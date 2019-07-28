لكنهم يبيعون ماء وجوههم الآن بلا حياء أو خجل!

د. مجدي العفيفي

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

في زحام الحياة اليومية، وفي الزحام لا أحد يسمع أحدا.. وبعيدا عن ثرثرة الماديات التي تتجاوز الحدود بأكثر مما ينبغي.. وفي الظل الأسود لطغيان المتغيرات على الثوابت، وتحت سوط توحش اللا معقول على المعقول.. وتحت صوت أنين الحسرة على انفراط عقد منظومة الأخلاق الإنسانية عامة، والمجتمعية خاصة.. تتساقط قطرة باردة في صحراء القسوة الإنسانية.. لتنساب ومضات ضوئية في ظلام وإظلام وظلم عنفوان السباق المحموم للأخذ مقابل اللا عطاء.. كثير من الناس يريد أن يأخذ وكثير حق عليه الغضب اللفظي والموضوعي لأنه يريق ماء وجهه، وبلا حياء أو خجل.

وبالتأكيد مثل هذه النوعية لا يمكن أن تدرك المعنى العظيم للتوصيف القرآني في سورة البقرة: (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

وبالتأكيد مثل هذه النوعية لا يمكن أن تدرك المعنى العظيم للتوصيف القرآني في سورة البقرة: (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ). (273).

لكن هؤلاء الذين يبيعون ماء الوجه الآن ليسوا فقراء أحصروا، ولا هم يضربون في الأرض، بل يسألون بكل انكشاف ويمدون أيديهم عيني عينك يطلبون الرشاوي، ويغتصبون جيوب الناس الذين لهم عندهم مصالح ينبغي أن تقضى، مقابل الرواتب التي يحصلون عليها ومن جيوب هؤلاء أصلا، وبلا حياء أو خجل يعتبرون الرشوة هدية، طبقا لما سمعوه ممن يظنون أنهم فقهاء وأصحاب الفتوى، وما هم إلا تجار فقه متخلف، ومرتزقة على حساب البسطاء من الناس.



وإن تعجب فعجب من هؤلاء الذين إذا قال الواحد منهم لك السلام عليكم يريد مقابلا، وإذا عمل عملا وأخذ أجره مضاعفا يقول هل من مزيد؟ وإذا.. وإذا.. كثيرون يزعمون أنهم محتاجون، لكن طلب الحاجة له فضاءاته، إذ جاء في الأثر «طَلَبُ الْحَوَائِجِ إِلَى النَّاسِ اسْتِلَابٌ لِلْعِزِّ وَ مَذْهَبَةٌ لِلْحَيَاءِ، وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِ فِي دِينِهِ، وَالطَّمَعُ هُوَ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ».

قال لي صاحبي وهو يحاورني: هناك فئة من الناس من ينطبق عليهم أنك إن استطعتَ أن تفهم حاجةَ أخيك قبل أن يتكلم بها فافعل، فذلك هو الأجملُ والأمثل.. وعليك أن تتفقَّد على الدوام أهلك وجيرانك وأحبابك، فربما هم في ضيقٍ وحاجةٍ وعَوَزٍ، ولكن الحياء والعفاف وحفظَهم لماء وجوههم قد منعهم.. فاقرأ حاجتهم قبل أن يتكلموا...



ثم تطارحنا ومضة جاءت في الأثر الجميل تستدعي التأمل، إذ هي تنير كثيرا من الحاضر والراهن، بل هي بمثابة الشمعة التي بقدر ما تضيء مساحة صغيرة من الظلام فإنها تكشف مساحة الإظلام الواسع.

دخل رجل غريب لا يعرفه أحدٌ إلى بيت حكيم ثري كان يعلم تلامذته، ولا يبدو على الرجل مظهرُ طالبِ علم، ولكنه بدا للوهلة الأولى كأنه عزيزُ قومٍ أذلّتهُ الحياة.. دخل وسلّم، وجلس حيث انتهى به المجلس، وأخذ يستمع للشيخ بأدبٍ وإنصات، وفي يده قارورة فيها ما يشبه الماء لا تفارقه.

قطع الشيخ العالمُ حديثه، والتفت إلى الرجل الغريب، وتفرّس في وجهه، ثم سأله: ألك حاجةٌ نقضيها لك؟! أم لك سؤال فنجيبك؟!

فقال الضيف: لا هذا ولا ذاك، وإنما أنا تاجر، سمعتُ عن علمك وخُلُقك ومروءتك، فجئتُ أبيعك هذه القارورةَ التي أقسمتُ ألّا أبيعَها إلا لمن يقدّر قيمتها، وأنت -دون ريبٍ- حقيقٌ بها وجدير...

قال الشيخ: ناولنيها، فناوله إياها، فأخذ الشيخ يتأملها ويحرك رأسه إعجابًا بها، ثم التفت إلى الضيف: فقال له:

- بكم تبيعها؟

قال: بمائة دينار.

فرد عليه الشيخ: هذا قليل عليها، سأعطيك مئةً وخمسين!!

فقال الضيف: بل مئةٌ كاملةٌ لا تزيد ولا تنقص.

فقال الشيخ لابنه: ادخل وأحضر مائةَ دينار..

وفعلاً تسلم الضيف المبلغ، ومضى في حال سبيله حامدًا شاكرًا، ثم انفضَّ المجلسُ وخرج الحاضرون، وجميعهم متعجبون من هذا الماء الذي اشتراه شيخُهم بمائة دينار!

دخل الشيخ إلى مخدعه للنوم، ولكنّ الفضول دعا ولده إلى فحص القارورة ومعرفةِ ما فيها، حتى تأكد -بما لا يترك للشك مجالاً- أنه ماء عاديّ! فدخل إلى والده مسرعًا مندهشًا صارخًا:

- يا حكيم الحكماء، لقد خدعك الغريب، فوالله ما زاد على أن باعك ماءً عاديًّا بمئة دينار، ولا أدري أأعجبُ من دهائه وخبثه، أم من طيبتك وتسرعك؟!

فابتسم الشيخ الحكيم ضاحكًا، وقال لولده:

- يا بني، لقد نظرتَ ببصرك فرأيتَه ماءً عاديًّا، أما أنا، فقد نظرتُ ببصيرتي وخبرتي فرأيتُ الرجل جاء يحمل في القارورة ماءَ وجهه الذي أبَتْ عليه عزَّةُ نفسه أن يُريقَه أمام الحاضرين بالتذلُّل والسؤال، وكانت له حاجةٌ إلى مبلغٍ يقضي به حاجته لا يريد أكثر منه، والحمد لله الذي وفقني لإجابته وفَهْم مراده وحِفْظِ ماء وجهه أمام الحاضرين، ولو أقسمتُ ألفَ مرّةٍ أنّ ما دفعتُه له فيه لقليل، لما حَنَثْتُ في يميني.

كم يبدو هذا الرجل حكيمًا.. فلم يشأ إلا أن يحفظ للرجل عزة نفسه، وقد أذلته الحياة.. إنها البصيرة قبل البصر فهو من "الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ". (البقرة: 274).

إنه موجود في كثير من الرجال الآن، تماما مثل وجود الرجل المحتاج، كلاهما موجود لكنهما مختبئان، نظرا لكثرة الذين يبيعون ماء وجوههم بلا حياء أو خجل، فلكل منهم ألف وجه ووجه.. وسيظلون هكذا...فبضدها تتميز الأشياء...!!



ما أجمل قول من قال: (إذا لم تستطع أن تسمع صمْتَ أخيك، فلن تستطيع أن تسمع كلماته...).