

صحف سعودية

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالعديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، كما تناولت القلق الإيراني من تشكيل قوة لحماية الملاحة في الخليج. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تونس ودعت أمس، بالدموع والزغاريد رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية، الخميس الماضي، عن 92 عاماً. وانطلق موكب التشييع من قصر قرطاج الرئاسي، عقب انتهاء مراسم التأبين. وحملت عربة عسكرية نعش الراحل موشّحاً بالراية الوطنية.

واحتشدت جموع من المواطنين في يوم قائظ على جانبي الطريق المؤدي إلى المقبرة لوداع الرئيس الراحل. واختلطت دموع المودّعين بموجات التصفيق والزغاريد. وأشارت صحيفة "الحياة" إلى أن مراسم تأبين السبسي بدأت بمشاركة الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والفلسطيني محمود عباس، والجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، والبرتغالي