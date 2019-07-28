انخفاض كبير في أسعار الخضار حتى سبتمبر لهذه الأسباب

شهدت أسعار الخضراوات انخفاضا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية بسوق الجملة والتجزئة الأمر الذى جعل الأسواق شبه مستقرة بعد موجة الارتفاع التى ضربت عددا من السلع
أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك زيادة كبيرة فى المعروض لأغلب السلع، وهو الأمر الذى أدى إلى انخفاض السعر بالسوق المحلى، مؤكدين أن الأسعار ستظل منخفضة طوال شهر أغسطس ولن تشهد أى حراك نحو الارتفاع باستثناء عدد قليل من الأصناف، وهو أمر مرتبط بحجم التصدير ونسبه، وكذلك الظروف المناخية، ومن بينها الفاصوليا والكوسة على سبيل المثال، إلا أن المشهد إجمالا يتحرك نحو الانخفاض، وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويًا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.
أسعار الخضار اليوم بسوق الجملة بعد انخفاضه:
الليمون: 5 لـ15 جنيها للكيلو.
الطماطم: 1 لـ3 جنيهات للكيلو.
البطاطس: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.
البصل: 2 لـ3 جنيهات للكيلو.
الكوسة: 4 لـ7 جنيهات للكيلو.
الفاصوليا: 15 لـ27 جنيها للكيلو.
باذنجان بلدى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو.
باذنجان رومى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو.
الملوخية:
أسعار الخضار اليوم بسوق الجملة بعد انخفاضه:
الليمون: 5 لـ15 جنيها للكيلو.
الطماطم: 1 لـ3 جنيهات للكيلو.
البطاطس: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.
البصل: 2 لـ3 جنيهات للكيلو.
الكوسة: 4 لـ7 جنيهات للكيلو.
الفاصوليا: 15 لـ27 جنيها للكيلو.
باذنجان بلدى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو.
باذنجان رومى: 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو.
الملوخية: 2 لـ3 جنيهات للكيلو.
خيار صوب: 2 لـ3 جنيهات للكيلو.
خيار بلدى: 2 لـ3 جنيهات للكيلو.
البامية: 11 لـ17 جنيها للكيلو.
الثوم: 4 لـ8 جنيهات للكيلو.
البسلة: 15 جنيها للكيلو.
القلقاس: 5 لـ9 جنيهات للكيلو.
اقرأ أيضا: شعبة الخضار تكشف نسب ارتفاع الأسعار بعد زيادة الوقود
وبلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية التى تقدر بنحو 12 صنفا، 2 مليون و659 ألفا و544 طنا منذ بدء موسم التصدير، منها صادرات الموالح بنحو مليون و554 ألفا و214 طنا، يليها محصول البطاطس بنحو 748 ألفا و88 طنا، وصادرات البصل الطازج بنحو 223 ألفا و127 طنا، وبلغت صادرات الفاصوليا الطازجة نحو 15 ألفا و753 طنا، وصادرات الفراولة الطازجة بلغت 10713 ألف طن، وصادرات الخيار بلغت 5161 طنا، والباذنجان 1216 طنا، والفلفل بلغ 2620 طنا، والرمان 711 طنا.
أسعار الخضار اليوم بسوق التجزئة بعد انخفاضه:
الليمون: 15 لـ25 جنيها للكيلو.
الطماطم: 1.5 لـ3.5 جنيه للكيلو.
البطاطس: 4 لـ6 جنيهات للكيلو.
البصل: 3 لـ 4 جنيهات للكيلو.
الكوسة: 5 لـ9 جنيهات للكيلو.
الفاصوليا: 20 لـ30 جنيها للكيلو.
باذنجان بلدى: 2 لـ3 جنيهات للكيلو.
باذنجان رومى: 2 لـ3 جنيهات للكيلو.
الملوخية: 3 لـ4 جنيهات للكيلو.
خيار صوب: 3.5 لـ5 جنيهات للكيلو.
خيار بلدى: 3 لـ4.5 جنيه للكيلو.
البامية: 15 لـ20 جنيها للكيلو.
الثوم: 5 لـ9 جنيهات للكيلو.
البسلة: 17 جنيها للكيلو.
القلقاس: 7 لـ10 جنيهات للكيلو.
اقرأ أيضا: شعبة الخضار: «الصوب الزراعية» تخفض الأسعار 50%
شعبة الخضار: الصوب الزراعية أحد أقوى أسباب الانخفاض
قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، عضو مجلس أمناء سوق العبور، إن هناك عددا من الأسباب أدت إلى انخفاض أسعار الخضراوات بالأسواق، أهمها زراعة الطماطم بالصوب الزراعية، وهو ما أدى إلى زيادة حجم المعروض من الطماطم وبالتالي انخفضت أسعارها، مضيفا أن العروة الصيفية أيضا سببا فى الانخفاض، حيث إن الوقت الراهن يشهد موعد جنى العروة الصيفية والتى أسهمت فى تخفيض الأسعار أيضا.
فيما أكد يحيي السنى، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن الأسعار ستظل منخفضة حتى أول سبتمبر المقبل وربما أكثر من ذلك، مشددا على أنه لن يكون هناك أى ارتفاع مرتقب فى الأسعار باستثناء بعض الأصناف كالكوسة والفاصوليا.
اقرأ أيضا: تعرف على أسعار مبادرة «اشترِ من الجملة بنصف الثمن»
وأعلنت وزارة الزراعة عن تشكيل لجنة فنية لتوفير المحاصيل التى يزداد الطلب عليها فى الأسواق، وتتمثل أعمال اللجنة فى حصر المساحات المتوقع زراعتها لتوفير احتياجات الفلاحين من مستلزمات زراعية، ودراسة حجم المتوقع إنتاجه والكميات التى تستلزم الحاجة لاستيرادها حتى لا تقع أزمة نقص فى المعروض مجددا، ومتابعة المحاصيل قبل وفي أثناء وبعد الزراعة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج من التقاوي والمبيدات والأسمدة والتسوق والاستيراد؛ لتغطية أي نقص محتمل.