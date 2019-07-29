عطر الميت والأدوية.. منتجات مصنوعة من الجسم البشري

قبل قرون قليلة، تحول العديد من الأوروبيين إلى أكلة لحوم البشر عن غير قصد بعد تناول الأدوية المصنوعة من العظام والدم والدهون من الأحياء والأموات
عند شرائك لمنتج ما، في الغالب تنظر إلى الملصق بعناية، وتفحصه لمعرفة ما إذا كان هناك مكون مشبوه أو يحمل أضرارا لك، وهناك بعض الأشخاص لا يهتمون على الإطلاق بهذا الأمر.
ولكن كيف سيكون شعورك إذا اكتشفت أن طعامك أو غسول جسمك يحتوي على أجزاء من جسم الإنسان؟..قد يبدو هذا الأمر غريبا، على الرغم من معرفتك أنه في فترة ما كان هناك أشخاص آكلي لحوم البشر، كما استخدم آخرون منتجات تحتوي على بقايا بشرية دون أن يكونوا على دراية بها.
لا يزال يتم تطوير المزيد من المنتجات التي تحتوي على أجزاء الجسم، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Listverse.
الطلاء
تم صنع المومياء البني في الأصل في القرنين الـ 16 و17، من الطلاء البني وبقايا المومياوات المصرية ، حيث ابتكر المصنعون ذلك عن طريق طحن المومياوات إلى مسحوق وخلطها ببعض الأشياء الأخرى، وسرعان ما أصبحت مفضلة لدى الفنانين الذين استخدموها في لوحاتهم كما لو كانت مجرد دهانات أخرى.
واستخدم الفنان الفرنسي
الطلاء
تم صنع المومياء البني في الأصل في القرنين الـ 16 و17، من الطلاء البني وبقايا المومياوات المصرية ، حيث ابتكر المصنعون ذلك عن طريق طحن المومياوات إلى مسحوق وخلطها ببعض الأشياء الأخرى، وسرعان ما أصبحت مفضلة لدى الفنانين الذين استخدموها في لوحاتهم كما لو كانت مجرد دهانات أخرى.
واستخدم الفنان الفرنسي مارتن دارلنج اللون البني المصنوع من ملوك فرنسيين ميتين، ثم انخفض استخدام الطلاء البني في القرن 20 عندما اكتشف معظم الفنانين أصله.
الأدوية
قبل قرون قليلة، تحول العديد من الأوروبيين إلى أكلة لحوم البشر عن غير قصد بعد تناول الأدوية المصنوعة من العظام والدم والدهون من الأحياء والأموات، ووقتها كان يعتقد العديد من الأشخاص أن هذه الأدوية عالجت مجموعة واسعة من الأمراض.
كانت الجماجم مطحونة لمسحوق لإنتاج الدواء لكل مشكلة تقريبًا في الرأس، كما تم استخدام Usnea، وهو طحلب غالبًا ما ظهر على جماجم بشرية مدفونة، لوقف نزيف الأنف وعلاج الصرع، بالإضافة إلى أنه تم استخدام الدهون على الجلد لعلاج المشكلات الطبية مثل النقرس، كما وضع المعالجون الضمادات في الدهون قبل استخدامها لتغطية الجروح.
ومن ناحية أخرى، أضيف دماء جديدة من شخص حي إلى الطعام المطبوخ لبقائه بصحة جيدة، أما الفقراء الذين لم يتمكنوا من تحمل تكاليف دماء إنسان حي، غالبًا ما حضروا عمليات إعدام علنية بكؤوس لسحب دماء جديدة من الشخص الذي تم إعدامه.
الألماس
خلال السنوات القليلة الماضية، عرضت العديد من الشركات تحويل بقايا جثث الأقارب والحيوانات الميتة إلى ألماس، أو كما يطلقون عليه «الألماس التذكاري»، وذلك لأن عملية التصنيع تحتاج إلى الكربون الموجود بوفرة في الأجسام الميتة، حيث ينتج جسم الإنسان عدة أرطال من الرماد بعد حرق الجثث.
والألماس المصنوع من الأشخاص الذين خضعوا للعلاج الكيميائي أثناء حياتهم أخف وزنا من المصنوع من الأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك. يحدث هذا لأن العلاج الكيميائي غالبا ما يقلل من محتوى البورون في الجسم.
الطعام
خلال الفترة الحالية، يعمل العلماء في جامعة ولاية بنسلفانيا على تحويل البول إلى طعام، فهذا النظام الغذائي ليس مخصصًا للأشخاص العاديين، بل لرواد الفضاء، وخاصة أولئك الذين يسافرون رحلات طويلة، ويتم ذلك عن طريق إضافة مجموعة أولية من الميكروبات إلى أنبوب والبول لإنتاج الميثان، ثم يتم تغذية هذا الميثان لمجموعة ثانية من الميكروبات، والنتيجة هي مادة قابلة للاستهلاك تحتوي على 52% من البروتين و 36 % من الدهون.
هذا النظام الغذائي خالي من الأمراض لأن الميكروبات تعمل بسرعة كبيرة بحيث لا يكون لديها مسببات الأمراض الخطيرة وقت تكوينها، لكن لم يتم إصدار الاختراع بعد لأن العلماء ما زالوا يعملون عليه.
الطوب
في عام 2018، كشف علماء من جنوب إفريقيا أنهم طوروا عملية لصنع الطوب من البول البشري، حيث تتيح هذه العملية لهم في الواقع إنشاء أي مادة صلبة من البول، لكن يبدو أنهم يفضلون صنع الطوب بدلاً من ذلك.
وابتكر العلماء الطوب باستخدام البكتيريا والرمل والبول والكالسيوم، حيث يضيفون بكتيريا إلى الرمال لإنشاء إنزيم يسمى «اليورياز»، ثم يضيفون البول، حيث يحلل الإنزيم «اليوريا» الموجود في البول تاركًا مادة صلبة تسمى كربونات الكالسيوم التي يتم استخدامها في صناعة الطوب.
طوب اليوريا ليس في السوق حتى الآن، لأن الباحثين لا يزالون يحاولون إتقان هذه العملية، علاوة على ذلك، فهم قلقون أيضًا بشأن مصدر بولهم، حيث يحتاج الطوب الواحد إلى إنتاج حوالي 20 لترًا من البول، لذا سيحتاج الشخص البالغ إلى بضعة أسابيع لتمرير الكثير من البول.
عطر الميت
قبل بضعة سنوات، فقدت والدة إحدى الفتيات زوجها، حتى إنها كانت تشم رائحة الوسادة التي كان يستخدمها قبل وفاته حتى تتذكره، لذا فكرت الفتاة أن تصنع عطرا يشبه رائحة والدها تماما وتعاونت مع أحد الكيمائيين في فرنسا لإنشاء طريقة لاستعادة الرائحة من الميت، وبالفعل حصلت على هذا العطر وأصبح موجودا في السوق.