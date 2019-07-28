صفقة ماجوير.. ليستر يخشى إخفاقات اليونايتد المحلية

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

هاري ماجوير

يطالب نادي ليستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد بدفع المزيد من الأموال من أجل ضم المدافع هاري ماجوير، حيث يشكك الثعالب في قدرة الشياطين الحمر على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وبالتالي دفع مبالغ إضافية لليستر سيتي، ويبحث مانشستر يونايتد عن إنهاء صفقة ضم المدافع الدولي الإنجليزي هذا الأسبوع مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وعرض اليونايتد 72 مليون إسترليني إلى جانب إضافات تعتمد على ما إذا كان ماجوير سيسهم في تتويج الفريق بالألقاب والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد أم لا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لا يثق ليستر سيتي في قدرة مانشستر يونايتد على إنهاء الدوري الموسم المقبل في المراكز الأربعة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبالتالي يرغب في الحصول على أمواله بالكامل مقدمًا وعدم انتظار ما سيحققه ماجوير مع الفريق. ويأتي ذلك من حقيقة تأهل مانشستر يونايتد 3

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لا يثق ليستر سيتي في قدرة مانشستر يونايتد على إنهاء الدوري الموسم المقبل في المراكز الأربعة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبالتالي يرغب في الحصول على أمواله بالكامل مقدمًا وعدم انتظار ما سيحققه ماجوير مع الفريق.



ويأتي ذلك من حقيقة تأهل مانشستر يونايتد 3 مرات فقط إلى دوري أبطال أوروبا في آخر 6 مواسم، وباتت أندية مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام أقوى بكثير من الشياطين الحمر، ولذلك يتعامل ليستر سيتي بحرص جديد من الإضافات المتعلقة بالفوز بالبطولات والمشاركة في المسابقات الأوروبية.



ويرغب ليستر سيتي في الحصول على أموال أكثر من تلك التي دفعها ليفربول للتعاقد مع فيرجيل فان دايك مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

