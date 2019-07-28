قتيلة ليلة الدخلة.. ماذا جرى في شقة «عروس الباجور»؟

«منار مرمية على الأرض مقتولة بفستان الفرح»، هكذا عثرت أسرة الزوجة الشابة على ابنتهم التي لم يمر على حفل زفافها 24 ساعة بعد فيما لم يعثر على زوجها داخل الشقة

تحرير:تهامى البندارى ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

جثة- أرشيفية

الله وحده يعلم لماذا قتل «عريس الباجور» زوجته في ليلة الدخلة؟ ماذا جنت هذه الفتاة لتلقى مصيرها بهذه الطريقة؟ ما الدافع الذي تهور معه الزوج لارتكاب جريمة بشعة بتلك الطريقة؟ أسئلة لم تكشف عنها التحقيقات الأولية في الجريمة التي هزت أرجاء محافظة المنوفية، بعدما توجهت أسرة «منار» لمباركة ابنتهم الزوجة الشابة في يوم الصباحية، فوجدوها مذبوحة، وقد سدد إليها عدة طعنات قاتلة، وجدت الزوجة الشابة وحيدة داخل الشقة غارقة في دمائها، بينما لم يعثروا على الزوج، دوت سيارات شرطة النجدة مصحوبة برجال البحث الجنائي لكشف غموض الجريمة البشعة.

وقع اختيار «محمد»، ويعمل محاميا، 25 سنة، على «منار» لتكون رفيقة دربه وشريكة حياته، رأى فيها المواصفات التي تؤهلها لتكون أما لأبنائه في المستقبل القريب، اتفق محمد مع أسرة منار على الرتوش الأخيرة لإتمام الزيجة، وحددا موعدا ليوم الزفاف، بعدما جهز كل طرف ما هو مطلوب منه في «فرش