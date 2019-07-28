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كيف تحولت الأزياء المحتشمة لموضة عصرية؟

يوجد اليوم العديد من بيوت الأزياء التي تستطيع أن تجد من خلالها ملابس محتشمة تناسبك، دون الحاجة للشعور بالحيرة، وفي النهاية قرار المستهلك يكون دائمًا أفضل شيء له
تحرير:إسراء سليمان ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
ملابس المحجبات
ملابس المحجبات
انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح "الأزياء المحتشمة" "MODEST FASHION"، يشير إلى النساء اللاتي يرتدين ملابس غير كاشفة، بمعنى آخر تلبي مطالبهن الروحية لأسباب تتعلق بالإيمان أو الدين، وظهر بشكل كبير مع انتشار البلوجرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة انستجرام، حيث يقدمن أشكالا مختلفة لهذه الملابس تساعد النساء على الظهور بإطلالة أكثر أناقة، وفي نفس الوقت تتميز بأنها واسعة وغير شفافة على الإطلاق، وأصبحت جميع الدول حول العالم تحترم هذه الفكرة، وقام مصممو الأزياء بتبنيها ودعمها بشكل كبير، نقلا عن "independent".
بالرغم من أن ارتداء الملابس المحافظة أو المحتشمة يبدو مختلفًا مع أحدث اتجاهات الموضة، ولكن أصبحت شائعة بشكل كبير، ويعمل الكثير على خلق أفكار جديدة ليشجعوا الآخرين على ارتدائها، فنجحت أن تحتل مكانة كبيرة بين البناطيل المقطعة والشفافة والضيقة التي أثارت الجدل، فمن خلال بعض الإحصاءات، سجلت أرقام البحث
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حجرة-العشاء

إذا كنت ترغب في حجرة طعام رائعة.. استخدم المرايات

التنظيم الجيد للبيت يعطيك إحساسا بالراحة والاسترخاء، وخاصة مع وضع بعض اللمسات الديكورية، على سبيل المثال غرفة النوم من أهم المساحات في البيت يجب استغلالها بشكل جيد، ووضع الملابس في الخزانة الخاصة بها، وتنظيم ملابس البيت وفصلها عن الملابس الخاصة بالتنزه أو المناسبات، الحمام أيضًا يجب عليك ترتيبه، والاهتمام بنظافته، أما عن حجرة العشاء هي الملاذ الآمن الهادئ، لتناول وجبة خفيفة قبل الذهاب للنوم والقيام بالأعمال التي ترغب بها، نقلًا عن "timesofindia".
علاج-تشقق-الشفايف

الصبار وزيت جوز الهند لعلاج تشققات الشفايف

تحدث المشكلات الجلدية في أي وقت من السنة، وبالرغم من أنه توجد حالات استثنائية خاصة بفصل الشتاء مثل جفاف البشرة، إلا أن تشقق الشفايف لن ينتج عن تغير في الفصول ولكن اتباع نظام روتيني فقير فيما يتعلق بالعناية بالبشرة، وفي بعض الأحيان تنتج من الإصابة المتكررة بالبرد، واستخدام مستحضرات تجميل سيئة، أو نتيجة التعرض المستمر للشمس، لا تشعر بالقلق فتوجد كثير من الطرق التي يمكنك اتباعها لتحصل على ترطيب دائم للشفايف، وذلك من خلال استخدام زيت جوز الهند والزيوت الأخرى، نقلا عن "healthline".
حورية البحر

المكشكش والحورية.. هذه الفساتين تناسب السهرات

الفساتين أشكال وألوان، وإذا كنتِ تريدين الاستعداد للخروج في الليل أو لحضور مناسبة، هناك بعض الأمور التي يجب اتخاذها على محمل الجد، لتظهري بشكل لائق بداية من شكل جسمك وحتى لون بشرتك وتصميم الفستان الذي يليق بك. كما عليك أخذ حالة الجو في الاعتبار، فقد يكون لديك خيارات لا حصر لها ولكن طبيعة الجو تجعلك تختارين موديلات معينة، كما أن المكان المدعوة إليه يحتاج منكِ أن تفكري فيما ترتدينه بشكل جيد، لذا إليك مجموعة من أنواع الفساتين التي تليق بالمناسبات والخروجات وفقا لما ذكره موقع The Trend Spotter.
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