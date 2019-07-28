جريمة

حريق في أكشاك خشبية على شاطئ بحيرة المنزلة (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
حريق أكشاك على شاطئ بحيرة المنزلة
حريق أكشاك على شاطئ بحيرة المنزلة
تمكنت قوات الحماية المدنية في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل التهم عددا من الأكشاك الخشبية الموجودة على شاطئ بحيرة المنزلة، خلف سوق الجملة وحديقة الطفل، وتمكنت سيارات الإطفاء بمساعدة الأهالي من السيطرة على الحريق قبل امتداده، وأصيب عدد من الأهالي بحالات اختناق دون خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغٍ بنشوب حريق هائل في أكشاك خشبية خلف السوق.
هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء للسيطرة على الحريق، تحت إشراف صلاح حمدي، نائب مأمور مركز شرطة المطرية، وأسامة الجيار، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمجلس المدينة. وبالمعاينة تبين اندلاع النيران في أخشاب الأكشاك ولم تقع خسائر في الأرواح البشرية. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة العامة واستدعاء
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لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
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بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
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تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
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إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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تفحم سيارة إسعاف في حريق هائل بملجأ أيتام بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في فناء ملجأ أيتام خلف جامعة الأزهر بمدينة المنصورة، قبل امتداده إلى المباني المجاورة؛ ما تسبب في اشتعال سيارة إسعاف حتى تفحمت نهائيا دون خسائر في الأرواح أو وجود مصابين. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بفناء دار أيتام به كهنة وأخشاب بمنطقة الدراسات بالمنصورة.
محافظ أسوان يشرف على إخماد حريق بالقرب من خزان أسوان (5)

حريق قرب خزان أسوان.. والمحافظ يستدعي مسئولي «الري»

تمكنت الحماية المدنية في محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في زراعات الحلف والهيش في الجانب الشرقي المواجه لمنطقة خزان أسوان التاريخية، ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الحماية المدنية بسرعة الانتقال والتعامل مع الحريق، كما كلّف مسئولي الري والوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بسرعة إزالة الزراعات المتبقية من المنطقة لعدم اندلاع أي حرائق مستقبلية بهذه المنطقة، وبخاصة أن منطقة خزان أسوان تعد من المناطق السياحية المهمة بالمدينة.
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المتهمون في حريق محطة مصر: «طول عمرنا شغالين كده»

باشرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر محمد طه، أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 35 من الركاب والمواطنين على رصيف المحطة عقب دخول أحد جرارات القطار مسرعا للمحطة وتسبب في حريق هائل، أثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين وواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم من الإهمال والقتل الخطأ والإصابة الخطأ وحيازة وتعاطي مخدرات لأحدهم، والتزوير في المحررات الرسمية، وإهدار المال العام.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (8)

سائق قطار محطة مصر للقاضي: محصلش.. والجرارات بايظة

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث حريق محطة مصر، المتهم فيها 14 شخصا بينهم سائق القطار المتسبب في الفاجعة، التي أودت بحياة 31 شخصا وإصابة العشرات بحروق مختلفة، توافد عدد من المحامين للدفاع عن موكليهم والتحدث إليهم في قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، كما شهد قفص الاتهام حالة من الترقب من قبل المتهمين الذين ألقوا باللوم على سائق القطار في وقوع الحادث مؤكدين في حديثهم لـ "التحرير" عدم مسؤوليتهم عن الكارثة، كما حضر ذوو المتهمين لجلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية بالجلسة.
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