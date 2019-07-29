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عطر الميت والأدوية.. منتجات مصنوعة من الجسم البشري

قبل قرون قليلة، تحول العديد من الأوروبيين إلى أكلة لحوم البشر عن غير قصد بعد تناول الأدوية المصنوعة من العظام والدم والدهون من الأحياء والأموات
تحرير:فيروز ياسر ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
منتجات من أجزاء البشر
منتجات من أجزاء البشر
عند شرائك لمنتج ما، في الغالب تنظر إلى الملصق بعناية، وتفحصه لمعرفة ما إذا كان هناك مكون مشبوه أو يحمل أضرارا لك، وهناك بعض الأشخاص لا يهتمون على الإطلاق بهذا الأمر. ولكن كيف سيكون شعورك إذا اكتشفت أن طعامك أو غسول جسمك يحتوي على أجزاء من جسم الإنسان؟..قد يبدو هذا الأمر غريبا، على الرغم من معرفتك أنه في فترة ما كان هناك أشخاص آكلي لحوم البشر، كما استخدم آخرون منتجات تحتوي على بقايا بشرية دون أن يكونوا على دراية بها. لا يزال يتم تطوير المزيد من المنتجات التي تحتوي على أجزاء الجسم، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Listverse.
الطلاء تم صنع المومياء البني في الأصل في القرنين الـ 16 و17، من الطلاء البني وبقايا المومياوات المصرية ، حيث ابتكر المصنعون ذلك عن طريق طحن المومياوات إلى مسحوق وخلطها ببعض الأشياء الأخرى، وسرعان ما أصبحت مفضلة لدى الفنانين الذين استخدموها في لوحاتهم كما لو كانت مجرد دهانات أخرى. واستخدم الفنان الفرنسي
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التدخين-يدمر-العين

زيوت طبيعية لعلاج مشاكل منطقة تحت العين

تحتاج المنطقة تحت العينين إلى الكثير من العناية، لأنها المنطقة الأكثر حساسية بالبشرة، لسوء الحظ، هي نفس المنطقة التي نتجاهلها أكثر من غيرها، لا أحد يحب أن يستيقظ بعيون منتفخة ومتعبة، يمكن أن تدمر الدوائر والأكياس الدهنية تحت العينين مظهرك بالكامل وتجعلك تبدو مرهقًا ومتعبًَا. لذلك، من المهم أن تعطي عينيك الاهتمام والرعاية التي تحتاج إليها، يكتسب سيروم العين الطبيعي شعبية كبيرة وهذه هي واحدة من أفضل الطرق لتغذية عينيك والتعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بالعين.
طفل-بريطانى-يكسب مليون-جنيه-استرلينيا من-لعبة-فيديو (2)

بريطاني يكسب مليون جنيه إسترليني بسبب لعبة فيديو

فاز مراهق بريطاني بما يقرب من مليون جنيه إسترليني في إحدى دورات الألعاب، بعدما منعته أمه من ألعاب الفيديو. سيقسم جادن أشمان، من إسيكس، 2.25 مليون دولار أمريكي (1.8 مليون جنيه إسترليني) مع شريكه الهولندي، ديف يونج، بعد أن احتل الاثنان المرتبة الثانية في أول بطولة لكأس العالم للعبة Fortune الشهيرة. كان أشمان سعيدا للغاية، ليثبت لوالدته أنه لم يضِع الوقت في غرفة نومه، خاصة أن أمه حرمته من الكثير من ألعاب الفيديو. وذلك بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.
ليلة نوم هادئة لطفلك

للتخلص من النوم المتقطع لطفلك.. اتبع 4 نصائح

الشهور الأولى من عمر طفلك هي الأصعب على الإطلاق، تحاولين جاهدة توفير كل السبل التي تمنعه من البكاء، بداية من توفير الطعام في الأوقات التي يشعر فيها بالجوع إلى تغيير الحفاضات من وقت لآخر منعًا للإصابة بنزلات برد، كما تتداخل مواعيد نومك مع استيقاظه، وذلك لأن الطفل لا يعلم شيئًا عن الساعة البيولوجية، فأنت وحدك القادرة على التحكم في ذلك ولكن بشكل تدريجي، فيمكنك وضع روتين يومي يساعده على الاسترخاء سريعًا، مثل جعل الغرفة باردة في الصيف يساعد على النوم سريعًا، نقلًا عن "timesofindia".
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الزيادة -السكانية

