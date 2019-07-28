قتيلة ليلة الدخلة.. ماذا جرى في شقة «عروس الباجور»؟
«منار مرمية على الأرض مقتولة بفستان الفرح»، هكذا عثرت أسرة الزوجة الشابة على ابنتهم التي لم يمر على حفل زفافها 24 ساعة بعد فيما لم يعثر على زوجها داخل الشقة
تحرير:تهامى البندارى
٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
جثة- أرشيفية
الله وحده يعلم لماذا قتل «عريس الباجور» زوجته في ليلة الدخلة؟ ماذا جنت هذه الفتاة لتلقى مصيرها بهذه الطريقة؟ ما الدافع الذي تهور معه الزوج لارتكاب جريمة بشعة بتلك الطريقة؟ أسئلة لم تكشف عنها التحقيقات الأولية في الجريمة التي هزت أرجاء محافظة المنوفية، بعدما توجهت أسرة «منار» لمباركة ابنتهم الزوجة الشابة في يوم الصباحية، فوجدوها مذبوحة، وقد سدد إليها عدة طعنات قاتلة، وجدت الزوجة الشابة وحيدة داخل الشقة غارقة في دمائها، بينما لم يعثروا على الزوج، دوت سيارات شرطة النجدة مصحوبة برجال البحث الجنائي لكشف غموض الجريمة البشعة.
وقع اختيار «محمد»، ويعمل محاميا، 25 سنة، على «منار» لتكون رفيقة دربه وشريكة حياته، رأى فيها المواصفات التي تؤهلها لتكون أما لأبنائه في المستقبل القريب، اتفق محمد مع أسرة منار على الرتوش الأخيرة لإتمام الزيجة، وحددا موعدا ليوم الزفاف، بعدما جهز كل طرف ما هو مطلوب منه في «فرش
وقع اختيار «محمد»، ويعمل محاميا، 25 سنة، على «منار» لتكون رفيقة دربه وشريكة حياته، رأى فيها المواصفات التي تؤهلها لتكون أما لأبنائه في المستقبل القريب، اتفق محمد مع أسرة منار على الرتوش الأخيرة لإتمام الزيجة، وحددا موعدا ليوم الزفاف، بعدما جهز كل طرف ما هو مطلوب منه في «فرش الشقة».
ولأن «محمد» يعمل محاميا، كانت الأمور تسير على خطى منظمة، وأشرف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة للخروج بحفل الزفاف في أبهى صورة ممكنة، أنهى العروسان حفل الزفاف، ورقصت أسرتا الزوجين على أنغام الدي جي، في حفل ساهر، استمر حتى الساعات الأولى من ليلة أول من أمس.
تكشفت الطامة الكبرى، التي هلعت معها أسرة «منار»، بعدما توجهت أسرة الزوجة الشابة لمباركة ابنتهم على حفل زفافها يوم الصباحية، طرقت الأسرة باب الشقة، لم يرد أحد، فعاودوا الطرق مجددا على الشقة فما من مجيب، تسلل الشك إلى قلوب الأسرة وأذهانها، فلم تخبرهم ابنتهم مسبقا أنهم سيسافرون خارج المنوفية لقضاء شهر العسل مثلا في إحدى المدن الساحلية، فكسروا الباب ليكتشفوا مصيبة مدوية انتابتهم في الحال.
«منار مرمية على الأرض مقتولة بفستان الفرح»، هكذا عثرت أسرة الزوجة الشابة على ابنتهم، التي لم يمر على حفل زفافها 24 ساعة بعد، الجميع يتساءل ولسان حالهم يحدثهم: «ماذا جرى؟، يا ساتر يا رب، يا كبدي يا بنتي، ليه كده يا محمد؟ ليه تعمل كده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل؟ نروح فين ونيجي منين يا رب؟»، جميعها أسئلة لم تعرف الأسرة إجابة لها، ساورهم الشك في أن زوج ابنتهم «محمد» هو القاتل، فلم يعثروا عليه داخل أرجاء الشقة.
«محمد» الزوج الذي يبلغ 25 عاما، لم تجده أسرة منار داخل الشقة، ومع هول منظر بقع وبرك الدماء التي لطخت جنبات الشقة، لم تجد أسرة الشابة مفرا من الاتصال سريعا بشرطة النجدة، بكل أسى وحزن ومرارة المصيبة، بالكاد تحدث والد «منار» مع ضابط النجدة: ألو.. لقينا بنتنا مقتولة في شقتها يوم الصباحية يا باشا؟
دوى صوت سيارات شرطة النجدة مصحوبة بسيارة ميكروباص تقل رئيس مباحث مركز شرطة الباجور وعددا من أمناء الشرطة، طوق رجال المباحث مسرح الحادث بكردون أمني، ومنعوا وصول أحد إلى الشقة محل العثور على جثة «منار»، واتصل ضابط المباحث بمدير الإدارة العامة لمباحث المنوفية، الذي اتفق معه على بعض الإجراءات الأولية، منها الاتصال فورا برئيس نيابة الباجور المختص، قبل الشروع في أى إجراء رسمي لنقل الجثة من مكانها.
أجرى رئيس النيابة مناظرة لجثة الزوجة المجني عليها، وعاين مسرح الحادث، ثم أصدر قراره بنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ثم اصطحب رئيس النيابة أسرة الزوجة «منار» معه إلى سراى النيابة لبدء التحقيق وسماع شهادتهم وأقوالهم حول الحادث.
وفتحت النيابة العامة ومباحث المنوفية تحقيقات موسعة في الحادث البشع، وتستمع النيابة إلى أقوال شقيق ووالد العروس القتيلة، كما تستمع لأقوال كل من له علاقة بالقضية، من شهود ومبلغين عن الحادث، وتبين من التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث أن الزوج يوجد بمستشفى بنها، وتبين إصابته بطعنة في منطقة البطن، ولم تفصح التحقيقات حتى كتابة تلك السطور عن السبب الرئيسي في قتل الزوجة الشابة التي لم تكمل 24 ساعة على زفافها.