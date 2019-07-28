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حمدان حميدتي يصل إلى القاهرة اليوم الأحد

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو
نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو
يصل نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، إلى القاهرة، اليوم الأحد، وذلك بعد يوم من عودته من جنوب السودان، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" السعودية، في نبأ عاجل لها. من جانبها، ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، نقلا عن مصادر سودانية رفيعة المستوى، أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني سيصل إلى مصر، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبحث معه فيها العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في السودان.
وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قال، في بيان أمس السبت: "توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى جوبا في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان تستغرق يوما واحدا"، مضيفا: "يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري خلال الزيارة رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت، لبحث العلاقات
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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شوقى علام مفتى الجمهورية (4)

الإفتاء في 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر (فيديو)

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، فيديو موشن جرافيك، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو، التي خرج فيها ملايين المصريين إلى شوارع الجمهورية للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وقالت الإفتاء في الفيديو: "جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر وأعداء مصر، نشروا الدمار والخراب في البلاد باسم إقامة الدين، منذ نشأتهم الغبراء لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم تاريخهم، الملئ بالشعارات الجوفاء والخطب الرنانة والمؤامرات والتحالفات الشيطانية".
مجلس-النواب

نواب: 30 يونيو نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة

قال أعضاء بمجلس النواب إن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، وأن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي، واصفين 30 يونيو بأنها مثلت نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة. وصرح النائب خالد مشهور، بأن فترة حكم الإخوان لمصر كانت مهددة لبقاء الدولة، بل وأنذرت بتقسيمها وشرذمتها وهو ما لم يرضاه الشعب، وثار وانتفض لاستعادة وطنه من جماعة إرهابية خيرتنا بينهم وبين الحرق والتخريب والدمار.
طقس-حار (2)

الأرصاد: غدا طقس حار.. ورياح وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
عبد الفتاح السيسى (5)

كلمة السيسي في ذكرى 30 يونيو: نجدد العهد على حفظ مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الثورة لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم التي احتضنتهم وأباءهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين، قائلا إن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية حقائق لا تتغير بفعل الزمن، فهذا الشعب أصيل وارتباطه بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أى انتماء وفوق أية مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية، ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن.
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