عطر الميت والأدوية.. منتجات مصنوعة من الجسم البشري

قبل قرون قليلة، تحول العديد من الأوروبيين إلى أكلة لحوم البشر عن غير قصد بعد تناول الأدوية المصنوعة من العظام والدم والدهون من الأحياء والأموات

تحرير:فيروز ياسر ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

منتجات من أجزاء البشر

عند شرائك لمنتج ما، في الغالب تنظر إلى الملصق بعناية، وتفحصه لمعرفة ما إذا كان هناك مكون مشبوه أو يحمل أضرارا لك، وهناك بعض الأشخاص لا يهتمون على الإطلاق بهذا الأمر. ولكن كيف سيكون شعورك إذا اكتشفت أن طعامك أو غسول جسمك يحتوي على أجزاء من جسم الإنسان؟..قد يبدو هذا الأمر غريبا، على الرغم من معرفتك أنه في فترة ما كان هناك أشخاص آكلي لحوم البشر، كما استخدم آخرون منتجات تحتوي على بقايا بشرية دون أن يكونوا على دراية بها. لا يزال يتم تطوير المزيد من المنتجات التي تحتوي على أجزاء الجسم، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Listverse.

الطلاء تم صنع المومياء البني في الأصل في القرنين الـ 16 و17، من الطلاء البني وبقايا المومياوات المصرية ، حيث ابتكر المصنعون ذلك عن طريق طحن المومياوات إلى مسحوق وخلطها ببعض الأشياء الأخرى، وسرعان ما أصبحت مفضلة لدى الفنانين الذين استخدموها في لوحاتهم كما لو كانت مجرد دهانات أخرى. واستخدم الفنان الفرنسي