مصر خارج القائمة| الدول الإفريقية الأسرع نموا في السكان

السكان حول العالم يزدادون كل عام بنسب متفاوتة، لكنها أصبحت مقلقة لعدم قدرة بعض الدول على توفير الاحتياجات اللازمة، كما فاق عددهم السلع الغذائية والبعض يؤثر فى اقتصاد الدولة، وفي عام 1989 أنشأ مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة اليوم العالمي للسكان في 11 يوليو؛ لمناقشة هذه القضية كل عام. هناك نحو 7.7 مليار شخص على الكرة الأرضية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 8.5 مليار بحلول عام 2030، ولتحديد البلدان التي لديها أسرع نمو للسكان، استعرضت 24/7 Tempo بيانات سكان العالم لعام 2018، الصادرة عن مكتب المراجع السكانية (PRB) وحتى عام 2030.
حديقة Vatnaj?kull الوطنية

اليونسكو تضيف 29 موقعا جديدا لقائمة تراثها العالمي

من أنقاض بابل القديمة في العراق، إلى هندسة فرانك لويد رايت المعروف عنه الفكر المعماري العصري والحديث، إلى منطقة بروسيكو في شمال شرق إيطاليا، أضافت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو 29 موقعا ثقافيا وطبيعيا جديدا إلى قائمة التراث العالمي في اجتماعها السنوي في باكو، عاصمة أذربيجان. وتجتمع الهيئة الثقافية التابعة للأمم المتحدة سنويا للموافقة على إضافة المواقع الثقافية والطبيعية ذات الأهمية المختلطة إلى قائمتها للحفظ، وهي تضم الآن 1112 موقعا ذا قيمة عالمية بارزة، وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن» البريطاني.
الخلل-العاطفي-يسبب-الإفراط-في-الطعام

«الأكل قبل النوم يسبب الكوابيس».. خرافات أصبحت حقيقة

إذا كنت تجلس كثيرا على الإنترنت للحصول على معلومات تفيدك عن الصحة وحياتك، ستجد أن هناك خرافات صحية لم تكن تعلم عنها شيئا، وأخرى صدمت لأنها لم تكن حقيقية، وبفضل الدراسات العلمية والأبحاث المتعددة، تم إثبات ما هو صحيح وخاطئ بشكل علمي بحت. «الجزر يقوي النظر» و«الأطعمة الحارة تساعد على التخسيس».. تلك جمل شائعة بين الكثير من الأشخاص دون معرفة مدى صحتها، ولهذا تضيف الأمهات الجزر للأبناء للحفاظ على العين، ومن يريد فقدان الوزن يركز على الأطعمة الحارة، لذا حان الوقت لمعرفة مدى صحة تلك الجمل الشهيرة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
لدغات-الحشرات

حشرات الصيف مزعجة.. احذر لدغات البعوض والنمل

خلال فصل الصيف، غالبا ما تحب قضاء العطلة بالخارج أو حتى في شرفة المنزل، كما يمكنك الذهاب إلى أقرب حديقة من منزلك والجلوس مع أسرتك أو أصدقائك واستنشاق الهواء النقي ليلا، لكن قد ينضم إليك بعض الضيوف غير المرغوب فيهم. فيمكن للبعوض، والقراد، وغيرهما من الحشرات ألا تجعلك مستمتعا بيومك سواء بالنهار أو بالليل، وفي تلك الحالة أنت بحاجة إلى معرفة أكثر الأخطاء شيوعا والتي يمكن أن تشكل مخاطر على صحتك، بالإضافة إلى منع اللدغات واللسعات قبل حدوثها، وفقا لما ذكره موقع "Health line".
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