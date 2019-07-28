تنسيق الثانوية.. أماكن شاغرة بهندسة وألسن لطلاب علمي

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، صباح اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هو 403.5 بنسبة 98.4%، طب الأسنان 403 درجات بنسبة 98.29%، الصيدلة 401 درجة بنسبة 97.8%، العلاج الطبيعي 400.5 درجة بنسبة 97.68%، الطب البيطري 398 درجة بنسبة 97.07%، متابعا أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 395 درجة بنسبة 96.34%.

وأضاف عبد الغفار أن الحد الأدنى لكلية الألسن 391 درجة بنسبة 95.49%، وكلية الإعلام 378 درجة 94.39%، موضحا أنه يوجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بعدد من كليات الهندسة والتمريض والعلوم والزراعة والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية لطلاب الشعبة العلمية، كما يوجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بالشعبة