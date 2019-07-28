7 خطوط أتوبيس لربط أكتوبر والشيخ زايد بمترو الجامعة

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أتوبيس النقل العام - صورة أرشيفية

تفقد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، المواقع المخصصة لتنفيذ مشروع الأتوبيس فائق الجودة بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على سير الأعمال بتلك المواقع. وصرح الشربيني بأنه أحد مشروعات "استدامة النقل الجماعي في مصر"، الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس نقل جماعي بخدمات مميزة للربط المباشر لمناطق (6 أكتوبر، الشيخ زايد، طريق الواحات، مدينة الإنتاج الإعلامي) بمترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.

وأضاف الشربيني أن المشروع يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وكذا الحد من تلوث الهواء وخفض الكثافات المرورية، وتوفير الطاقة غير المتجددة ( المواد البترولية)، وذلك بتشجيع مستخدمي السيارات الخاصة لاستخدام الأتوبيسات ذات الجودة الفائقة.وأوضح أنه سيتم إنشاء 7 خطوط سير جديدة