جريمة

جثة و3 يتامى.. مأساة جامعية قتلتها «سلفتها» بالشرقية

نالت حظها من التعليم بشهادة جامعية واكتفت بتربية أطفالها في حياة بسيطة.. سلفتها غارت منها لأنها الوحيدة المتعلمة.. وابنها: «فضلت تضرب ماما بالسكينة لحد ما موتتها»
تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«سلفتي بلوتي».. مثل يتندر به أهل الريف وقراه البسيطة كلما حضرت الظروف مشكلة بين «سلايف» اعتادت إحداهما التجني على الأخرى والنيل منها ولو بتدبير الأمور لتظهر على غير حقيقتها، وكأن الدنيا وعذابها بالنسبة إليها أصبح وجود وسعادة زوجة شقيق زوجها، إلا أن ما حدث في عزبة «الجويني» التابعة لقرية «القضاه» بدائرة مركز كفر صقر، كان أمرا جديدا على كل من سمع بخلافات السلايف يومًا؛ إذ ضربت الغيرة قلب ربة منزل وجعلتها تستعين بوالدها وشقيقها لقتل «سلفتها»، لا لشيء إلا لأنها حصدت من التعليم والسيرة الطيبة بين الناس ما لم تنله هي.
على بعد أمتار قليلة من مدخل العزبة الواقعة بأقصى شمال محافظة الشرقية، وبينما تقترب الشمس من المغيب يوم الخميس الماضي، كانت «سماح» بنت الخامسة والثلاثين ربيعًا، في منزلها تحمد الله على ما نالته من حظها في التعليم بحصولها على ليسانس آداب من جامعة الزقازيق، وحياة زوجية هانئة رزقها الله فيها
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جثة-طفل

لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
قضية-الرشوة (1)

بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
شهود-فى-محكمة (4)

تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
حريق-في-وسط-البلد (1)

إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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حبس-متهمه

حبس امرأة قتلت «سلفتها» بمساعدة أسرتها في الشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس ربة منزل وشقيقها ووالدهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاشتراك في قتل زوجة شقيق زوج المتهمة «سلفتها» بعزبة الجويني التابعة لقرية القضاة، إذ استعانت المتهمة بأسرتها لقتل المجني عليها وسددت لها خمس طعنات بواسطة سلاح أبيض «سكين» كان بحوزتها، وتبين وجود خلافات قديمة وأن الجريمة سببها «غيرة» المتهمة من سلفتها.
جثة (4)

تجديد حبس فلاح قتل عم زوجته بسبب «القايمة» بالشرقية

أصدرِّ قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس مُزارعًا وشقيقه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالتخلص من حياة عم زوجة الأول؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، حيث احتدم النقاش وقت الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية، وانتهى الأمر بجريمة قتل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جثة

«طلاق وقايمة».. قصة فلاح قتل عم زوجته في الشرقية

«قبل ما تناسب حاسب».. عبارة دارجة ومثل شعبي يُطلقه غالبية أهالي القرى الريفية قبل الدخول في علاقات نسب وزواج، وذلك خشية حدوث خلافات مستقبلية بين أهل الزوجين، إلا أن شكوك المثل وتخوفاته حدثت بحذافيرها في إحدى القرى الواقعة بأقصى شمال محافظة الشرقية؛ بعدما أقدم مزارع، في بداية العقد الرابع من العمر، على إزهاق روح عم زوجته، إثر خلافات زوجية وصلت إلى رفض الطلاق وانتهت إلى طريق مسدود، فما كان منه إلا الاستعانة بشقيقه وارتكاب جريمته، متناسيًا أية روابط أسرية أو صلة دم تربط بين العائلتين.
سجن (2)

حبس سائق «توكتوك» قتل عمته وسرق «دهبها» بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق دراجة بخارية «توكتوك» لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإزهاق روح عمته، ربة المنزل التي بالكاد أتمت عامها السادس بعد الستين، بعدما ضربها على رأسها بقطعة حديدية وسرق مصوغاتها الذهبية؛ لا لشيء إلا لخلافات جرت بينها وبين والده، حيث نفذ جريمته حال توصيلها بواسطة دراجته في الطريق العام، قبل أن يتخلص من الجثة بإلقائها في مصرف مائي.
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