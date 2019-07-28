السجن 3 سنوات لعامل بشركة أمن هتك عرض ربة منزل

تحرير:أحمد الزغبي ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي والمستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر كريم الجنادي، بالسجن 3 سنوات للمدعو "ال.م. ق" فرد أمن بشركة خاصة، لهتكه عرض المجني عليها "ن. ف. ح"، ربة منزل. تعود الواقعة في القضية رقم 29502 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، والمقيدة كلي برقم 3060 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالقبض على عامل أمن بشركة هتك عرض ربة منزل داخل سيارة أجرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة العامرية أول، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ال.م.ح - 25 عامًا" فرد أمن بشركة خاصة في أثناء استقلال المجني عليها "ن.ف.ح - 31 عامًا" ربة منزل سيارة أجرة سوزوكي من منطقة الكيلو 21 في طريقها إلى وسط البلد. وأضافت التحريات أنها فوجئت بالمتهم يدلف للمقعد المجاور لها، بعد أن أرغم