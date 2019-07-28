انتحار فتاة مراهقة بالدقهلية بسبب تنظيف المنزل

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

صورة أرشيفية

أنهت فتاة في مرحلة المراهقة حياتها بالانتحار شنقا داخل غرفتها بقرية بهوت التابعة لمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافاتها مع والدتها ورفضها المشاركة في تنظيف المنزل قبل عيد الأضحى، إذ نشبت مشادة بينهما انتهت بتأديب والدتها لها بالضرب، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز نبروه بورود إشارة من المستشفى المركزي تفيد وصول فتاة تدعى "سعدية. ر. م."، 14 عاما، وشهرتها «شاهندة»، جثة هامدة وحول عنقها آثار زرقاء شبهة شنق.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال أسرتها، أكدت والدتها أنها دخلت لها الغرفة فوجدتها مشنوقة بطرحة في سقف غرفتها. وأشارت في محضر الشرطة إلى أن ابنتها كانت تمر بحالة نفسية سيئة مؤخرًا ودائمة الخلافات والمشاحنات معها، وآخرها نشوب مشاجرة بينهما على مساعدتها في مهام تنظيف المنزل، وأنها