أسبوعان يفصلان الحكومة الأفغانية وطالبان عن الحوار

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

رئيس أفغانستان

أعلن وزير الدولة لشؤون السلام الأفغاني عبد السلام رحيمي، أن مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قد تعقد خلال الأسبوعين المقبلين في بلد أوروبي، ما قد يشكل تقدما كبيرا، بعد أن كانت طالبان ترفض دوما إجراء أي مفاوضات مباشرة مع كابول. وقال وزير الدولة لشؤون السلام، إن وفدا من الحكومة مكونا من 15 عضوا سيجتمع مع طالبان لإجراء المفاوضات، دون إيضاح المزيد. يذكر أن «طالبان» تجري محادثات سلام مع الولايات المتحدة منذ نحو عام في إطار الجهود الرامية لتسهيل التوصل لعملية السلام.

وتهدف عملية السلام إلى إنهاء الصراع الدائر في أفغانستان، لكن الولايات المتحدة كانت ترفض التفاوض مع الحكومة الأفغانية. وكانت المباحثات بين «طالبان» والولايات المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأمريكي الخاص لشأن المصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، قد بدأت منذ صيف العام الماضي، بغياب الحكومة الأفغانية،