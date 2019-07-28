ضبط «بلوظة» بنصف كيلو حشيش وسلاح خرطوش بالقناطر

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

مخدر الحشيش

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، فى ضبط عاطل بنطاق مركز شرطة القناطر الخيرية قبل ترويج مخدر الحشيش على المتعاطين من عملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء طارق العجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث القناطر الخيرية، بضبط «أحمد. م. م» وشهرته «بلوظة» 24 عاما، مقيم بقرية شلقان بدائرة المركز، وسابق اتهامه فى قضية مخدرات، وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش محلى الصنع) وطلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو نصف كيلوجرام، ومبلغ 870 جنيها وهاتف محمول.

وأمام رجال الشرطة أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. وكان اللواء طارق العجيز مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية