القمة 118.. القيمة السوقية للأهلي والزمالك

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

علي معلول

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والغريم التقليدي الزمالك، بالشارع المصري، في ديربي ينتظره عشاق الكرة في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام والمصري بشكل خاص، حيث يلتقي الفريقان في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام مباريات مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). ويقود المباراة تحكيميًا طاقم مجري بقيادة فرانس كاراكو، ويعاونه كل من شتيفان ألبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدام فوركش (حكم رابع).

يحتل الأهلي المركز الأول بين الأندية المصرية من حيث القيمة السوقية بـ33.98 مليون يورو، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث بقيمة 23.55 مليون يورو. ويتفوق لاعبو النادي الأهلي في مجموع القيم السوقية للاعبين على منافسيهم في الزمالك، حيث يأتي اللاعب رمضان صبحي في مقدمة اللاعبين بكلا الفريقين بقيمة سوقية