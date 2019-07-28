حمدان حميدتي يصل إلى القاهرة اليوم الأحد

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو

يصل نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، إلى القاهرة، اليوم الأحد، وذلك بعد يوم من عودته من جنوب السودان، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" السعودية، في نبأ عاجل لها. من جانبها، ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، نقلا عن مصادر سودانية رفيعة المستوى، أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني سيصل إلى مصر، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبحث معه فيها العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في السودان.

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قال، في بيان أمس السبت: "توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى جوبا في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان تستغرق يوما واحدا"، مضيفا: "يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري خلال الزيارة رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت، لبحث العلاقات