السيطرة على حريق بأتوبيس سياحي ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود اشتعل بمؤخرة أتوبيس سياحى بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف دون وقوع إصابات بين الركاب. بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد اشتعال حريق محدود بمؤخرة أتوبيس سياحي، وبداخله 54 راكبًا، آتيًا من أسوان فى اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقى، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إسعاف وسيارات إطفاء.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال مؤخرة الأتوبيس، وتمت السيطرة على الحريق، ولم يتسبب في أي إصابات بين الركاب. وعلى الفور تمت الاستعانة بأتوبيس آخر لنقل 54 راكبا آتين من أسوان متجهين إلى محافظة القاهرة. وجار رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، وتم تحرير محضر