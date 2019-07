كيف تحولت الأزياء المحتشمة لموضة عصرية؟

يوجد اليوم العديد من بيوت الأزياء التي تستطيع أن تجد من خلالها ملابس محتشمة تناسبك، دون الحاجة للشعور بالحيرة، وفي النهاية قرار المستهلك يكون دائمًا أفضل شيء له

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح "الأزياء المحتشمة" "MODEST FASHION"، يشير إلى النساء اللاتي يرتدين ملابس غير كاشفة، بمعنى آخر تلبي مطالبهن الروحية لأسباب تتعلق بالإيمان أو الدين، وظهر بشكل كبير مع انتشار البلوجرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة انستجرام، حيث يقدمن أشكالا مختلفة لهذه الملابس تساعد النساء على الظهور بإطلالة أكثر أناقة، وفي نفس الوقت تتميز بأنها واسعة وغير شفافة على الإطلاق، وأصبحت جميع الدول حول العالم تحترم هذه الفكرة، وقام مصممو الأزياء بتبنيها ودعمها بشكل كبير، نقلا عن "independent".

بالرغم من أن ارتداء الملابس المحافظة أو المحتشمة يبدو مختلفًا مع أحدث اتجاهات الموضة، ولكن أصبحت شائعة بشكل كبير، ويعمل الكثير على خلق أفكار جديدة ليشجعوا الآخرين على ارتدائها، فنجحت أن تحتل مكانة كبيرة بين البناطيل المقطعة والشفافة والضيقة التي أثارت الجدل، فمن خلال بعض الإحصاءات، سجلت أرقام البحث عن الملابس المحتشمة عبر محرك البحث العالمي جوجل 149 مليون نتيجة، وبالنسبة لبينترست ارتفعت التقارير التي تبحث عن المصطلح بنسبة 500 في المائة منذ بداية عام 2019.

وبقدوم عام 2020، تتوقع مؤسسة الاقتصاد الإسلامي العالمي "The State of the Global Islamic Economy"، أن تحقق الأسواق أكثر من 226 مليار جنيه إسترليني، فبداية من فيدوهات اليوتيوب إلى بيوت الأزيات، ستجد أن هذه الملابس أصبحت منتشرة في كل مكان، دعنا نقُل إن وسائل التواصل الاجتماعي وعدد المشاركات ساعدت بشكل كبير في تنقل هذه الثقافة، ولكن لماذا أصبحت شائعة بشكل كبير، من المؤكد أنه توجد أسباب فعلية وواضحة غير "السوشيال ميديا".

يمكن تفسير هذا المصطلح بعدة طرق، ولكن بشكل عام فهو يستخدم عادة لوصف الملابس التي تخفي تفاصيل الجسم بدلا من إبرازها.

تشتمل هذه النوعية من الملابس على الحجاب والملابس الطويلة إضافة إلى الجواكت والفساتين التي يغلب عليها الطابع المحتشم، فبينما يكون اتخاذ قرار ارتداء هذه الملابس نتيجة ثقافة دينية، يمكن أيضًا ارتداؤه لتحقيق مظهر جمالي رائع مختلف عمن يقومون بارتداء الملابس القصيرة، كما ولدت هذه الفكرة، وخاصة بين صغار الفتيات المتمسكات بالتقاليد الدينية، نتيجة الحاجة إلى ملابس عصرية تواكب الحقبة الزمنية التي نعيش فيها، وفي نفس الوقت تتميز بأنها فضفاضة، لذا قرر عدد كبير من المصممين المسلمين ونجوم السوشيال ميديا المؤثرين بشكل كبير أن يستخدموا منصاتهم للحصول على إعجاب متابعيهم، كما قاموا بعمل متاجر أونلاين لشراء هذه الملابس بسهولة.

يضم إنستجرام ملايين المؤثرين، فبعضهم يصل عدد معجبيهم إلى 5 ملايين، وبالتالي ستجد بلوجرز من كل البلاد العربية والأجنبية مثل مصر ودبي وبريطانيا وأستراليا والكويت والأردن، وأخبرت ألطاف عليم "independent"، المدير التجاري المؤسس المشارك لشركة "Aab"، وهي ماركة أزياء تم إطلاقها في عام 2007 تدعم الملابس المحتشمة، قائلةً: "أصبحت وسائل التواصل اليوم بمنزلة ساحة رئيسية ليقوم الآخرون بالتعبير عن شخصيتهم المستقلة"، وأضافت: "الذي كان معروضا مسبقًا كان مملا وغير عصري، ومن هنا جاءت هذه الصناعة، من المنصف أن نقول إنها بدأت كصناعة منزلية، يقوم المصممون بصنع فساتين لبعض الشخصيات".

يوجد اليوم العديد من بيوت الأزياء التي تستطيع أن تجد من خلالها عدة خيارات تناسبك، دون الحاجة للشعور بالحيرة، وفي النهاية قرار المستهلك يكون دائمًا أفضل شيء له، وفقًا لما قالته ألطاف عليم، تزداد هذه الصناعة شعبية وتحاول في نفس الوقت القضاء على الصور النمطية، فعلى مر السنين، استجابت أيضًا ماركات الأزياء لطلبات العملاء، حيث أطلقت خطوط إنتاج للملابس المحتشمة وبذلت جهودها لنشرها بشكل رائع، ففي عام 2014 أطلقت بيت الأزياء الشهير في نيويورك "DKNY"مجموعة رمضانية، لقطع كانت موجودة بالفعل، ومناسبة لأصحاب الملابسة المحتشمة، وفي عام 2015 ظهرت أول عارضة أزياء محجبة لـ"H&M" وتسمى ماريا إدريسي.

