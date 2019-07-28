انخفاض كبير في أسعار الخضار حتى سبتمبر لهذه الأسباب

شهدت أسعار الخضراوات انخفاضا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية بسوق الجملة والتجزئة الأمر الذى جعل الأسواق شبه مستقرة بعد موجة الارتفاع التى ضربت عددا من السلع

تحرير:أسماء فتحى ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

الخضار

أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك زيادة كبيرة فى المعروض لأغلب السلع، وهو الأمر الذى أدى إلى انخفاض السعر بالسوق المحلى، مؤكدين أن الأسعار ستظل منخفضة طوال شهر أغسطس ولن تشهد أى حراك نحو الارتفاع باستثناء عدد قليل من الأصناف، وهو أمر مرتبط بحجم التصدير ونسبه، وكذلك الظروف المناخية، ومن بينها الفاصوليا والكوسة على سبيل المثال، إلا أن المشهد إجمالا يتحرك نحو الانخفاض، وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويًا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.

أسعار الخضار اليوم بسوق الجملة بعد انخفاضه: الليمون: 5 لـ15 جنيها للكيلو. الطماطم: 1 لـ3 جنيهات للكيلو. البطاطس: 3 لـ5 جنيهات للكيلو. البصل: 2 لـ3 جنيهات للكيلو. الكوسة: 4 لـ7 جنيهات للكيلو. الفاصوليا: 15 لـ27 جنيها للكيلو. باذنجان بلدى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو. باذنجان رومى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو. الملوخية: