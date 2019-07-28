كيف تحولت الأزياء المحتشمة لموضة عصرية؟

يوجد اليوم العديد من بيوت الأزياء التي تستطيع أن تجد من خلالها ملابس محتشمة تناسبك، دون الحاجة للشعور بالحيرة، وفي النهاية قرار المستهلك يكون دائمًا أفضل شيء له

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

ملابس المحجبات

انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح "الأزياء المحتشمة" "MODEST FASHION"، يشير إلى النساء اللاتي يرتدين ملابس غير كاشفة، بمعنى آخر تلبي مطالبهن الروحية لأسباب تتعلق بالإيمان أو الدين، وظهر بشكل كبير مع انتشار البلوجرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة انستجرام، حيث يقدمن أشكالا مختلفة لهذه الملابس تساعد النساء على الظهور بإطلالة أكثر أناقة، وفي نفس الوقت تتميز بأنها واسعة وغير شفافة على الإطلاق، وأصبحت جميع الدول حول العالم تحترم هذه الفكرة، وقام مصممو الأزياء بتبنيها ودعمها بشكل كبير، نقلا عن "independent".

بالرغم من أن ارتداء الملابس المحافظة أو المحتشمة يبدو مختلفًا مع أحدث اتجاهات الموضة، ولكن أصبحت شائعة بشكل كبير، ويعمل الكثير على خلق أفكار جديدة ليشجعوا الآخرين على ارتدائها، فنجحت أن تحتل مكانة كبيرة بين البناطيل المقطعة والشفافة والضيقة التي أثارت الجدل، فمن خلال بعض الإحصاءات، سجلت أرقام البحث