صحف سعودية: تونس تودع السبسي بالدموع والزغاريد
الصحف استعرضت القلق الإيراني من التحركات الأوروبية والأمريكية لتشكيل قوة لحماية الملاحة في الخليج، وهو ما عبر عنه ضمناً سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
تحرير:وفاء بسيوني
٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
صحف سعودية
طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالعديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، كما تناولت القلق الإيراني من تشكيل قوة لحماية الملاحة في الخليج.
في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تونس ودعت أمس، بالدموع والزغاريد رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية، الخميس الماضي، عن 92 عاماً.
وانطلق موكب التشييع من قصر قرطاج الرئاسي، عقب انتهاء مراسم التأبين. وحملت عربة عسكرية نعش الراحل موشّحاً بالراية الوطنية.
واحتشدت جموع من المواطنين في يوم قائظ على جانبي الطريق المؤدي إلى المقبرة لوداع الرئيس الراحل. واختلطت دموع المودّعين بموجات التصفيق والزغاريد.
وأشارت صحيفة "الحياة" إلى أن مراسم تأبين السبسي بدأت بمشاركة الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والفلسطيني محمود عباس، والجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، والبرتغالي
واحتشدت جموع من المواطنين في يوم قائظ على جانبي الطريق المؤدي إلى المقبرة لوداع الرئيس الراحل. واختلطت دموع المودّعين بموجات التصفيق والزغاريد.
وأشارت صحيفة "الحياة" إلى أن مراسم تأبين السبسي بدأت بمشاركة الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والفلسطيني محمود عباس، والجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، والبرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك إسبانيا فيليبي السادس، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.
وأفادت صحيفة "الجزيرة" بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت إثر وفاة السبسي تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 15 سبتمبر مبدئياً، فيما بقيت الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرّر في 6 أكتوبر.
وتحت عنوان "قلق إيراني من الحماية الدولية للملاحة"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن إيران تنظر بقلق إلى التحركات الأوروبية والأمريكية لتشكيل قوة لحماية الملاحة في الخليج، وهو ما عبّر عنه ضمناً سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بإعلانه، أمس، تحفظ طهران على تشكيل تحالفات دولية لردع التهديدات في مضيق هرمز.
وأوضحت "الحياة" أن إيران أصرت على موقفها في شأن احتجاز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، وتوتر متصاعد في المنطقة، في أثناء محادثات أجراها في طهران السبت وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي.
وتزامنت زيارة الوزير العماني مع إعلان مصدر في هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أن التجارب الصاروخية التي تنفذها بلاده "هي دفاعية وتأتي رداً على اعتداءات محتملة".
تناولت "الجزيرة" توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باستضافة 2000 حاج وحاجة من أبناء اليمن الشقيق ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية المشاركين في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وتحت عنوان "مخيمات الحجاج القطريين تعري نظام الحمدين"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أنه في كل موسم حج، تثبت المملكة ترحيبها التام بكل ضيوف الرحمن دون النظر إلى مواقف بلدانهم أو مواقفهم السياسية من بعض القضايا، من ذلك تجهيز المخيمات التي خصصتها وزارة الحج والعمرة للحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام. وعلى الرغم من التعنت الذي يمارسه "نظام الحمدين" بحجب الروابط الإلكترونية في بلاده التي خصصتها وزارة الحج والعمرة السعودية لتسجيل الحجاج، فإن المملكة قامت بواجبها بإكمال التجهيزات والمتطلبات التي يحتاجها الحجاج القطريون خلال فترة إقامتهم بالمملكة لتأدية الركن الخامس من أركان الحج.
تحت عنوان "تأهب أمريكي ـ تركي بعد فشل حل العقدة الكردية"، ذكرت "الشرق الأوسط" أنه بعد أن انتهت المحادثات الأخيرة للوفد الأمريكي برئاسة السفير جيمس جيفري مع المسؤولين الأتراك في أنقرة قبل أيام، بالفشل بسبب العقدة الكردية المتعلقة بمصير "وحدات حماية الشعب" شمال سوريا، حتى ذهب كل طرف إلى التصعيد الميداني والتأهب بحشد قواته وفصائل موالية له على خطوط التماس قرب منبج شمال حلب وعلى جانبي الحدود السورية - التركية.
كانت الجولة الأخيرة من المحادثات قد كشفت عمق الفجوة بين موقفي واشنطن وحلفائها في "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية - العربية من جهة وأنقرة من جهة أخرى، إزاء إقامة "منطقة أمنية" شمال شرقي سوريا، وبدرجة أقل حول تطبيق خريطة الطريق في منبج.