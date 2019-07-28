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7 خطوط أتوبيس لربط أكتوبر والشيخ زايد بمترو الجامعة

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
أتوبيس النقل العام - صورة أرشيفية
أتوبيس النقل العام - صورة أرشيفية
تفقد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، المواقع المخصصة لتنفيذ مشروع الأتوبيس فائق الجودة بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على سير الأعمال بتلك المواقع. وصرح الشربيني بأنه أحد مشروعات "استدامة النقل الجماعي في مصر"، الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس نقل جماعي بخدمات مميزة للربط المباشر لمناطق (6 أكتوبر، الشيخ زايد، طريق الواحات، مدينة الإنتاج الإعلامي) بمترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.
وأضاف الشربيني أن المشروع يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وكذا الحد من تلوث الهواء وخفض الكثافات المرورية، وتوفير الطاقة غير المتجددة ( المواد البترولية)، وذلك بتشجيع مستخدمي السيارات الخاصة لاستخدام الأتوبيسات ذات الجودة الفائقة.وأوضح أنه سيتم إنشاء 7 خطوط سير جديدة
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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قطارات (3)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأحد، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
مترو الخط الثاني

إعلان موعد انتهاء المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

أصدرت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا، تقول فيه إن وزير النقل كامل الوزير يولي أهمية كبيرة لتنفيذ مشروعات ومراحل جديدة بخطوط مترو الأنفاق، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمترو في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، باعتباره أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي، إذ أنه يشدد على ضرورة الالتزام بالجداول التنفيذية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث، والانتهاء منها بشكل كامل في شهر أبريل من العام المقبل، وتكثيف العمل لافتتاح محطة هليوبوليس في أكتوبر المقبل.
عمال النظافة (1)

«المحافظين» يطالب الحكومة بتحسين منظومة النظافة

طالب صفي الدين المنشاوي، رئيس لجنة البيئة بحزب المحافظين، وزارتى «البيئة والتنمية المحلية» باستعراض ودراسة حلول بديلة لمنظومة النظافة الفاشلة التي يستخدمونها، مشيرًا إلى أن تنفيذ نفس المنظومة بهيكل جديد سيؤدي حتمًا إلى فشلها وإهدار مليارات الجنيهات، بسبب نفس الأخطاء الفنية التي تسببت في فشل كل المبادرات والمنظومات من 2002 وحتى الآن. وقال «المنشاوي»، إن مشكلة القمامة والمخلفات هي مشكلة فنية في المقام الأول، وليست مشكلة شعب ولا إمكانيات لوجيستية، لافتا إلى أن أسلوب رفع القمامة من الصناديق ومواقع التراكمات ثبت خطأه بالتجارب المتعددة.
مترو-الانفاق

بعد انتظام القطارات.. المترو يكشف سبب توقف الحركة بالخط الأول

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تفاصيل العطل الذي شهدته حركة القطارات بالخط الأول، مساء اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن الحركة توقفت في اتجاه المرج فقط، بعد حدوث عطل فني بأحد القطارات في محطة جمال عبد الناصر، وأكدت الشركة في بيان رسمي، عودة الحركة مجددا ونتظامها بعد سحب القطار المعطل، موضحة أن الحركة توقفت لمدة 20 دقيقة فقط بمحطة جمال عبدالناصر، وأنه تم الدفع بفرق طوارئ للتعامل مع العطل، وتم سحب القطار المعطل وعودة الحركة إلى طبيعتها.
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