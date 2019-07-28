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انخفاض كبير في أسعار الخضار حتى سبتمبر لهذه الأسباب

شهدت أسعار الخضراوات انخفاضا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية بسوق الجملة والتجزئة الأمر الذى جعل الأسواق شبه مستقرة بعد موجة الارتفاع التى ضربت عددا من السلع
تحرير:أسماء فتحى ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
الخضار
الخضار
أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك زيادة كبيرة فى المعروض لأغلب السلع، وهو الأمر الذى أدى إلى انخفاض السعر بالسوق المحلى، مؤكدين أن الأسعار ستظل منخفضة طوال شهر أغسطس ولن تشهد أى حراك نحو الارتفاع باستثناء عدد قليل من الأصناف، وهو أمر مرتبط بحجم التصدير ونسبه، وكذلك الظروف المناخية، ومن بينها الفاصوليا والكوسة على سبيل المثال، إلا أن المشهد إجمالا يتحرك نحو الانخفاض، وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويًا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.
أسعار الخضار اليوم بسوق الجملة بعد انخفاضه: الليمون: 5 لـ15 جنيها للكيلو. الطماطم: 1 لـ3 جنيهات للكيلو. البطاطس: 3 لـ5 جنيهات للكيلو. البصل: 2 لـ3 جنيهات للكيلو. الكوسة: 4 لـ7 جنيهات للكيلو. الفاصوليا: 15 لـ27 جنيها للكيلو. باذنجان بلدى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو. باذنجان رومى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو. الملوخية:
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المستشار-محمد-عبد-الوهاب (2)

تعيين محمد عبد الوهاب قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته، وأصدر رئيس الحكومة بذلك القرار رقم 1790 لسنة 2019.. وشغل عبد الوهاب، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.
نمو-اقتصاد

بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
المؤتمر-الدولي-للتصنيع-الرقمي (1)

اورنچ مصر شريك رئيس في مؤتمر «التصنيع الرقمي Fab 15»

تشارك شركة اورنچ مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي Fab 15، بالتعاون مع "فاب لاب مصر"، في مدينتي القاهرة والجونة على مدار 8 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس. ويمثل المؤتمر المحفل السنوي لمجتمع "فاب لاب" العالمي، وينعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد فوز مصر بحق التنظيم عقب منافسة مع 4 دول هي كندا والصين والإمارات ورواندا، وتأتي شراكة اورنچ مصر للحدث الدولي في إطار دعمها الدائم لمجتمع المُصنعين.
فلوس

وزير المالية: إصدار قانون جديد لضريبة الدخل قريبا

تسعى الحكومة لإعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب. وأشار معيط إلى أن 40% من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد.
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خضار-الشتاء

شعبة الخضار تكشف نسب ارتفاع الأسعار بعد زيادة الوقود

اجتمع أمس، بعض ممثلى شعبة الخضراوات والفاكهة، ومن بينهم رئيس الشعبة والسكرتير العام وبعض الأعضاء؛ لمناقشة التأثير السلبي لارتفاع أسعار المواد البترولية فى جلسة مغلقة أسفرت عن عدد من التوصيات، تصدّرها عدم وجود زيادة ملموسة فى أسعار الخضراوات والفاكهة، وأنها لن تمثل سوى بعض القروش التى يجب ألا يشعر بها المواطن، معتبرين أن ارتفاع تكلفة النقل يتم توزيعه على أطنان وليس كيلوجرامات، مشددين على أن أى زيادة ستظهر فى الأسواق هى مجرد استغلال يجب أن تتم مواجهته من الجهات الرقابية.
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