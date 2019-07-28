قبل ثاني مناظرة.. اشتعال انتخابات الحزب الديمقراطي

الجولة الأولى من المناظرات أظهرت أن المرشحين لا يمكنهم تحمل المفاجآت، كما حدث مع بايدن بعد أن دخل في خلاف مع هاريس بشأن وجهات نظره في الماضي حول التمييز العنصري

تحرير:أحمد سليمان ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

المناظرة الديمقراطية

يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيكون الناخبون الأمريكيون على موعد مع الجولة الثانية من المناظرات الرئاسية التي تسبق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ويدخل جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، هذه الانتخابات متخليا عن عقود من مناصرة التعامل الحازم مع الجريمة، للترشح تحت لواء إصلاح العدالة الجنائية. وفي الوقت نفسه اقترحت المدعي العام السابق كامالا هاريس، إلغاء تجريم "الحشيش"، كما كشف بيت بوتيجيج، الذي لا يلقى تأييدا من الناخبين ذوي الأصول الإفريقية، عن خطة للتصدي للعنصرية.

وأشارت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إلى أنه في الأيام والأسابيع التي سبقت المناظرة الرئاسية الثانية، اتخذ كبار الديمقراطيين خطوات للمساعدة في تجنب الانتقادات المتوقعة أمام شاشات التلفاز الوطني، وكذلك الاستعداد لشن هجوم ضد خصومهم الرئيسيين. وقال مستشارون وحلفاء للمرشحين الكبار إن الجولة الأولى من المناظرات