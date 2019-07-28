جريمة

ضبط «بلوظة» بنصف كيلو حشيش وسلاح خرطوش بالقناطر

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
مخدر الحشيش
مخدر الحشيش
نجحت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، فى ضبط عاطل بنطاق مركز شرطة القناطر الخيرية قبل ترويج مخدر الحشيش على المتعاطين من عملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء طارق العجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث القناطر الخيرية، بضبط «أحمد. م. م» وشهرته «بلوظة» 24 عاما، مقيم بقرية شلقان بدائرة المركز، وسابق اتهامه فى قضية مخدرات، وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش محلى الصنع) وطلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو نصف كيلوجرام، ومبلغ 870 جنيها وهاتف محمول.
وأمام رجال الشرطة أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. وكان اللواء طارق العجيز مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية
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لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
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بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
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تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
حريق-في-وسط-البلد (1)

إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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حجز قاتل عروسه يوم «الصباحية» بمستشفى بنها الجامعي

أكد مصدر طبى داخل مستشفى بنها الجامعى استقرار حالة المحامى المتهم بقتل زوجته بعد دخوله المستشفى ليلة أمس للاشتباه في إصابته بجرح نافذ بالبطن بآلة حادة وفى حالة خطرة وتم حجزه لتلقي العلاج، بينما أمرت النيابة العامة بالمنوفية بالتحفظ عليه لحين شفائه للتحقيق معه فى واقعة قتل زوجته. وكان والد العروس ذهب مع بعض أفراد عائلته نساءً ورجالا ليبارك لابنته فى "الصباحية" ففوجئوا جميعا بجثة العروس وسط بركة من الدماء مرتدية فستانها الأبيض ليتحول الفرح إلى مأتم، وبالبحث عن الزوج لم يجدوه، ولكن بعد ساعات عثرت عليه قوات الشرطة داخل مستشفى بنها الجامعى.
سيارة -اسعاف

تسمم 9 أطفال من أسرة واحدة في سوهاج بسبب اللبن

استقبل مستشفى سوهاج العام، 9 أطفال من أسرة واحدة، مصابين بحالة إعياء وألم بالبطن إثر تناولهم وجبة غذائية منزلية، وتم احتجازهم بقسم الاستقبال تحت الملاحظة. وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بإصابة 9 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم، وتم نقلهم للمستشفى المركزى للعلاج. وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، بوصول نرمين حسن، 3 سنوات، وشقيقتها ملك، 7 سنوات.
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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر بالقناطر

أمرت نيابة القناطر الخيرية بحبس سائق وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم وبحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها وسلاح ناري فرد خرطوش لحماية تجارتهم الآثمة. البداية بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بالاشتباه في سيارة سوزوكي فان حمراء اللون بدون لوحات معدنية، وباستيقافها لفحص التراخيص بادر السائق بمحاولة الهروب، لكن تم ضبطه وهنا انتاب رجال الشرطة الشك، وتمكن النقيب عمر رجب معاون مباحث المركز من ضبط المتهمين.
حمله-.ازاله-في-منطقه-الاهرامات (3)

ضبط 40 مشتبها بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملات مكثفة ومداهمات لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وكذا ضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى وملاحقة الباعة. وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 58 كرسيا – 25 طقطوقة – 3 غرزة شاي – 3 أسطوانة بوتجاز – 2 ثلاجة – 5 ميزان – خلاطة – 3 شمسية – 4 برويطة – 2 شنطة – 5 استاند.
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