حريق في أكشاك خشبية على شاطئ بحيرة المنزلة (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

حريق أكشاك على شاطئ بحيرة المنزلة

تمكنت قوات الحماية المدنية في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل التهم عددا من الأكشاك الخشبية الموجودة على شاطئ بحيرة المنزلة، خلف سوق الجملة وحديقة الطفل، وتمكنت سيارات الإطفاء بمساعدة الأهالي من السيطرة على الحريق قبل امتداده، وأصيب عدد من الأهالي بحالات اختناق دون خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغٍ بنشوب حريق هائل في أكشاك خشبية خلف السوق.

هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء للسيطرة على الحريق، تحت إشراف صلاح حمدي، نائب مأمور مركز شرطة المطرية، وأسامة الجيار، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمجلس المدينة. وبالمعاينة تبين اندلاع النيران في أخشاب الأكشاك ولم تقع خسائر في الأرواح البشرية. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة العامة واستدعاء