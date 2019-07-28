مصرع طفلة بسبب غياب الأطباء في مستشفى بالدقهلية

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

جثة طفلة - صورة أرشيفية

لقيت الطفلة بسملة محمد صلاح، 9 سنوات، تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، مصرعها داخل مستشفى المنزلة العام في محافظة الدقهلية، بسبب غياب الأطباء، وذلك حسبما أكد عدد من أقاربها. وفي مايو الماضي، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورًا لمريضة أدعوا وفاتها بسبب عدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها في مستشفى شبين القناطر الشاملة، بسبب غياب الأطباء والإهمال وعدم تلقيها الإسعافات الأولية الكاملة فى قسم الاستقبال، ومن جانبها أصدرت مديرية الصحة بالقليوبية، بيانًا نفت فيه الواقعة.

وأكدت المديرية أن السيدة "سارة.ص" من محافظة القاهرة كانت تعاني من تدهور شديد، وإعياء وهبوط حاد بالدورة الدموية، وفور دخولها المستشفى تم عمل لها "cpr"، وتم تعليق محلول ملح لها وأمبول ديكساميثازون وأمبول ديكلوفين.وتابعت أنه تم تحويل الحالة إلى إخصائى الباطنة بالمستشفى، وقام بعمل إنعاش قلبي وصدري لها ولكن