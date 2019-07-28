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تنسيق الثانوية.. أماكن شاغرة بهندسة وألسن لطلاب علمي

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي - صورة أرشيفية
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، صباح اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هو 403.5 بنسبة 98.4%، طب الأسنان 403 درجات بنسبة 98.29%، الصيدلة 401 درجة بنسبة 97.8%، العلاج الطبيعي 400.5 درجة بنسبة 97.68%، الطب البيطري 398 درجة بنسبة 97.07%، متابعا أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 395 درجة بنسبة 96.34%.
وأضاف عبد الغفار أن الحد الأدنى لكلية الألسن 391 درجة بنسبة 95.49%، وكلية الإعلام 378 درجة 94.39%، موضحا أنه يوجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بعدد من كليات الهندسة والتمريض والعلوم والزراعة والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية لطلاب الشعبة العلمية، كما يوجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بالشعبة
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (9)

تنسيق الثانوية العامة.. 98.4% للطب و97.8% للصيدلة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، صباح اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هو 403.5 بنسبة 98.4%، طب الأسنان 403 درجات بنسبة 98.29%، الصيدلة 401 درجة بنسبة 97.8%، العلاج الطبيعي 400.5 درجة بنسبة 97.68%، الطب البيطري 398 درجة بنسبة 97.07%، متابعا أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 395 درجة بنسبة 96.34%.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (6)

التعليم: 268 ألف تظلم من نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن وصول عدد طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي2018 - 2019، إلى 91 ألفا و142 طالبا تقدموا بتظلم من نتيجة الامتحانات حتى الآن. وأوضح خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن العدد الكبير للتظلمات بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق. وبلغ إجمالي عدد كراسات الامتحانات المتظلم من نتائجها في الدور الأول 268 ألفا و988 كراسة امتحان.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: اكتشاف تطابق إجابات 390 طالبا في لجنة بيلا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 390 حالة تطابق في الإجابات بين طلاب لجنة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وهو ما يعتبر غش جماعة، وتم فحص الحالات بشكل دقيق وفق وقائع ثابتة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن هناك نوعين من النتيجة تظهر للطلاب منها حصول الطالب على صفر وهؤلاء طلاب الدبلومة، لأن لهم نتيجة خاصة والنتيجة المحجوبة للطلاب الذين ارتكبوا مخالفات.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في نهاية يونيو الماضي، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019 - 2020 بنظام الشرائح، وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على 3 مراحل، موضحا أن الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة في لقطاعات المختلفة، كالآتي: الطب البشري 95%، طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي 90%، الهندسة 80%، الفنون التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب 70%.
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