ديبالا يحبط رغبة يوفنتوس في ضم لوكاكو

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

باولو ديبالا

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف فريقه يوفنتوس، والقتال على حجز مكان له في التشكيل الأساسي للسيدة العجوز تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه البيانكونيري لتحضير عرض إلى مانشستر يونايتد من أجل ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث يشمل العرض وجود ديبالا كجزء من صفقة تبادلية محتملة لضم لوكاكو، إلا أن ديبالا يرغب في البقاء في تورينو، ويستعد للعودة مبكرًا من إجازته لتعلم فلسفة ساري.

كان من المفترض أن يعود ديبالا إلى صفوف يوفنتوس يوم 5 أغسطس المقبل، بعدما حصل إجازة أطول من زملائه بعد مشاركته مع منتخب بلاده الأرجنتين في منافسات كوبا أمريكا هذا الصيف. ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه إنتر التعاقد مع لوكاكو، إلا أن الفريق الإيطالي لم يتمكن من تلبية الطلبات المادية للشياطين الحمر،

كان من المفترض أن يعود ديبالا إلى صفوف يوفنتوس يوم 5 أغسطس المقبل، بعدما حصل إجازة أطول من زملائه بعد مشاركته مع منتخب بلاده الأرجنتين في منافسات كوبا أمريكا هذا الصيف.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه إنتر التعاقد مع لوكاكو، إلا أن الفريق الإيطالي لم يتمكن من تلبية الطلبات المادية للشياطين الحمر، حيث يعرض النيراتزوري 53,9 مليون جنيه إسترليني، بينما ترغب إدارة اليونايتد في الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني على أقل تقدير، وهو الرقم الذي دفعته للتعاقد مع لوكاكو من إيفرتون في صيف 2017.



يذكر أن لوكاكو سبق أن صرح بأن الانتقال إلى الدوري الإيطالي، يعد حلمًا بالنسبة له، ونشر فيه البلجيكي صورة له أمس على مواقع التواصل الاجتماعي رفقة وكيله فيدريكو باستوريلو، الأمر الذي أثار التكهنات بشأن اقتراب رحيله عن قلعة أولد ترافورد.